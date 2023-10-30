«Испуган, в глазах паника. Это не арбитр Премьер-Лиги». Разбор судейства в 13-м туре РПЛ

12-й тур РПЛ стал кошмаром для арбитров. Судьи ошибались практически в каждой игре, за что получили море критики. Из-за этого 13-й тур превратился в своеобразную проверку на прочность. И, кажется, арбитры её выдержали.

Специально для «Чемпионата» судейство в 13-м туре РПЛ разобрал футбольный арбитр Игорь Федотов. Слово ему.

Максимальная оценка — 8,5. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.

Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).

В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.

0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.

1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.

Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо

«Рубин» — «Балтика» — 1:0

Второй матч для Бобровского в этом сезоне РПЛ. Видел его в Первой и Второй лигах, там у него были проблемы.

На 44-й минуте правильно показал жёлтую карточку за симуляцию Кабутову. Игрок «Рубина» пытался обмануть арбитра и выпросить 11-метровый удар, но тот находился в хорошей позиции. А вот на 54-й минуте Бобровский неправильно показал жёлтую игроку «Балтики». И также неверно назначил штрафной удар, с которого «Рубин» забил гол прямым ударом. Учитывая трактовку единоборств на протяжении всей игры, этот эпизод вызывает больше всего вопросов. Решение повлияло на исход матча — когда я работал, за такое ставили двойку. Для арбитра влияние на исход — это самое страшное. Если бы я принимал решения, то наказал бы Бобровского за такое. Держишь планку единоборств — держи её до конца. Не можешь — не делай этого.

Бобровский ещё и показал жёлтую карточку Игнашевичу, а такого вообще не бывает. Судьи понимают, кто из тренеров как себя ведёт. Есть такие, как Юран и Талалаев, — им спокойно можно давать карточки. Но я никогда не видел, чтобы Игнашевича хотя бы предупреждали, не говоря о жёлтых.

Оценка Бобровского — 8,1.

Ян Бобровский Фото: vk.com/fcbaltika

«Факел» — «Спартак» — 2:0

Я как-то работал на игре «Факел» — «Балтика» в Первом дивизионе, и там даже разметки не было. Так что поле в матче «Спартака» — ещё ничего. Да, болото, но раз допустили, то можно. Команды находились в одинаковых условиях. Не думаю, что «Факел» всю неделю тренировался в болоте.

Хорошая работа Безбородова. Ключевое и, главное, правильное решение — назначение 11-метрового удара в ворота «Спартака» и показ жёлтой карточки Бабичу за удар ногой по голове сопернику. Все сразу вспомнили, что Маркова, который и заработал пенальти, не должно было быть на этом матче. По сути, не должно, а по факту — должно. Его же не удалили неделю назад.

Оценка Безбородова — 8,5.

«Крылья Советов» — «Оренбург» — 1:1

Хорошая работа Шафеева. Здесь можно говорить только об одном. На 80-й минуте Шафеев назначил 11-метровый удар в ворота «Крыльев». По мне, в момент возможного контакта арбитр был перекрыт. VAR в лице Кукуяна вмешался, и после просмотра решение отменили. Это симуляция. Плюс Шафеев не показал жёлтую игроку «Оренбурга» за грубую игру на 18-й минуте.

Оценка Шафеева — 8,3.

Рафаэль Шафеев Фото: vk.com/fckssamara

«Ростов» — «Локомотив» — 1:0

Нормальная работа Сухого, но мне не очень понравилась общая картинка. Хоть он и не ошибался, были проблемы с управлением. Можно было намного жёстче и лучше. На 38-й минуте арбитру следовало как минимум показывать Карпину жёлтую. Тренер «Ростова» прыгал и орал, аж страшно было. Пропускать такое никак нельзя. Это проблема всей бригады, они всё видели. Что в голове у людей? Хотите, чтобы вас уважали, — заставьте. Подходишь, показываешь жёлтую. Не понимает — показывай красную. Всё очень просто.

Оценка Сухого — 8,2.

«Зенит» — «Ахмат» — 2:1

Простая игра для Карасёва. И то на 16-й минуте он ошибся, не показав жёлтую игроку «Зенита» за грубую игру. Хотя потом за аналогичный эпизод показал карточку футболисту «Ахмата». Странно и непоследовательно. Для арбитра такого уровня это вообще ни о чём. Причём Карасёв находился в хорошей позиции. Видимо, решил дать побороться, а потом что-то пошло не так.

Оценка Карасёва — 8,3.

Сергей Карасёв Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

«Пари НН» — «Сочи» — 1:0

Цыганок самостоятельно назначил 11-метровый в ворота «Пари НН» на 60-й минуте. Он находился в хорошей позиции, случился фол по неосторожности. Правильное решение.

Перед исполнением пенальти случился момент с Калинским. Сам Цыганок не мог видеть момента, потому что для чего-то объяснял вратарю, где тот должен стоять. Хотя сначала надо всех расставить или сказать кому-нибудь, чтобы следил за футболистами. Для меня действие Калинского — не удар. Подошёл, чуть-чуть боднул головой, толкнул. Для удара нужна амплитуда, а её там не было. Для меня это жёлтая карточка, и так же рассудил Цыганок. Так как момента он не видел, ему, скорее всего, подсказали. Если бы был реальный удар, Иванов на VAR как минимум позвал бы посмотреть повтор.

Сложный эпизод был на 90-й минуте. Пошёл прострел, игрок «Нижнего» выставил руку, тем самым увеличив площадь тела, и мяч в неё попал. Цыганок был перекрыт, увидеть что-то было тяжело, и 11-метровый он назначил после вмешательства VAR. Правильное решение, здорово сработал Иванов.

Оценка Цыганка — 8,4.

Сергей Цыганок Фото: vk.com/fcnn_ru

«Динамо» — «Урал» — 2:1

Чебан не ошибался, много задействовал принцип преимущества, пытался разогнать атаки. Но смотришь на него — ни рыба ни мясо. Ну не судья это Премьер-Лиги. Вроде всё хорошо, а в глазах паника. Конечно, паника — он же раньше такие матчи не судил. И это, кстати, плюс Мажичу, который дал понять: если вы попали в РПЛ, то будете работать на всех играх.

Возвращаясь к Чебану, картинка у него была никакая, хоть он и пытался держаться. Если из него хотят сделать хорошего арбитра, ему надо к психологу. Чтобы понимал, что не надо бояться своей работы. Чебан был испуган, и это видно — по телодвижениям, по мимике, по жестам. Ты не можешь подбегать к футболистам, подпрыгивать перед ними и потом что-то объяснять. Если игрок пихает тебе на английском, а ты не знаешь языка, развернись и уйди, а не кивай головой как болванчик. Ты же всё равно не понимаешь, что он говорит. А у Чебана всё какое-то вялотекущее: ребята, скорее бы время закончилось, и я спокойно от вас отвалю.

Также Чебан не показал игрокам «Урала» по жёлтой карточке за грубую игру на 70-й минуте и в добавленное время.

Оценка Чебана — 8,2.

ЦСКА — «Краснодар» — 1:0

Один из лучших матчей в карьере Левникова. Молодец. Всегда тяжело, когда задираешь планку единоборств и надо её держать с первой до последней минуты. Но Левников выдержал. Футболисты пытались что-то делать, тот же Сперцян кувыркался. Арбитру до этого не было дела. И все всё поняли! Играли дальше в футбол, всех устраивала такая картина. Кордоба вообще ручным стал — ни кричал, ни валялся.

В этом туре это точно лучшее судейство. Жирный плюс для Левникова. Если выдержит дальше — очень хорошо. Думаю, у Левникова освободилась голова, потому что его папа больше не инспектор РПЛ. Давление со стороны других судей и СМИ ушло, и Кирилл раскрепостился. Легче стало работать, он понимает, что делает.

Оценка Левникова — 8,5.

Кирилл Левников Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Хороший тур. Судьи тоже люди, они посмотрели на 12-й тур и сказали: «А зачем нам это надо?» Те, кто не работал неделю назад, точно подумали: «Слава богу, нас там не было». Все смотрят и делают выводы, в этом нет сомнений. У меня после предыдущего тура не было опасений, тут обратный эффект. Он может быть накопительным, но, когда случается провал, второй подряд невозможен. Думаю, ещё три-четыре тура не будет такого, как в 12-м туре.