Финал Кубка Либертадорес — огонь! Удаления, развязка в овертайме и слёзы великого Марсело

В Южной Америке состоялся главный матч года — финал Кубка Либертадорес (аналог Лиги чемпионов). За трофей на легендарном стадионе «Маракана» сражались аргентинский клуб «Бока Хуниорс» и бразильский «Флуминенсе».

«Бока» добралась до финала, одержав три победы в серии пенальти. Вратарь аргентинского клуба Серхио Ромеро (бывший футболист «МЮ») дотащил команду до «Мараканы», а аргентинские фанаты начали в спешном порядке покупать билеты в Рио. «Флуминенсе», в свою очередь, попал в финал гораздо увереннее — четыре победы плюс две ничьих в шести матчах плей-офф.

Болельщики «Флуминенсе» устроили жаркий приём приезжим фанатам «Боки». За пару дней до игры напали на них на пляже Копакабана, а позднее толпами колотили людей в атрибутике аргентинского клуба. Появились даже слухи о возможной отмене или переносе матча, однако они не подтвердились. Местные футбольные чиновники подчеркнули, что принимать радикальные решения за пару дней до игры нецелесообразно.

Кроме того, нельзя обойти стороной высказывание чемпиона мира Ромарио. Бывший нападающий сборной Бразилии высказался о предстоящем финале в достаточно жёсткой манере. «К чёрту этих аргентинцев! «Боку» разорвут на части! «Флуминенсе» — моя любимая команда, которая заслужила трофей», — сказал легендарный в прошлом футболист. Как вы понимаете, это цензурная версия, а сам Ромарио употребил несколько ругательств.

Первый тайм не порадовал большим количеством голевых моментов, хотя вряд ли кто-то ожидал этого в финале. Статистика владения мячом в первые 15 минут выглядела ужасающей: 83% против 17% в пользу «Флуминенсе». Как тебе такое, «Манчестер Сити»? В середине первого тайма защитник «Боки» Николас Валентини боднул в район подбородка Пауло Гансо во время стандарта у ворот «Флу». Арбитр почему-то никак не отреагировал, возможно, просто проглядел эпизод.

Номинальные гости вышли вперёд в концовке первой половины. 35-летний нападающий Херман Кано отличился на 36-й минуте — замкнул в касание прострел Кено. Получается, аргентинский футболист забил в ворота аргентинского клуба. Кстати, Кано проводит монструозный сезон в Кубке Либертадорес. Только вдумайтесь — гол в финале стал для него уже 13-м в этом розыгрыше Кубка Либертадорес. Плюс Кано отличился в пятом матче турнира подряд.

Херман Кано (справа) празднует первый гол в матче Фото: Lucas Figueiredo/Getty Images

Следующего гола пришлось ждать до 72-й минуты. И надо сказать, что перуанский защитник «Боки» Луис Адвинкула нанёс идеальный удар. Шарахнул с левой ноги и попал точно в дальний угол. Видеопомощники арбитра посмотрели повторы на предмет нахождения одноклубников Адвинкулы в офсайде и влияния их на эпизод. Спустя пару минут судья указал на центр поля. И обрадовал всех фанатов «Боки», включая Бенхамина Агуэро. Да, внук Диего Марадоны, сын Серхио Агуэро и крестник Лионеля Месси тоже посетил игру и топил за аргентинский клуб.

Луис Адвинкула (в центре) — автор гола в составе «Боки» Фото: Lucas Figueiredo/Getty Images

Команды ушли в дополнительное время, хотя «Флу» запорол убойный момент на четвёртой добавленной минуте. Как Диого Барбоза не попал в дальний угол, наверное, не скажет и он сам. Впервые с 2013 года финалисты Кубка Либертадорес не определили победителя в основное время.

А потом пришло время Джона Кеннеди. Давайте отследим хронологию.

80-я минута. Нападающий выходит на замену.

89-я минута. Получает первую жёлтую карточку.

99-я минута. Кеннеди оформил гол мощным ударом в дальний угол и вывел «Флу» вперёд.

102-я минута. Кеннеди получает вторую жёлтую карточку и оставляет команду в меньшинстве.

А знаете, за что Кеннеди удалили? Джон после гола полез праздновать с болельщиками. Он залез на трибуну, и судья, по всей видимости, предъявил ему вторую жёлтую за затяжку времени. Вот такое странное удаление!

Кеннеди празднует забитый мяч. Через пару минут его удалят с поля Фото: Raul Sifuentes/Getty Images

А потом прилетела «ответка» от Франка Фабры. Футболист «Боки» в конце первого дополнительного тайма ударил соперника в лицо во время разборки перед воротами «Флуминенсе». Сначала арбитр Вильмар Рольдан показал жёлтую, но после подсказки помощников сбегал к монитору и заменил её на красную. Решение справедливое, ведь Фабра отвесил сопернику пощёчину.

На 114-й минуте «Флу» должен был наказывать аргентинский клуб, но на этот раз мяч после удара Кано вонзился в штангу. Бразильская команда здорово убежала в контратаку, однако от гола её отделили несколько сантиметров. «Бока» раз за разом грузила мяч в штрафную, пока заменённый Марсело нервно кусал губы у кромки поля. Бразильская команда всё-таки сохранила победный счёт и впервые в истории завоевала Кубок Либертадорес. Сам Марсело после финального свистка не сдержал слёз. Легендарный бразилец впервые взял заветный трофей в 35-летнем возрасте! А Эдинсон Кавани утешал одноклубников из «Боки».

Футболисты «Боки» после поражения в финале Кубка Либертадорес Фото: Ricardo Moreira/Getty Images

Кстати, после того как формат финала Кубка Либертадорес изменили, в турнире побеждают исключительно бразильские клубы. С 2019 года триумфатора определяют по итогам одной игры. После этого по два трофея взяли «Палмейрас» и «Фламенго», а теперь впервые в истории победил «Флуминенсе».