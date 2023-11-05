Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Крылья Советов. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Бока Хуниорс — Флуминенсе — 1:2, обзор финала Кубка Либертадорес, Марсело стал победителем турнира, 5 ноября 2023 года

Финал Кубка Либертадорес — огонь! Удаления, развязка в овертайме и слёзы великого Марсело
Кирилл Закатченко
«Бока Хуниорс» — «Флуминенсе» — 1:2
Аудио-версия:
Комментарии
«Флуминенсе» додавил «Бока Хуниорс» и выиграл главный южноамериканский трофей впервые в своей истории.

В Южной Америке состоялся главный матч года — финал Кубка Либертадорес (аналог Лиги чемпионов). За трофей на легендарном стадионе «Маракана» сражались аргентинский клуб «Бока Хуниорс» и бразильский «Флуминенсе».

Кубок Либертадорес - 2023 . Финал
04 ноября 2023, суббота. 23:00 МСК
Бока Хуниорс
Буэнос-Айрес, Аргентина
Окончен
1 : 2
ДВ
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
0:1 Кано – 36'     1:1 Адвинкула – 72'     1:2 Кеннеди – 99'    
Удаления: Фабра – 105+7' / Кеннеди – 101'

«Бока» добралась до финала, одержав три победы в серии пенальти. Вратарь аргентинского клуба Серхио Ромеро (бывший футболист «МЮ») дотащил команду до «Мараканы», а аргентинские фанаты начали в спешном порядке покупать билеты в Рио. «Флуминенсе», в свою очередь, попал в финал гораздо увереннее — четыре победы плюс две ничьих в шести матчах плей-офф.

Как Ромеро дотащил свою команду до финала:
Пять выигранных серий пенальти за два месяца! Бывший лавочник «МЮ» творит чудеса в 36 лет
Пять выигранных серий пенальти за два месяца! Бывший лавочник «МЮ» творит чудеса в 36 лет

Болельщики «Флуминенсе» устроили жаркий приём приезжим фанатам «Боки». За пару дней до игры напали на них на пляже Копакабана, а позднее толпами колотили людей в атрибутике аргентинского клуба. Появились даже слухи о возможной отмене или переносе матча, однако они не подтвердились. Местные футбольные чиновники подчеркнули, что принимать радикальные решения за пару дней до игры нецелесообразно.

Подробности скандала перед матчем:
«Мы как будто попали на войну». Фанатов «Боки» атаковали перед матчем года в Южной Америке
«Мы как будто попали на войну». Фанатов «Боки» атаковали перед матчем года в Южной Америке

Кроме того, нельзя обойти стороной высказывание чемпиона мира Ромарио. Бывший нападающий сборной Бразилии высказался о предстоящем финале в достаточно жёсткой манере. «К чёрту этих аргентинцев! «Боку» разорвут на части! «Флуминенсе» — моя любимая команда, которая заслужила трофей», — сказал легендарный в прошлом футболист. Как вы понимаете, это цензурная версия, а сам Ромарио употребил несколько ругательств.

Первый тайм не порадовал большим количеством голевых моментов, хотя вряд ли кто-то ожидал этого в финале. Статистика владения мячом в первые 15 минут выглядела ужасающей: 83% против 17% в пользу «Флуминенсе». Как тебе такое, «Манчестер Сити»? В середине первого тайма защитник «Боки» Николас Валентини боднул в район подбородка Пауло Гансо во время стандарта у ворот «Флу». Арбитр почему-то никак не отреагировал, возможно, просто проглядел эпизод.

Номинальные гости вышли вперёд в концовке первой половины. 35-летний нападающий Херман Кано отличился на 36-й минуте — замкнул в касание прострел Кено. Получается, аргентинский футболист забил в ворота аргентинского клуба. Кстати, Кано проводит монструозный сезон в Кубке Либертадорес. Только вдумайтесь — гол в финале стал для него уже 13-м в этом розыгрыше Кубка Либертадорес. Плюс Кано отличился в пятом матче турнира подряд.

Херман Кано (справа) празднует первый гол в матче

Херман Кано (справа) празднует первый гол в матче

Фото: Lucas Figueiredo/Getty Images

Следующего гола пришлось ждать до 72-й минуты. И надо сказать, что перуанский защитник «Боки» Луис Адвинкула нанёс идеальный удар. Шарахнул с левой ноги и попал точно в дальний угол. Видеопомощники арбитра посмотрели повторы на предмет нахождения одноклубников Адвинкулы в офсайде и влияния их на эпизод. Спустя пару минут судья указал на центр поля. И обрадовал всех фанатов «Боки», включая Бенхамина Агуэро. Да, внук Диего Марадоны, сын Серхио Агуэро и крестник Лионеля Месси тоже посетил игру и топил за аргентинский клуб.

Луис Адвинкула (в центре) — автор гола в составе «Боки»

Луис Адвинкула (в центре) — автор гола в составе «Боки»

Фото: Lucas Figueiredo/Getty Images

Команды ушли в дополнительное время, хотя «Флу» запорол убойный момент на четвёртой добавленной минуте. Как Диого Барбоза не попал в дальний угол, наверное, не скажет и он сам. Впервые с 2013 года финалисты Кубка Либертадорес не определили победителя в основное время.

А потом пришло время Джона Кеннеди. Давайте отследим хронологию.

  • 80-я минута. Нападающий выходит на замену.
  • 89-я минута. Получает первую жёлтую карточку.
  • 99-я минута. Кеннеди оформил гол мощным ударом в дальний угол и вывел «Флу» вперёд.
  • 102-я минута. Кеннеди получает вторую жёлтую карточку и оставляет команду в меньшинстве.

А знаете, за что Кеннеди удалили? Джон после гола полез праздновать с болельщиками. Он залез на трибуну, и судья, по всей видимости, предъявил ему вторую жёлтую за затяжку времени. Вот такое странное удаление!

Кеннеди празднует забитый мяч. Через пару минут его удалят с поля

Кеннеди празднует забитый мяч. Через пару минут его удалят с поля

Фото: Raul Sifuentes/Getty Images

А потом прилетела «ответка» от Франка Фабры. Футболист «Боки» в конце первого дополнительного тайма ударил соперника в лицо во время разборки перед воротами «Флуминенсе». Сначала арбитр Вильмар Рольдан показал жёлтую, но после подсказки помощников сбегал к монитору и заменил её на красную. Решение справедливое, ведь Фабра отвесил сопернику пощёчину.

На 114-й минуте «Флу» должен был наказывать аргентинский клуб, но на этот раз мяч после удара Кано вонзился в штангу. Бразильская команда здорово убежала в контратаку, однако от гола её отделили несколько сантиметров. «Бока» раз за разом грузила мяч в штрафную, пока заменённый Марсело нервно кусал губы у кромки поля. Бразильская команда всё-таки сохранила победный счёт и впервые в истории завоевала Кубок Либертадорес. Сам Марсело после финального свистка не сдержал слёз. Легендарный бразилец впервые взял заветный трофей в 35-летнем возрасте! А Эдинсон Кавани утешал одноклубников из «Боки».

Футболисты «Боки» после поражения в финале Кубка Либертадорес

Футболисты «Боки» после поражения в финале Кубка Либертадорес

Фото: Ricardo Moreira/Getty Images

Кстати, после того как формат финала Кубка Либертадорес изменили, в турнире побеждают исключительно бразильские клубы. С 2019 года триумфатора определяют по итогам одной игры. После этого по два трофея взяли «Палмейрас» и «Фламенго», а теперь впервые в истории победил «Флуминенсе».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android