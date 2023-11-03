«Мы как будто попали на войну». Фанатов «Боки» атаковали перед матчем года в Южной Америке

4 ноября состоится главный матч года в клубном футболе Южной Америки. Аргентинский клуб «Бока Хуниорс» и бразильская команда «Флуминенсе» определят победителя Кубка Либертадорес. До матча больше суток, однако СМИ уже зафиксировали несколько неприятных инцидентов. Финал пройдёт в Рио-де-Жанейро, и болельщикам «Боки» приходится, мягко говоря, непросто.

Фанаты «Боки» пострадали на пляже Копакабана

2 ноября фанаты аргентинского клуба отправились тусить на знаменитый пляж Копакабана. Там-то их и застали врасплох агрессивно настроенные поклонники «Флуминенсе». Они атаковали гостей и гоняли их по пляжу при полном бездействии полиции. Под раздачу попали даже семьи с детьми.

Сотрудники правопорядка прибыли только через 10 минут, но фанатов «Флу» на пляже уже не было. Полицейские, в свою очередь, атаковали болельщиков «Боки» — применили резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки. На некоторых кадрах фанаты аргентинского клуба поднимают руки вверх, а подбежавший человек в форме бьёт их дубинкой. А болельщики «Флуминенсе» до этого не только нанесли противникам травмы, но и украли у тех часть вещей.

Одним из задержанных аргентинцев оказался Кристиан Медина. Полиция схватила его, обвинив в расизме. Спустя какое-то время парня отпустили. А он сам рассказал о произошедшем аргентинским журналистам.

«Мы подверглись нападению со стороны фанатов «Флуминенсе». Это было на пляже. Они атаковали всех подряд, хотя там были семьи с детьми. Спустя какое-то время приехала полиция, но фанатов «Флуминенсе» уже не было. Друзья потом показывали мне видео, как полицейские бьют болельщиков «Боки». Меня забрали в полицейский участок. Им нужно было кого-то схватить, и они повязали наших. Бразильцы на пляже смеялись и называли меня аргентинским расистом.

Дело в том, что я не делал ничего противозаконного. Меня просто схватили на пляже и забрали в полицию. Я никого не оскорблял. Полицейские применили резиновые пули и слезоточивый газ. Друзья сказали мне, что в центре Рио есть группы фанатов «Флуминенсе», которые избивают болельщиков «Боки». Мы приехали на футбол, а ощущение, как будто попали на войну».

Фанаты «Бока Хуниорс» Фото: Hernan Cortez/Getty Images

Другой болельщик «Боки», который прилетел из Мексики, также подвергся нападению: «Пора заканчивать с такими вещами. Это не футбол. Мы никого не оскорбляли, а эти ребята пытались украсть у нас всё, что есть. Они забрали наши кошельки, били, бросались стульями. Мы приехали сюда не для того, чтобы нас избивали».

Журналист Эмилиано Эспиноса также стал свидетелем бесчинств, которые устроили фанаты «Флуминенсе»: «Мы были поражены, увидев, как болельщики «Флуминенсе» толпами идут по проспекту. Оператор сказал мне: «Пойдём, сейчас что-то будет». Никто не сопровождал этих людей, они вышли на пляж. Военная полиция приехала с опозданием и начала с того, что применила резиновые пули, но пострадали фанаты «Боки». Кстати, у них много чего украли».

После инцидента появились слухи об отмене матча, но они не подтвердились

На этом болельщики «Флуминенсе» не успокоились. Ночью они патрулировали улицы Рио и толпой нападали на людей с символикой «Боки». Доходило до того, что 8-10 человек избивали одного. Естественно, представители аргентинской стороны были очень обеспокоены тем, что происходит на улицах крупного бразильского города. В южноамериканской прессе поползли слухи о возможной отмене, переносе матча или проведении его без болельщиков.

«Ходят слухи о возможной отмене матча. На мой взгляд, ситуация очень сложная. Нелегко отменить или перенести игру такого уровня за пару дней до её проведения. Мы очень обеспокоены тем, что происходит. В Бразилию прилетают десятки тысяч наших болельщиков, их дети. Когда мы вышли в финал, я сказал, что в Бразилию прилетят 20-30 тысяч наших фанатов. Но эта цифра может быть примерно в три раза выше», — сказал спортивный директор «Бока Хуниорс» Маурисио Серна.

Стадион «Маракана» Фото: Wagner Meier/Getty Images

Стадион «Маракана» — место проведения финала Кубка Либертадорес

Южноамериканская футбольная конфедерация опубликовала заявление, в котором осудила акты насилия: «КОНМЕБОЛ призывает болельщиков «Боки» и «Флуминенсе» разделить вместе момент радости и праздника, которые дарит футбол. Спортивные ценности должны вдохновлять на мирное и гармоничное поведение. Мы осуждаем любые акты насилия и расизма, которые могут быть перед финалом Кубка Либертадорес».

В КОНМЕБОЛ заявили аргентинскому изданию Tyc Sports, что матч не пройдёт за закрытыми дверьми, несмотря на последние события. Власти высшего футбольного органа уже провели совещание по усилению контроля. Инциденты списали на недостатки в системе безопасности Рио, которые не имеют никакого отношения к конфедерации. При этом боссы южноамериканского футбола уже попросили удвоить число полицейских на Копакабане. Теперь многих интересует, какой будет обстановка в городе после окончания матча.