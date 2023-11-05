Головин снова царит во Франции! Россиянин сделал результат в матче с командой-сенсацией

Пока «ПСЖ» перестраивается после ухода Месси с Неймаром, у конкурентов появился шанс побороться за чемпионство. «Монако» им пользуется, и во многом это заслуга Александра Головина! Монегаски за счёт гола и ассиста россиянина обыграли «Брест», который пока неожиданно идёт в еврокубковой зоне.

Просто «Монако», впрочем, не было, ведь первыми забили соперники. На 10-й минуте Махди Камара прострелил в штрафную на Жереми ле Дуарона, и тот закинул мяч в сетку. Радость француза быстро сменила грусть: арбитр посмотрел видеоповтор и зафиксировал фол в атаке.

Дальше солировали монегаски в целом и Головин в частности. Шесть минут спустя Александр подал угловой, и тут голкипер Марко Бизот ошибся на выходе. Денису Закарии оставалось только точно кивнуть головой.

На 70-й минуте забил уже сам россиянин: принял мяч у центра штрафной и вколотил в правую «девятину». Это уже 30-й гол и 35-й ассист россиянина за пять лет во Франции. Ну что за маэстро?!

«Монако» — «Брест» Фото: Кадр из видео

По оценке Sofascore, лучший футболист матча, кто бы сомневался, — как раз Головин: у него рейтинг 8,6, 54 касания мяча, 84% точных передач (26 из 31), два точных навеса из четырёх, пять выигранных единоборств за позицию из шести, один перехват, три отбора и два заработанных фола.

Если считать цифры только из Лиги 1, то у Александра 27+29 в 147 матчах. Это лучший результат в «Монако» по голевым и второй по гол+пас, если брать промежуток после переезда россиянина во Францию.

Александр Головин Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Перед встречей с «Брестом» Головина дважды подряд признали игроком месяца в «Монако». Теперь всё идёт к продолжении приятной серии — у Александра уже 5+2 в этом сезоне. Больше очков результативности только у Мбаппе — 10+1!

Монегаски тем временем поднялись на второе место — «ПСЖ» впереди лишь на одно очко.