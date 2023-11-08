«К Карпину было страшно подходить». Как вратарь из Медиалиги попал к тренерам сборной

Голкипер «Эгриси» Алексей Клюкин провёл неделю в «Ростове» и рассказал «Чемпионату», как это было.

Наверное, каждому вратарю в России хотелось бы попробовать свои силы в профессиональном клубе. В идеале — уровня РПЛ. Голкиперу медиафутбольного «Эгриси» Алексею Клюкину представился такой шанс — он неделю работал в «Ростове» под присмотром тренера сборной Кафанова.

В интервью «Чемпионату» Алексей рассказал о страхе перед знакомством с Карпиным, «машине» Песьякове и своём маленьком вкладе в кубковую победу «Ростова».

— Как вы попали на стажировку в «Ростов»?

— Это была инициатива Василия Уткина (президент «Эгриси». — Прим. «Чемпионата»). Он написал мне в начале октября, что есть вероятность, что Кафанов пригласит меня на недельный сбор поработать с «Ростовом». Потом мы больше эту тему не поднимали, а я и забыл. Но после игры за третье место в Медиалиге Василий сказал, что Виталий Витальевич по доброте душевной посмотрел наши игры и решил пригласить меня.

— Какие мысли были в тот момент?

— Сначала ничего не испытал, потому что после игры эмоций не было. А ближе к отъезду посещало предвкушение, что придётся поработать. Вася мне сразу сказал, что это не просмотр, но приехать туда и получить рекомендации от Кафанова — огромное подспорье для профессионального футбола. А если проявишь себя, то можно и остаться там.

— У вас были трудности с отъездом из-за работы. Как удалось решить?

— Я работаю детским тренером в ЦСКА в коммерческих отделениях. Нужно, чтобы моему напарнику кто-то помогал справиться с огромным потоком детей. В итоге согласился Паша Чепурин (вратарь «Эгриси». — Прим. «Чемпионата»).

— Как вас встретили в «Ростове»?

— Команда встретила шикарно. И тренерский штаб, и вратарский цех приняли очень приятно. Атмосфера просто бомбовая!

— Кто главный шутник в команде?

— К нам постоянно подходил Даня Глебов, пытался подколоть, но натыкался на встречные подколки. Кстати, про медиафутбол никто не шутил, только про вратарей.

— Вы жили на базе?

— Первые два дня ночевал в отеле — было стеснение. Но потом сказали, чтобы я заезжал на базу. С этим вообще спокойно. Все работники тоже очень тепло встретили. Царила семейная атмосфера.

— На базе хорошие условия?

— Она старенькая, но там все трепетно относятся к своему делу — по-тёплому. Находиться там — одно наслаждение.

Алексей Клюкин Фото: Из личного архива Алексея Клюкина

— Расскажите про тренировки. Небо и земля по сравнению с медиафутболом?

— Я проходил недельный цикл. Кафанов был приятно удивлён. Говорил, что я очень сильно превзошёл его ожидания. Сказал, что я добротный вратарь, которого с удовольствием забрали бы в Первую лигу. Он думал, что будет колоссальная пропасть, но оказалось, что разницы практически нет. В некоторых моментах просто не хватает опыта — например, на уровне Премьер-Лиги.

— Были упражнения, которые в новинку для вас?

— Такого не было, потому что Кафанов писал книги и проводил лекции по вратарским тренировкам. Плюс-минус все команды подстраиваются под это. На тренировках уклон на игровые ситуации. Нагрузка хорошая, но это так ощущается скорее из-за большего количества тренировок, чем в «Эгриси». В медиафутболе есть команды, которые тренируются так же, как профессиональные — по пять раз в неделю, а у нас — две-три тренировки.

— Вы были на предыгровой тренировке. Насколько она отличается от остальных?

— На других тренировках есть специфическая нагрузка — например, скоростно-силовая. А там была отработка тактики, стандартов и прессинга. Лёгкая тренировка, чтобы футболисты не перегрузились.

— Правда, что после победы над «Уралом» футболисты вас тоже поздравляли?

— Это было особенно приятно. Я ездил с ними на игру и обратно возвращался на автобусе. Когда в подтрибунном помещении всех поздравлял, в ответ мне тоже шли поздравления. Я удивлялся: а мне за что? Но мне объяснили, что это и моя заслуженная победа, потому что эту неделю тренировался со всеми. Было круто услышать такие слова.

— Как команда отпраздновала победу?

— У всех режим. Кто-то поехал на базу, а кто-то — с семьёй поужинать. На следующий день была тренировка, поэтому все профессионально относятся к делу.

— Вы тренировались с Песьяковым и Медведевым. Какое впечатление они произвели?

— Очень добродушные ребята — вообще топ! Никита Медведев с первого дня пошёл на контакт со мной, с ним постоянно общались. А Сергей Песьяков — машина. Сразу видно, что это вратарь очень высокого уровня. Он спокойно мог бы играть в европейском чемпионате.

— В чём особенность Песьякова?

— Он всё делает сверхнадёжно. Например, Гильермо Очоа и другие латиноамериканские или испанские вратари летают и прыгают. У Песьякова такого нет: в ближнем и дальнем бою чувствуется уверенность.

Сергей Песьяков Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

— Многие отмечают особенную атмосферу в работе с Кафановым. Почувствовали её?

— Он правда выполняет роль отца. Виталий Витальевич — очень добрый человек, всегда даёт советы и обратную связь.

— Что-то изменили в манере своей игры после советов Кафанова?

— Мы обсуждали работу руками. В некоторых моментах он меня направлял, и мне действительно было полегче.

— С Карпиным было страшно знакомиться?

— Действительно было страшно подходить к Валерию Георгиевичу, потому что такой авторитет. Но когда познакомился с ним, оказалось, что он очень весёлый и добрый. Постоянно по-хорошему подтравливает пацанов, от этого атмосфера становится ещё лучше.

— В «Ростове» следят за медиафутболом?

— В основном это молодые ребята: Ваня Комаров, Даня Прохин, Лёша Миронов. Они следят и задавали вопросы про медиафутбол. От старших и опытных футболистов тоже никакого скепсиса по поводу этого не было. Никто не относился со снобизмом, только подсказки.

— Задумываетесь о профессиональном футболе после стажировки?

— О нём всегда есть мысли, но не всё от нас зависит. В «Ростове» я почерпнул для себя советы, которые мне помогут в дальнейшем. Впереди ждёт то, что ждёшь всю футбольную жизнь. Это связано с продолжением или началом профессиональной карьеры.