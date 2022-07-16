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Футбольные комментаторы из нулевых, где сейчас звёзды ТВ, Уткин, Стогниенко, Гусев, Орлов, Казаков, Андронов, Елагин

Куда пропали футбольные комментаторы из нулевых? Уткин, Гусев и другие легенды
Михаил Рождественский
Футбольные комментаторы из нулевых
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Некоторые уже отошли от дел.

Скучаете по нулевым? Тогда российский футбол вышел на пик, и кадры из тех времён до сих пор прокручиваются в головах болельщиков. Но не просто в виде картинки, а ещё и со звуком. Сегодня рассказываем, куда пропали комментаторы, которые украшали футбол более 10 лет назад.

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Василий Уткин

В нулевые Уткин был настоящей звездой спортивной журналистики. Он комментировал матчи любимой Примеры, РПЛ и Лиги чемпионов, выигрывал «ТЭФИ», параллельно писал для разных изданий, выступал на радио и даже снимался в кино. Другие хайлайты Уткина — передача «Футбольный клуб» и комментарий в игре FIFA.

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Впоследствии Уткин был главным редактором «НТВ-Плюс», работал на «Матч ТВ» и периодически комментировал матчи в других местах. В 2018-м Василий отработал матч чемпионата мира на Первом канале, после чего сотрудничество загадочно оборвалось (причины он называть не стал). В итоге Уткин сфокусировался на блогерской деятельности. Он ведёт YouTube-канал, где в том числе активно освещает работу своей команды «Эгриси», которая выступит в новом сезоне Медиалиги.

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Владимир Стогниенко

Стогниенко появился на телевидении как раз в нулевые. После старта на «НТВ-Плюс» ушёл на «7ТВ», а потом стал звездой федерального эфира. Владимир вёл передачи, комментировал матчи, работал на чемпионатах мира (в том числе финал в 2010-м) и Европы и звучал в Лиге чемпионов.

В середине 2010-х Стогниенко, как и Уткин, засветился на «Матч ТВ», но долго там не проработал, зато тоже взял ТЭФИ. На ЧМ-2018 Владимир отработал два матча сборной России и финал. А ещё зажёг в игре с Египтом, включив после финального свистка «Ты просто космос, Стас».

С 2019 года Стогниенко — шеф-редактор спортивной редакции «Okko Спорт». Сервис транслировал матчи чемпионатов Англии (до недавнего времени) и продолжает показывать Испанию.

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Виктор Гусев

Гусев стартовал в журналистике ещё в 80-х, а в конце 90-х поработал пресс-атташе сборной России. Именно он комментировал отборочный матч чемпионата Европы с Украиной в 1999-м. Впоследствии Гусев стал голосом сборной России на Первом канале. Из-за регулярных провалов комментатора даже стали считать нефартовым. В итоге на счету Гусева 10 крупных турниров сборных.

Последним хайлайтом Гусева-комментатора стал чемпионат мира в России в 2018 году. С тех пор Виктор занимается организационно-технической работой, участвует в шоу и ведёт футбольные мероприятия.

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Геннадий Орлов

Орлов в нулевые комментировал футбольные матчи на Первом канале. Мемы про него появились как раз в те времена. Во время эпохального матча Россия — Голландия в четвертьфинале Евро-2008 Орлов безуспешно боролся с фамилиями голландцев (Куйт, Булхауз, дер вар Сар и другие).

Что сказал Орлов? Крылатые фразы, оговорки и, конечно, труднопроизносимые фамилии. Тест Что сказал Орлов? Крылатые фразы, оговорки и, конечно, труднопроизносимые фамилии. Тест

В дальнейшем Орлов стал голосом матчей «Зенита», сначала на «НТВ-Плюс», затем — на «Матч ТВ». Когда комментатора отодвинули от игр сине-бело-голубых, он переключился на другие задачи. Орлов не остался без «Зенита» — теперь его можно услышать на матчах волейбольной команды. А ещё он ведёт стримы во «ВКонтакте» и регулярно высказывается о новостях, касающихся клуба из Санкт-Петербурга.

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Константин Выборнов

Выборнов начал работать на телевидении в 90-х, а в нулевые стал коллегой Гусева. Константин комментировал чемпионаты мира и Европы с 2002 по 2016 год, звучал в матче Россия — Германия в 2009-м и в финале Евро-2016.

В 2009-м Выборнов уволился из штата Первого канала. После этого он работал в «Динамо», «Локомотиве» и Российской федерации баскетбола, а в 2014-м устроился пресс-секретарём Олимпийского комитета России. Там он трудится по сей день.

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Илья Казаков

Ещё один представитель школы 90-х. Казаков пришёл на телевидение в середине десятилетия и в дальнейшем работал ведущим программы «Футбол России». Как комментатор засветился на нескольких чемпионатах мира и Европы, в матчах АПЛ и РПЛ, а в 2005-м устроил целый марафон в Кубке УЕФА, отработав все матчи ЦСКА в победном розыгрыше. Параллельно Казаков с 2005 по 2015 год был пресс-атташе сборной России.

В 2015-м, как и половина людей из этого списка, Казаков пришёл на «Матч ТВ», но матчи не комментировал и в итоге остался сотрудником ВГТРК. Сейчас Илья продолжает участвовать в различных спортивных сюжетах, но на матчах вы его не услышите.

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Алексей Андронов

Андронов в 1996-м попал на «НТВ-Плюс». С 2002 по 2003 год находился на должности пресс-атташе сборной России, а за комментаторскую карьеру успел отработать чемпионаты Европы и мира, множество матчей РПЛ и европейских лиг. Пиком Андронова стало начало 2010-х, когда ему достались два финала Лиги чемпионов подряд. В 2015-м Алексей попал в команду новообразованного «Матч ТВ», но уже спустя год был отстранён от работы.

Сейчас Андронов по-прежнему в деле. Начиная с 2017 года его голос можно услышать в трансляциях на канале Viasat Sport. Также Алексей активно ведёт соцсети, где высказывается на все актуальные темы.

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Александр Кузмак

Кузмак начинал в 90-е на радио, а затем устроился на «НТВ-Плюс». Александр как универсал комментировал не только футбол и даже работал PR-менеджером сборной России по хоккею. На каналах ВГТРК Кузмак вёл несколько программ, а в 2015-м пришёл на «Матч ТВ», где занял должность исполнительного продюсера новостей. В 2016-м Александр ушёл с канала.

Сейчас Кузмак периодически комментирует. Услышать его можно на Первом канале, РЕН ТВ и в трансляциях «Яндекса».

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Александр Елагин

Закончим на мэтре АПЛ. В середине 90-х Елагин появился на РЕН ТВ, а спустя несколько лет стал работать комментатором на «7ТВ». Там он звучал в трансляциях английских турниров (в том числе классических матчей) и стал легендой в этой области. В конце нулевых Елагина позвали на «НТВ-Плюс», где он продолжил заниматься любимым делом.

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В 2015-м Елагин в компании известных комментаторов пришёл на «Матч ТВ», но вскоре был выведен за штат. Во время ЧМ-2018 звучал на Первом канале, после этого вернулся к работе на главном спортивном канале, а на следующий год присоединился к редакции «Okko Спорт». Там Елагин комментировал любимую АПЛ и не ушёл, даже когда лига расторгла контракт с сервисом. Параллельно ведёт передачу «Британский стиль», которая выходит в YouTube.

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