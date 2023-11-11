«Локо» перевернул тяжелейший матч за две минуты! Пас Миранчука перед голом — мини-шедевр

«Локомотив» прервал четырёхматчевую безвыигрышную серию победой над «Ахматом». А вот команда Мирослава Ромащенко не выигрывает уже на протяжении восьми туров. Кажется, назревает ещё одна тренерская отставка.

У «Локомотива» сегодняшний матч пропускал из-за дисквалификации Баринов, зато спустя полтора месяца вернулся на поле Карпукас. А с капитанской повязкой команду вывел на поле Дзюба, которого при всём его статусе никак не назовёшь старожилом железнодорожников. Игре потребовалось некоторое время, чтобы раскочегариться, получить более-менее приличную интенсивность. «Ахмат» не фоне последних неудач выглядел пусть и не безнадёжной, но неуверенной в себе командой. Игроки «Локо» в свою очередь были здорово настроены на победу и заведены – до такой степени, что Фассон едва не подрался с Тикнизяном, когда Наир стал высказывать партнёру за ошибку в оборонительных действиях.

Пожалуй, это была самая большая неприятность для «Локомотива» в первом тайме. Железнодорожники находили пространство на половине поля «Ахмата» и отрезками классно комбинировали на скорости. Пиняев, Миранчук, Глушенков и Дзюба, которому защитники «Ахмата» давали иногда свободу даже у своих ворот (семь касаний в штрафной за 45 минут), придумывали многоходовые атаки – голкипер Шелия в отличие от отмечавшего день рождения коллеги Лантратова работал не покладая рук. «Локо» создавал голевые моменты и на гол-два до перерыва точно наиграл. Дважды «Ахмат» спасала штанга: после ударов Миранчука и Дзюбы, выигравшего воздух при подаче углового у Конате.

В первом тайме «Локомотив» при 68% владения мячом нанёс 11 ударов, но так и не забил. Сопернику сильно повезло. «Ахмат» пробил лишь дважды и неточно. Без своего лидера атак Бериши, уехавшего в сборную Косово ради перенесённого матча с Израилем, у команды Ромащенко некому было завязывать быстрые контрвыпады.

А едва начался второй тайм, как случилось неожиданное – «Ахмат» забил! Первым же ударом в створ. Эта голевая атака южан родилась в результате того, что Митай проиграл ключевое единоборство Тодоровичу. Затем вышедший на замену в перерыве Олейников обыграл в штрафной Фассона и положил мяч в сетку. Однако работавшая на VAR судья Вера Опейкина помогла главному арбитру Евгению Кукуляку исправить ошибку. Олейников обработал мяч с помощью руки, поэтому нарушил правила. Но «Локомотив» этот эпизод как будто выбил из колеи.

Игра «Ахмата» стала более сбалансированной, а Олейников усилил её. Именно Иван заработал пенальти в середине тайма – сфолил экс-игрок «Ахмата» Ненахов, который в этом матче был неосторожен в единоборствах. Далеко не каждому удаётся переиграть с «точки» Лантратова, но Конате не сделал праздничный подарок голкиперу, перехитрил его при исполнении 11-метрового. Ещё до пенальти «Ахмат» создал прекрасный момент после аута и дриблинга Камило. Харин бил головой, а левые от тренеров ворота в третий раз парировали мяч штангой.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Запахло сенсационным поражением хозяев, однако команда Галактионова давно приучила болельщиков к тому, что умеет спасать проигранные, казалось бы, матчи. Тренер сделал тройную замену, убрав с поля ставших менее заметными Дзюбу и Пиняева. И «Локо» полетел к волевой победе! За две минуты железнодорожники забили два мяча. В первом случае голом завершилась красивая комбинация Карпукас – Тикнизян – Глушенков. Максим сумел подстроиться под непростой мяч и пробить головой, получив небольшое повреждение.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Второй гол – абсолютно гениальная игра Миранчука! Открывание слева, рывок через центр, передача направо: всё сделал Антон как топ-мастер. А свежие Самошников с Сулеймановым поставили точку в произведении, созданном полузащитником сборной России.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Команда Ромащенко снова «поплыла», тем не менее удаление на последних минутах заведённого Тикнизяна вернуло шанс «Ахмату». В концовке вперёд бежал даже голкипер Шелия, развивший атаку на чужой половине пасом пяткой – организовал голевой момент! «Локо» кое-как отбился, хотя южане в итоге догнали москвичей по количеству ударов – 15:15 (удары в створ – 6:4 в пользу хозяев).