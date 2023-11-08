Кто получил наибольшую помощь от судей за полтора сезона в РПЛ. Лидерство делят три клуба

Арбитры РПЛ не совершают грубых ошибок во втором туре подряд. Без помарок не обошлось, но судьям помогли видеоассистенты. «Чемпионат» продолжает публиковать таблицу судейских ошибок на основе экспертизы Игоря Федотова.

Важное уточнение: в таблице не учитываются мелкие фолы или первые жёлтые карточки в матче (показанные или нет). Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или аннулировали гол;

ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Предыдущие ошибки арбитров

По традиции публикуем таблицу с ошибками по итогам предыдущих туров.

В 14-м туре РПЛ арбитры снова обошлись без грубых ошибок.

Таблица ошибок судей после 14-го тура

Команда Ошибки против команды Ошибки в пользу команды Разница ЦСКА 4 0 -4 «Зенит» 4 0 -4 «Балтика» 1 0 -1 «Спартак» 1 0 -1 «Оренбург» 1 0 -1 «Ростов» 3 2 -1 «Локомотив» 2 1 -1 «Динамо» 1 1 0 «Урал» 1 1 0 «Сочи» 1 1 0 «Пари НН» 1 2 +1 «Рубин» 0 2 +2 «Факел» 1 3 +2 «Крылья Советов» 1 3 +2 «Краснодар» 0 2 +2 «Ахмат» 0 4 +4

А вот так выглядит таблица ошибок с момента старта прошлого сезона, то есть за последние полтора года. Чаще других от помарок арбитров страдают «Урал» и «Локомотив». А вот «Спартак», «Пари НН» и «Ахмат» получили наибольшую помощь от судей.