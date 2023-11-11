Как же круто «Краснодар» зарубился в Питере! «Зенит» так и не стал лидером РПЛ

Вряд ли на старте сезона кто-то мог представить, что такое возможно. «Краснодар» давно на первом месте, «Зенит» отстаёт и никак не может нагнать конкурента. Но благодарим всех причастных за интригу, команду Ивича — за стабильность. Символично, что соперники встретились как раз в 15-м туре. Перед стартом матча «Краснодар» опережал «Зенит» на два очка. То есть Питер в случае победы мог единолично возглавить таблицу. А при поражении — сильно отстать.

Ожидать яркой и открытой игры с первых минут не было смысла — слишком велика важность результата. Так и вышло: полчаса борьба шла в основном в центре поля. Два важных наблюдения. Первое: «Краснодар» чуть больше владел мячом, что совсем непривычно, когда «Зенит» играет на своём поле. Второе: за весь первый тайм у команд 0 ударов в створ. Несколько заблокированных и несколько — на второй ярус трибун.

Главное — опаснее выглядели как раз гости. При этом свои шансы они создавали, когда мяч так или иначе оказывался в районе углового флажка. На 32-й минуте после подачи сначала бил Кордоба, но попал в Черникова, потом мог забивать Олусегун, однако пульнул мимо. Видимо, это придало «Краснодару» уверенности, а «Зенит» на какое-то время растерялся. Через пару минут мяч вновь заметался в штрафной хозяев, но до удара дело так и не дошло.

Ещё один важный момент: Карасёв позволил очень жёстко бороться. В какой-то момент это взбесило Ивича, который несколько секунд громко выговаривал свои мысли резервному. Игроки тоже не до конца понимали, что происходит. Это не влияло на темп игры, но порой повышало агрессию.

Возможно, и поэтому к концу тайма соперники создали ещё по моменту. Сначала Сергеев элегантно бил в падении после передачи Мантуана. А в ответной атаке мяч прилетел точно на голову Сперцяну. Тот просто не попал в угол.

Как же круто «Краснодар» зарубился в Питере! Фото: РИА Новости

В перерыве тренеры не сделали замен, а мы увидели более открытый футбол. «Зенит» словно собрался и перестал нервничать. Это точно добавило уверенности. Но и «Краснодар» заиграл интереснее. Видимо, в какой-то момент поняли, что выиграть очень даже возможно.

Гости по-прежнему активно рубились за контроль, создавали опасные подходы, и на 63-й минуте им всё же удалось забить. Кордоба получил мяч от Батчи в штрафной и пробил с разворота. Кержаков не очень удачно отбил, а Сперцян со второй попытки всё-таки затолкал мяч в сетку. Интересно, что после этого он побежал праздновать к болельщикам «Зенита», подставив руки к ушам. Видимо, не знал, что активные фанаты бойкотируют матчи и сейчас на «Вираже» сидят совсем другие люди.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Гол встряхнул хозяев. Через пару минут Семак отреагировал на происходящее двумя заменами, выпустив Изидора и Мостового. Не сказать, что «Зенит» резко включился, но игроки точно понимали: надо что-то делать.

И вскоре хозяевам удалось сравнять счёт. Забавно, что «Зенит» в этом матче был плох в верховой борьбе, но забил как раз после подачи. Барриос, оказавшийся на фланге, навесил на Кассьерру, а тот кивком закинул мяч в сетку.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Через пять минут Матео мог забивать второй после потери от Кади. Но мяч пролетел рядом со штангой. Ещё несколько замен — и показалось, что «Зенит» додавит. Ведь «Краснодар» отдал мяч и почти не выбирался со своей половины. Один опасный момент хозяева имели: Мостовой забежал в штрафную с фланга и ударил в дальний. Мяч попал в штангу, а Изидор не среагировал на отскок.

Ничья — скорее справедливый результат главного матча первой части сезона. Интрига сохранена. И борьба за чемпионство продолжена.