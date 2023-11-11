В «Краснодаре» сверкали несколько культовых героев «Зенита». Кто играл лучше всех?

Сегодня состоится главный матч первой половины РПЛ-2023/2024: в Петербурге сойдутся два лидера — «Зенит» и «Краснодар». У команд не слишком долгая история встреч, ведь «быки» играют в Премьер-Лиге только 13-й год. И всё же есть несколько футболистов, для которых противостояние особенно принципиально. Ваша задача — выбрать тех, кто из них был (или остаётся) максимально полезен на юге России.
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Игорь Смольников
Единственный из списка, кто сначала поиграл в «Краснодаре», а уже потом катапультировался в «Зенит». Летом 2013-го петербуржцы не пожалели за Смольникова € 6 млн — и было за что. Игорь провёл великолепный год в Краснодаре и стал одним из лучших правых защитников чемпионата. Тот трансфер до сих пор остаётся одним из самых прибыльных в истории южного клуба.
Семь лет в Петербурге доказали — переход полностью оправдал себя: три чемпионства, два Кубка, интерес европейских топов, включая дортмундскую «Боруссию», и 200 матчей за футболку со «стрелкой» на груди — в топ-50 клуба по данному показателю.
В 2020-м Смольников вернулся в «Краснодар» свободным агентом и провёл за него ещё один неплохой сезон, в 32 года отбегав от первой до последней минуты пять встреч Лиги чемпионов и в целом 31 матч.
Сергей Петров
Универсальный игрок фланга уже давно куда больше ассоциируется с «Краснодаром», нежели с «Зенитом». А ведь в большой футбол он пробился как раз из Санкт-Петербурга. В 2009-м тогда ещё центральный полузащитник выиграл с сине-бело-голубыми молодёжное первенство России — рядом с Николаем Заболотным, Евгением Башкировым, Максимом Канунниковым и другим героем нашего рейтинга – Алексеем Ионовым.
До петербургской основы Сергей дорос в 2011 году, однако выиграть конкуренцию у Игоря Денисова, Сергея Семака, Виктора Файзулина, Константина Зырянова и Романа Широкова было уже чересчур. В итоге молодой полузащитник два раза вышел на замену и уехал в «Крылья», чтобы через год перебраться в «Краснодар», а затем по совету Сергея Галицкого переквалифицироваться в правого защитника и превратиться там в легенду нашего чемпионата.
В начале нынешнего сезона Петров стал рекордсменом «быков» по сыгранным за них в РПЛ матчам — сейчас их уже 220. Да, меньше даже у глыб вроде Юрия Газинского и Александра Мартыновича. Всех главных достижений краснодарцы добились вместе с Сергеем, пусть он и не был так заметен, как атакующие футболисты — Смолов, Вандерсон, Ари, Жоаозиньо и другие. Голов у него, кстати, набралось 15 — этого пока хватает, чтобы быть в топ-20 бомбардиров клуба.
Алексей Ионов
В отличие от Петрова, петербургское прошлое Ионова у многих на слуху. Увы, в основном не из-за раннего дебюта, двух голов в победном Кубке УЕФА – 2007/2008 и нескольких титулов, а вследствие пьяного дебоша на дороге. В «Краснодаре» же Алексей оказался уже опытным 31-летним футболистом.
Именно Ионов притормозил родной «Зенит» эффектным дублем (2:2) в апреле 2021-го. Особенно ему удался голевой забег с убранным на замахе Ярославом Ракицким и точным ударом в дальнюю «девятину». При Викторе Гончаренко Алексей переквалифицировался в центрального нападающего а-ля Филиппо Индзаги и частенько на скорости ловил соперников в офсайдную ловушку.
Перед нынешним сезоном футболист вернулся в «Ростов», проведя за «Краснодар» 85 матчей и забив в них 13 мячей. Для сравнения, по средней результативности он обходит местную легенду Маурисио Перейру — 0,15 гола за матч против 0,14 у уругвайца.
Владимир Быстров
«Шапи, это Володька. Вы вообще, кроме ударов, делаете что-то? Бегаете там, рывочки?» — то обращение к Магомеду Шапи-Сулейманову от Быстрова в эфире «Матч ТВ» моментально вошло в золотой фонд цитат российского футбола. И всё же Владимира и «Краснодар» связывает не только оно.
Первую бронзу в истории клуб завоёвывал вместе с Быстровым, который ушёл из «Зенита», провалился с уже небогатым «Анжи» в ФНЛ и затем стал «быком». Володька закрывал практически любую позицию: бегал не только на обоих флангах атаки, но и справа в обороне.
Быстров закинул по голу первым еврокубковым оппонентам «Краснодара» – эстонскому «Силламяэ» и венгерскому «Дьошдьору», а также забивал «Спартаку» с «Торпедо» и постоянно спорил с Сергеем Галицким. За три сезона в его активе 53 матча и пять голов. К тому моменту легендарный вингер хоть и потерял в скорости, но всё ещё держал неплохой уровень.
Олег Шатов
Шатов провёл в «Краснодаре» всего полсезона, поучаствовал в шести матчах и сверкнул лишь в одном. Зато каком! Полузащитник не сработался в Петербурге с Роберто Манчини и ушёл в начале 2018-го в полугодичную аренду к «быкам». Чтобы сыграть с «Зенитом», ему пришлось выложить из собственного кармана 25 млн рублей.
Вложение максимально себя оправдало. Футболист забил первый гол в матче и помог «Краснодару» победить на выезде (2:1). Игрок не сдержал слёз. «Я плакал не потому, что забил «Зениту», и не потому, что мы выиграли. Я нашёл в себе силы, молча и спокойно доказал самому себе, что ещё могу играть в футбол», — сказал хавбек после.
Сине-бело-голубым по итогам сезона не хватило трёх очков, чтобы стать третьими и попасть в Лигу чемпионов. Во многом поэтому они и пригласили рулить командой Сергея Семака, а не очередного именитого тренера. С тех пор на клубной эмблеме появилась вторая звезда.
Роман Широков
В 2012 и 2013 годах Широкова дважды подряд признавали лучшим футболистом России. А зимой 2014-го он ушёл на полсезона в «Краснодар» и показал, что на клубном уровне может быть успешен не только в «Зените»: трижды забил (в том числе оформил дубль в принципиальном краснодарском дерби) и отдал два ассиста (оба — в рубке со «Спартаком») за шесть игр РПЛ, чем помог клубу впервые пробиться в Лигу Европы.
После этого Роман неудачно съездил в «Спартак» и вернулся на юг, чтобы вновь показать класс: за 13 матчей набрал 4+4 и поднял «Краснодар» с шестого места до рекордного на тот момент третьего — хотя клуб до последнего боролся с ЦСКА за серебро.
Суммарно Широков отбегал за краснодарцев всего 21 матч, но вклад в успехи команды неоспорим.