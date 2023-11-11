В «Краснодаре» сверкали несколько культовых героев «Зенита». Кто играл лучше всех?

Сергей Петров

Универсальный игрок фланга уже давно куда больше ассоциируется с «Краснодаром», нежели с «Зенитом». А ведь в большой футбол он пробился как раз из Санкт-Петербурга. В 2009-м тогда ещё центральный полузащитник выиграл с сине-бело-голубыми молодёжное первенство России — рядом с Николаем Заболотным, Евгением Башкировым, Максимом Канунниковым и другим героем нашего рейтинга – Алексеем Ионовым.

До петербургской основы Сергей дорос в 2011 году, однако выиграть конкуренцию у Игоря Денисова, Сергея Семака, Виктора Файзулина, Константина Зырянова и Романа Широкова было уже чересчур. В итоге молодой полузащитник два раза вышел на замену и уехал в «Крылья», чтобы через год перебраться в «Краснодар», а затем по совету Сергея Галицкого переквалифицироваться в правого защитника и превратиться там в легенду нашего чемпионата.

В начале нынешнего сезона Петров стал рекордсменом «быков» по сыгранным за них в РПЛ матчам — сейчас их уже 220. Да, меньше даже у глыб вроде Юрия Газинского и Александра Мартыновича. Всех главных достижений краснодарцы добились вместе с Сергеем, пусть он и не был так заметен, как атакующие футболисты — Смолов, Вандерсон, Ари, Жоаозиньо и другие. Голов у него, кстати, набралось 15 — этого пока хватает, чтобы быть в топ-20 бомбардиров клуба.