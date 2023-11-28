Озверевший Рамос, гол-шедевр в ворота «Барселоны» и чудо-сейв Лунина. Итоги тура Ла Лиги

В Ла Лиге завершился 14-й тур. Он запомнился ярким матчем в Сан-Себастьяне, шикарным голом в ворота «Барселоны» и чудо-сейвом Андрея Лунина. Об этих и других событиях — в нашем материале.

Матч тура: «Реал Сосьедад» — «Севилья»

Игра в Сан-Себастьяне началась с курьёза: голкипер гостей Марко Дмитрович пытался отбить мяч после штрафного Андера Барренечеа, но тот отлетел ему в ногу, а оттуда – в ворота. Ближе к середине тайма Умар Садик смог забить первый гол после травмы, и он получился шикарным: нигериец протащил мяч и метров с 30 направил его в правый верхний угол.

На исходе часа севильцы отыграли один гол усилиями Юссефа Эн-Несири, а через несколько минут марокканец едва не оформил дубль. Однако «Сосьедад» выручила штанга, принявшая на себя мощнейший удар форварда гостей. Больше голов зрители не увидели, но в концовке матча игроки поддали огня: сперва Серхио Рамос зачем-то по-звериному прыгнул в ноги Брайсу Мендесу, а затем Хесус Навас попытался оспорить решение арбитра – оба получили по красной карточке, оставив «Севилью» вдевятером.

2:1 – баски продолжают погоню за еврокубками, а андалусийцы же едва-едва опережают команды из зоны вылета.

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Герои тура: Хосе Луис Моралес («Вильярреал»), Иско («Бетис»)

«Вильярреал» в этом сезоне пока смотрится крайне неважно: до игры с «Осасуной» он выиграл лишь три матча, победив 17-ю, 19-ю и 20-ю команды Ла Лиги. «Жёлтая субмарина» перед международным перерывом уволила второго тренера в этом сезоне – и при «новом» коуче, Марселино Гарсия Торале, выдала едва ли не лучший матч в нынешнем розыгрыше.

Ключевым фактором победы стал ветеран Хосе Луис Моралес, оформивший хет-трик. 36-летний испанец забивал на любой вкус: в пустые, после сольного прохода через полполя и обводящим ударом мимо двух защитников. Неудивительно, что трибуны «Керамики» стоя аплодировали ему во время замены.

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Подвиги Иско в этом туре далеки от того, что сделал Моралес, но в совокупности за весь сезон он точно заслужил оказаться в этой номинации. В «Бетисе» полузащитник переживает ренессанс, являясь безоговорочно лучшим игроком команды с момента своего перехода в качестве свободного агента.

В матче с «Лас-Пальмасом» он принял участие в единственном голе «вердибланкос»: хорошо открылся и мог забивать сам, но с его ударом справился голкипер. А вот на добивание от Виллиана Жозе вратарь среагировать уже не успел.

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Голы тура: Унай Лопес («Райо Вальекано»), Мэйсон Гринвуд («Хетафе»)

Мы уже поговорили о шикарном голе Умара Садика, но в этом туре было ещё несколько восхитительных ударов. Унай Лопес от души приложился по воротам «Барселоны» – полузащитник «Райо» с огромного расстояния что есть сил ударил по встречному мячу, который от его ноги полетел по уходящей траектории и оставил не у дел заменившего травмированного Марка-Андре тер Штегена Иньяки Пенью.

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Возрождающий свою карьеру в Испании английский нападающий в роскошном стиле поразил ворота бедствующей «Альмерии» – Гринвуд получил мяч на правом фланге, сместился в центр и с угла штрафной отправил мяч в дальний угол. У Максимиану не было абсолютно никаких шансов: мяч полетел с такими скоростью и точностью, что отразить его было просто невозможно.

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Сейв тура: Андрей Лунин («Реал»)

Кто знает, как сложился бы для «Реала» матч в Кадисе, не потащи Лунин удар в исполнении Рохера Марти. Однако украинский голкипер смог отразить летевший мяч и сделал это максимально эффектно: Андрей дотянулся до мяча дальней рукой и перевёл его на угловой, предотвратив верный гол. Тогда преимущество гранда составляло всего один мяч – сейв Андрея помог его сохранить, а в дальнейшем и приумножить.

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Остальные матчи 14-го тура Ла Лиги

«Гранада» продолжила находиться в зоне вылета, не оказав практически никакого сопротивления «Алавесу». Исход матча был решён уже к 55-й минуте, когда в воротах гостей побывало три безответных мяча. Лишь под занавес встречи Мюрто Узуни реализовал пенальти, и этот гол стал последним для андалусийцев при Пако Лопесе: после матча 56-летний специалист был уволен, а его место занял Александер Медина.

Один удар в створ на две команды за 90 минут – в принципе, это всё, что нужно знать о встрече «Валенсии» и «Сельты». Если вы не смотрели этот матч, то не пропустили абсолютно ничего интересного. Если смотрели – надеюсь, вам удалось выспаться.

Эта встреча ознаменовалась большим юбилеем – Коке стал первым игроком в истории «Атлетико», проведшим 600 матчей за клуб. Мадридцы своего капитана не подвели, не без труда добыв очередные три очка на своём поле. Автором единственного гола стал Антуан Гризманн, замкнувший навес Марио Эрмосо с левого фланга. Благодаря этой победе и осечке «Барселоны» команда Диего Симеоне забралась на третье место в турнирной таблице.

А от первой строчки мадридцев теперь отделяет всего четыре очка, ведь «Жирона» не смогла удержать преимущество в матче с «Атлетиком» в заключительном матче тура. Это преимущество длилось всего 12 минут – вскоре после перерыва Виктор Цыганков удачно замкнул прострел с левого фланга, однако Иньяки Уильямс позволил баскам отыграться и увезти с «Монтиливи» одно очко. Теперь каталонцы вновь идут вровень с «Реалом», но находятся ниже из-за поражения в личной встрече.

Расписание матчей 15-го тура Ла Лиги

1 декабря, пятница

«Лас-Пальмас» — «Хетафе»

2 декабря, суббота

«Жирона» — «Валенсия»

«Атлетик» — «Райо Вальекано»

«Реал» — «Гранада»

«Осасуна» — «Реал Сосьедад»

3 декабря, воскресенье

«Мальорка» — «Алавес»

«Альмерия» — «Бетис»

«Севилья» — «Вильярреал»

«Барселона» — «Атлетико»

4 декабря, понедельник

«Сельта» — «Кадис»