У «Вильярреала» третий тренер за сезон! Он прокачал Черышева и подозревался в договорняке

«Вильярреал» – главный жонглёр тренерами в нынешнем европейском сезоне. Сначала командой руководил Кике Сетьен, затем, в сентябре, назначили Пачету – но теперь в клубе нет и его. У «Вильярреала» опять новый тренер – Марселино. Вернее, старый-новый. Он уже работал в «Вильярреале», и это были 3,5 года американских горок: победы, поражения, скандалы, интриги и расследования.

Президент «Вильярреала» Фернандо Роиг всегда производил впечатление очень трезвого и рассудительного человека. При нём клуб из маленького испанского городка стал уважаемым не только в Испании, но и в Европе. Тем удивительнее то, что творится в начале этого сезона.

Президента «Вильярреала» Фернандо Роиг (справа) Фото: Getty Images

Да, при Сетьене «Вильярреал» не был сбалансирован ни одной секунды. Это вообще типичный Кике: его команды стараются играть красиво и в атаку и часто забывают, что нужен ещё и результат. «Вильярреал» действительно стартовал в Ла Лиге – 2023/2024 с трёх поражений в четырёх турах, но дело тут не только в характерном для этого тренера отсутствии баланса.

Команду покинули ключевые игроки из каждой линии. Нападающий Николас Джексон ушёл в «Челси», полузащитник Самуэль Чуквезе – в «Милан», центральный защитник Пау Торрес – в «Астон Виллу». Плюс в январе-2023 в «Аякс» ушёл основной вратарь Херонимо Рульи. И если Джексона и Чуквезе кое-как заменить удалось, то на позициях Торреса и Рульи просто-напросто остались контуры вроде тех, что рисуют мелом на месте преступления.

Пау Торрес, Самуэль Чуквезе и Николас Джексон Фото: Getty Images

Из лишённого баланса сетьеновского «Вильярреала» изъяли основного центрального защитника и вратаря. Команду и так болтало сзади, а теперь она и вовсе пошла вразнос. Потом пришёл Пачета и сбалансировал обстановку. Правда, сделал это довольно оригинально: если при Сетьене была плохая оборона, но при этом работала атака, то при Пачете и атаки не стало. Баланс был найден – плохо стало везде.

Абсурда добавляет тот факт, что Пачету уволили после победы в Лиге Европы над «Маккаби». При этом после игры и до паузы на сборные был ещё матч с «Атлетико» в чемпионате, но Пачету выгнали до этой встречи. Всё это похоже на истерику маленького ребёнка, который не может определиться, чего он всё-таки хочет: конфету, мороженое или чипсы. Он кричит, всё разбрасывает – но определиться никак не может.

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На фоне этой истерии Марселино видится отличным выбором. Он отлично знает Ла Лигу, у него большой опыт, плюс он уже довольно успешно работал в «Вильярреале». Правда, в Испании пишут, что тренер выкатил целый ряд условий. Он якобы попросил зарплату больше € 2 млн в год, длинный контракт (до 2026 года) и усиление состава уже зимой.

С точки зрения тренера это логично. Он видит, как психует клуб, и таким образом защищает себя, чтобы в случае чего не остаться внакладе. И «Вильярреал» вынужден идти на эти условия. Там понимают: скорее всего, сейчас Марселино нужнее клубу, чем наоборот. Да, тренер в начале этого сезона провалился в «Марселе» и был уволен. Но у «Вильярреала» сейчас слишком плохая «кредитная история», чтобы воротить нос и отказываться от специалиста такого уровня.

Денис Черышев в «Вильярреале» Фото: Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images

С 2013-го по 2016-й «Вильярреал» под руководством Марселино прошёл путь от Сегунды до Лиги чемпионов. В сезоне-2014/2015 именно при Марселино лучший сезон в карьере выдал Денис Черышев (7+9 в 39 матчах). Тогда у «Вильярреала» вообще была отличная команда: Черышев, Вьетто, братья дос Сантосы, Мусаккио, Габриэл Паулиста, вратарь Асенхо.

Вероятно, Марселино проработал бы в «Вильярреале» и дольше, если бы не скандал в конце сезона-2015/2016. 38-й тур, «Вильярреал», который уже обеспечил себе место в ЛЧ на следующий сезон, приехал в гости к хихонскому «Спортингу», который боролся за выживание. Команда Марселино проиграла 0:2, и «Спортинг» остался в Ла Лиге.

Марселино в «Вильярреале» Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

«Вильярреал» в том матче сыграл вторым составом. Казалось бы, всё логично: команда уже может позволить себе ротацию. Но дело в том, что «Спортинг» – важнейший клуб в жизни Марселино. Он там и играл, и начинал тренировать. И после поражения в том матче 38-го тура коуч публично поздравил «Спортинг» с сохранением места в элите. А затем его жена в соцсетях написала следующее: «Я уезжаю с чувством выполненного долга! Мы оставили вас в Примере».

Вместо «Спортинга» в итоге вылетел «Райо Вальекано». Президент «Райо» сравнил Марселино с пилотом «Люфтганзы», который в 2015-м умышленно уничтожил самолёт, что привело к гибели 150 человек. Фернандо Роиг отправил Марселино в отставку и сопроводил это пространным комментарием: «Отставка Марселино? Я всегда был за честность в футболе».

Марселино во время матча Фото: Quality Sport Images/Getty Images

Сам Марселино заявил, что не сдавал матч и что в случае необходимости готов сотрудничать с компетентными органами. Он извинился за свой комментарий после матча и за комментарий жены, но это не вернуло ему работу.

Спустя год после отставки Марселино возглавил «Валенсию», где снова встретился с Черышевым. Денис был уже не так ярок, как когда-то в «Вильярреале», но тем не менее их с Марселино «Валенсия» выиграла Кубок Испании и дошла до полуфинала Лиги Европы.

Потом Марселино пришёл в «Атлетик» из Бильбао, взял Суперкубок Испании и ещё дважды сыграл в финале Кубка. И вот в нынешнем сезоне – «Марсель»: кажется, тренер с таким именем рано или поздно должен был там поработать. Так вот клуб закупил игроков более чем на € 50 млн, но специалист не сумел вывести команду в ЛЧ («Марсель» по сумме двух матчей проиграл «Панатинаикосу» в квалификации. — Прим. «Чемпионата»).

Марселино с Суперкубком Испании Фото: NurPhoto via Getty Images

В Лиге 1 испанец продержался только до середины сентября. В пяти турах «Марсель» дважды победил и трижды сыграл вничью. После этого, по словам Марселино, ультрас пришли в офис к президенту клуба и потребовали отправить тренера в отставку, что и было сделано.

Возвращение Марселино в «Вильярреал» напоминает возвращение Виктора Гончаренко в «Урал» в прошлом сезоне. И там, и там есть скандальный бэкграунд отношений между тренером, президентом и клубом. И там, и там присутствуют матчи, которые многие в своё время посчитали странными.

Марселино Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Гончаренко в прошлом сезоне оставил «Урал» в Премьер-Лиге и дошёл до полуфинала Кубка. Учитывая, в каком состоянии он принял команду, это хороший результат. Теперь посмотрим, какого результата добьётся Марселино. Если полуфинал Кубка для «Вильярреала» будет неплохим достижением, то невылет – это всё же слабовато. У клуба амбиции явно выше, чем просто остаться в вышке. Кроме того, у «Вильярреала» есть ещё Лига Европы, где он пока ничего не проиграл.

Как-то раз Марселино уже пришёл в «Вильярреал» по ходу сезона и за несколько лет поднял его на несколько ступеней вверх. С тех пор прошло почти 10 лет. История повторится? Или реюнион Марселино и «Вильярреала» выйдет провальным? Первые ответы на эти вопросы должны прилететь совсем скоро, уже после матчей сборных. Ждём!