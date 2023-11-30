Ультрас «Партизана» устроили бойкот. Пока трибуны пустуют, они переключились на баскетбол

Нигде во всей Европе не существует такой культуры боления, как в Белграде. Столица Сербии является эпицентром одного из самых жарких и ожесточённых противостояний в мире спорта — соперничества «Партизана» и «Црвены Звезды». И кто бы мог подумать, что в этом году тысячам болельщиков придётся отказаться от активной поддержки родной команды.

Речь идёт о «Партизане», где хардкорные фанаты (или «Гробари», что в переводе означает «могильщики») устроили бойкот руководству. 23 июля они объявили, что приняли коллективное решение не посещать домашние матчи чёрно-белых в предстоящем сезоне и болеть за свою команду только на выезде. Саппортеры пропустили даже «Вечное дерби» с «Црвеной Звездой», что для такой принципиальной встречи просто невиданно.

«Такие решения нельзя назвать популярными, но только они возможны в ситуации, когда ваш собственный клуб ставит вам подножку. Учитывая, что мы загнаны в угол, радикальные и более конкретные шаги неизбежны. Мы многое вытерпели, многое терпим и по сей день с этой группой дилетантов, управляющих клубом. Но чтобы кто-то вот так выставлял нас дураками и использовал наши деньги, чтобы набить свои карманы, при этом разваливая клуб до такой степени, что игроки разбегаются без оглядки… Мы больше не будем в этом участвовать. Игрокам «Партизана», таким, какие они есть, нужна поддержка, и они получат её на каждом выездном матче. А мы продолжим нашу борьбу, громко и чётко, не выбирая средств!» — гласит официальное заявление фанатов.

Фанаты «Партизана» Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Но почему так? «Партизан» всегда славился тем, какую потрясающую атмосферу его поклонники создают на матчах. Теперь же южная трибуна стадиона на Гумской улице пустует. Это своими глазами довелось понаблюдать автору данного материала — в игре чемпионата Сербии с ТСЦ (0:4), куда руководству пришлось заманивать зрителей бесплатными билетами, сектор за воротами был непривычно пустым и тихим. Его украшал один только баннер, вывешенный «Гробарями» как напоминание о действующем протесте.

Первая причина, вынудившая активных болельщиков на столь отчаянный шаг, является довольно очевидной. В прошедшем сезоне-2022/2023 «Партизан» занял четвёртое место в далеко не самом конкурентном чемпионате Сербии. Это худший результат команды с 1990 года — тогда ещё, напомним, существовал объединённый чемпионат ныне распавшейся Югославии. А вот в последующие 32 года команда каждый раз без исключения входила минимум в топ-3 национального турнира.

В прошлом розыгрыше Лиги Европы белградский клуб еле-еле прошёл групповую стадию, но в первом же раунде плей-офф «отвалился» от «Шерифа» из Тирасполя. Так в чём же проблема? Причины такого спада бывают самые разные, но фанаты «Партизана» верят — виновато руководство.

Тут в первую очередь имеются в виду два человека: Милорад Вучелич и Милош Вазура. Первый занимал в команде должность президента, а второй по сей день исполняет обязанности генерального менеджера. На этот пост Вазура был назначен в декабре 2014 года, и на тот момент ему, кстати, было всего 27 лет, что уже вызывает некоторые вопросы. Особенно если учесть, что до «Партизана» у него не было никакого управленческого опыта подобного масштаба.

И с тех пор, как Вазура оказался у руля, дела у команды становились всё хуже и хуже. К старым нерешённым проблемам добавились новые, возникшие из-за ошибок сменившегося руководства. Они продолжали копиться, пока результаты клуба на внутренней арене неуклонно ухудшались. И вот минувшим летом даже у самых преданных поклонников лопнуло терпение.

Тем, кто не следил за «Партизаном» на протяжении последнего десятилетия, было не совсем понятно, почему болельщики ушли с трибун — вот так просто, после одного неудачного сезона. Но на самом деле четвёртое место чёрно-белых в сербской лиге — это только верхушка айсберга. Там же, где-то на поверхности, находится и история с резко (и необоснованно) возросшими ценами на билеты и сезонные абонементы. А вот реальные поводы для беспокойства лежат куда глубже, чем может показаться на первый взгляд.

В августе в официальных аккаунтах «Гробарей» опубликовали заявление, в котором подробно и по пунктам были разобраны все проступки действующего руководства «Партизана». И информация, представленная в этой статье, будет по большей части основана именно на нём. Давайте разбираться, что же происходит в одном из лучших сербских футбольных клубов.

Реформы в совете директоров

С приходом Вазуры на пост генерального менеджера был изменён внутренний устав, благодаря чему всему совету директоров удалось укрепить свои позиции в клубе — ведь смена руководства стала если не невозможной, то близкой к этому. При этом, по словам болельщиков, членами этого самого совета директоров являются не кто иные, как друзья и бывшие партнёры самого Вазуры. Заявление описывает их как «продажных и послушных посредственностей, которые не задают вопросов, не дискутируют и единогласно принимают все решения». Яркий тому пример — ситуация, когда после вылета от «Шерифа» Вучелич и Вазура для вида подали в отставку, однако совет директоров единогласно (и очень кстати) отклонил их запрос.

И хотя список председателей находится в открытом доступе на сайте «Партизана», найти какую-либо расширенную информацию о них не представляется возможным. Зато те, чьи имена в прошлом находились на слуху, имеют довольно любопытное резюме. Например, Милан Обучина, который долгое время занимал должность генерального секретаря в спортивном сообществе «Партизан», был арестован в 2017 году за кражу € 700 тысяч из его же бюджета. Обучина по сей день занимает место в совете директоров футбольной команды.

Кстати, о бюджете. С 2014 года, когда Вазура пришёл в клуб, долги «Партизана» выросли с € 13,7 млн до € 31 млн в 2023 году. За это время руководству также не удалось привлечь ни одного крупного частного спонсора, и теперь команда полагается исключительно на государственную помощь. Главным спонсором чёрно-белых по сей день остаётся «Телеком Сербия» — крупная национальная компания. При этом отсутствие дополнительного внешнего финансирования чуть ли не каждый год ставит под угрозу выступление «Партизана» на европейской арене, так как оплачивать лицензию УЕФА команде попросту нечем — на протяжении последних лет участие «Партизана» в Лиге Европы покрывалось из бюджета страны.

Милорад Вучелич и Милош Вазура Фото: ФК Партизан

Распоряжение финансами

В недавнее время невыплата вознаграждений самим футболистам также не была чем-то из ряда вон выходящим в «Партизане». 2 мая 2021-го японец Такума Асано расторг контракт с клубом, потому что не получал положенную ему зарплату. Аналогичные жалобы поступали от Сейдубы Сума, а совсем недавно в подобной ситуации оказался и Фуссейни Диабате. Последний заявил, что между ним и «Партизаном» существовали определённые договорённости, которые просто не были соблюдены самим клубом. Дело было не только в зарплате — игроку обещали, что при желании он без проблем сможет сменить клубную прописку, но в итоге отпускать его не захотели. Всё потому, что в руководстве хотели получить за него как минимум € 3 млн — это чересчур много даже по мнению самого футболиста, которого в итоге продали в «Лозанну» всего за € 600 тыс.

При этом Диабате по праву считался одним из лучших атакующих футболистов в составе «Партизана». А вот другие — далеко не самые талантливые игроки — частенько получали в клубе завышенные зарплаты. Среди болельщиков ходили слухи, что это очередная схема Вазуры по самообогащению — якобы он предлагает внушительные суммы футболистам в обмен на небольшой процент, который идёт в его собственный карман.

Помимо прочего, в конце 2021-го на Вазуру, а также на неназванных президента совета директоров и президента наблюдательного совета «Партизана» было заведено уголовное дело в связи с обоснованными подозрениями в злоупотреблении служебным положением и халатном выполнении работы. В поданном в полицию заявлении утверждалось, что подозреваемые нанесли прямой ущерб «Партизану», бюджету Сербии (в виде налогов) и Футбольному союзу Сербии (в виде процента от суммы трансфера) на сумму € 1,8 млн. Именно столько составляла трансферная стоимость Александра Шкечича, которого бесплатно отпустили в польский «Заглембе», несмотря на то что его контракт действовал до лета 2023 года.

Персона генерального менеджера

Это не единственный случай, когда у Вазуры были проблемы с законом. Так, в 2017-м он был арестован за ношение оружия без соответствующей лицензии, а в 2021-м — за попытку «отмыть» € 20 тыс., которые должны были вернуться в казну Белграда из бюджета велосипедного клуба «Партизан». Образ коррумпированного управленца всегда преследовал Милоша, а противоречивые заявления в адрес фанатов уж точно не укрепляли его репутацию в их глазах. Даже после начала бойкота он продолжает публично воевать с ультрас: в недавнем заявлении Вазура назвал их «криминальной группой» и пообещал привлечь к ситуации компетентные органы, как бы между делом упрекнув «Гробарей» в отсутствии любви к клубу.

«Ситуация очень проста. Необходимо, чтобы Милош Вазура ушёл в отставку, и в ту же секунду мы вернёмся на стадион. Пока ситуация в клубе будет такой, какая она есть, пока первый человек клуба и его прибыль будут важнее всех нас, эта болезненная для наших игроков ситуация будет продолжаться» (заявление фанатов «Партизана»).

В общем, отношения между болельщиками и руководством давно дали трещину. Самый постыдный поступок Вазуры, который ему припоминают до сих пор, произошёл в 2017 году, когда «Партизан» в последний раз стал чемпионом страны. После победного матча Вазура бесцеремонно забрал трофей и увёз его на свадьбу Владимира Грковича, бывшего бизнес-директора баскетбольного «Партизана». Этим воспользовались фанаты «Црвена Звезды», которые просто-напросто украли трофей с частного празднования. По слухам, Вазуре пришлось заплатить им за возвращение кубка — то ли из собственного кармана, то ли из бюджета клуба, этого не знает никто. Ну а фанаты и игроки в итоге отмечали чемпионство без заветного трофея в поле зрения.

Состояние стадиона

Стадион «Партизана» Фото: VI Images via Getty Images

Арена «Партизана», открытая в 1949 году, и без того уступает по вместимости той, что находится в распоряжении соперников из «Звезды». При этом она, прямо скажем, остаётся далеко не в лучшем состоянии. Разговоры о строительстве нового стадиона шли давным-давно: ещё в 2006 году швейцарская компания была готова построить новый современный комплекс для чёрно-белых. Государство не дало на это разрешение — никто до сих пор не знает почему. С тех пор в руководстве команды обещали, что найдут спонсора, в честь которого будет названа арена. А деньги, полученные от этой сделки, должны будут пойти на содержание стадиона. Этого также не произошло и по сей день.

Конечно, в последние годы арена подвергалась периодическому ремонту. Но, во-первых, теперь от него не осталось и следа. Во-вторых, активные болельщики утверждают, что за проделанную работу в клубе заметно переплатили. Так, на «реконструкцию» восьми входных зон ушёл € 1 млн. При этом так называемая реконструкция не представляла собой ничего, кроме установки полноростовых турникетов — по четыре на каждый вход. Вот и получается, что на каждый из них ушло по € 31 тысяче (3 млн рублей). Для тех, кто не знаком с рынком полноростовых турникетов — это примерно в 10 раз выше их средней стоимости.

А в 2019 году, например, под полем была установлена нагревательная система, которая должна была помочь при сложностях с погодными условиями и предотвратить отмену или перенос матчей в зимний период. На это в «Партизане» потратили € 400 тыс. При этом, как утверждают фанаты, каждую зиму поле то и дело засыпает снегом, из-за чего игры всё равно приходится переносить.

Юношеская академия

Ещё довольно давно Вазура лично обещал, что займётся развитием детского и юношеского футбола на базе «Партизана». Однако на протяжении девяти лет его правления качество подготовки молодых спортсменов стабильно продолжает падать. С ними не работают высококвалифицированные специалисты, а всех юных талантов, выходящих из системы, распродают по дешёвке в клубы по всему миру.

Более того, спортивный центр «Партизана», в котором они проходят подготовку, был отдан руководством в залог под ипотеку. Это означает, что в случае невыплаты по кредитным обязательствам тренировочная база молодёжи перейдёт во владение государства.

В общем, можно с уверенностью сказать, что с новым руководством в клубе творится настоящая катастрофа, и болельщики не готовы это терпеть. С тех пор как они начали бойкотировать домашние матчи, в руководстве уже произошла одна отставка: Милорад Вучелич покинул пост по собственному желанию. Он был вице-президентом клуба с 2014 года и президентом — с 2016-го.

Но болельщики ясно дали понять: они не вернутся на трибуны до тех пор, пока то же самое не сделает и главный виновник всего случившегося — Милош Вазура.

При этом они, как уже было упомянуто, продолжают активно поддерживать команду на выездных матчах, а ещё — на баскетболе. Это не редкость, когда футбольные фанаты регулярно ходят на игры одноимённых коллективов из других спортивных дисциплин, поэтому полные трибуны для всех участников спортивного сообщества «Партизан» — дело привычное. Но в сезоне-2023/2024 это вышло на совершенно новый уровень.

В социальных сетях «Гробарей» всё чаще начали выкладывать видео с баскетбола, как бы напоминая о том, чего лишился их футбольный клуб из-за возмутительной работы руководства. И раз уж баскетбольным «Партизаном» управляют совершенно другие люди, фанаты поддерживают его как дома, так и на выезде, причём в своей традиционной манере: забивают трибуны, готовят перформансы, как, например, было на недавнем матче Евролиги с «Фенербахче».

БК Партизнан Фото: Перфоманс на матче с «Фенербахче»

Всё это, безусловно, добавляет зрелищности происходящему, особенно если учесть, что подопечные Желько Обрадовича пока далеки от превосходства как на европейской, так и на национальной арене. В Евролиге чёрно-белые занимают только 13-е место с балансом 4-6, а в сербском чемпионате — четвёртое (6-3). Но теперь каждая их игра имеет реальную значимость для болельщиков — пускай и по сторонним причинам — и, как следствие, внушительную посещаемость.

Так что предстоящий матч «Партизана» в Евролиге обещает быть огненным с точки зрения атмосферы. Не только потому, что оставшиеся без футбола «Гробари» выкладываются по полной, но и потому, что соперником белградцев на домашней площадке станет «Панатинаикос». Эта греческая команда также известна невероятным уровнем поддержки, которую и на футболе, и на баскетболе, и где бы то ни было ещё ей обеспечивают ультрас из Gate 13 и других фанатских объединений.

Встреча этих команд состоится на «Штарк Арене» в Белграде 30 ноября. Все билеты на неё уже были распроданы, а активные болельщики обозначили, что готовы оказать сопернику достойный приём. «Чемпионат» будет освещать встречу с места событий — все актуальные фото- и видеоматериалы вы сможете найти в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Подписывайтесь и не пропустите эксклюзивы с этой жаркой встречи в рамках 11-го тура Евролиги!