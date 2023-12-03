«Спартак» потерял тренера и проиграл. А ведь «Ахмат» не побеждал девять туров!

Девятиматчевая безвыигрышная серия «Ахмата» прервана победой над «Спартаком». А вот красно-белые проиграли впервые за четыре тура.

Из основы «Спартака» снова выпал Соболев, несмотря на две голевые передачи в Калининграде. Гильермо Абаскаль опять сделал ставку на командную скорость впереди и пару Промес – Игнатов. «Ахмат», в свою очередь, действовал «вторым номером», эпизодами включал высокий прессинг и надеялся прежде всего на быстрые ноги Бериши. Тем не менее в целом скоростных атак игре в Грозном недоставало. При счёте 0:0 красно-белые заработали несколько потенциально опасных угловых, но после одного из них получили острейший контрвыпад на собственные ворота. Бериша оставался в центре поля против Пруцева и мог убежать один на один, но какой же крутой отбор совершил Данил – просто топ!

Впрочем, по ходу первого тайма Бериша разыгрался и стал всё чаще напрягать защитников «Спартака». В одном моменте пытался заработать пенальти, прокинув мяч мимо Дуарте, нашёл контракт с Селиховым, но перестарался. Судья понял, что косовар сам провоцировал фол – не дал 11-метровый. А вот на исходе получаса игры Бериша своим проходом и пасом создал гол Агаларова. Бабича уже не впервые подвела нехватка скорости при высокой обороне, и лучший бомбардир РПЛ сезона-2021/2022 забил свой третий мяч в этом сезоне и первый с игры.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Самое интересное, что на этом эпизод не закончился. Бериша отпраздновал гол перед скамейкой «Спартака». Абаскалю провокационное поведение соперника не понравилось: у испанца вдруг «снесло крышу» – тренер толкнул игрока! Бернард получил жёлтую карточку, а Гильермо – заслуженное удаление.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

К перерыву «Спартак» в два раза превзошёл «Ахмат» по точным передачам на чужой трети, а вот по ударам перевес москвичей оказался небольшим – 5:3 (в створ – 3:2). Тем не менее в самой концовке тайма «Спартак» всё же отыгрался. Вновь очень тонко сыграл Пруцев, нашедший пасом Зиньковского в левом полуфланге, а вингер мастерски пробил в касание.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

«Ахмат» в нынешнем сезоне РПЛ – худший по игре на своём поле (23% очков до сегодняшнего дня). Но в матче со «Спартаком» по виду команды Мирослава Ромащенко нельзя было сказать, что у неё «домашняя болезнь». Первые минуты после перерыва грозненцы провели мощно и быстро забили. Рывок Тодоровича вперёд посеял панику в обороне красно-белых, босниец ушёл от Рябчука и Бабича, а болгарин Ковачев забил с подбора. Складывалось впечатление, что указания отстранённого судьёй от своих обязанностей Абаскаля не долетели в раздевалке до игроков «Спартака».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

У «Спартака» не клеилась игра в атаке, поэтому напрашивался выход Соболева. Классический центрфорвард появился на поле у красно-белых уже на 56-й минуте вместо Игнатова. Едва ли не первым касанием Соболев организовал момент для Промеса, но потом и сам заблудился в лесу из большого количества защищающихся игроков «Ахмата». Ромащенко, в свою очередь, перешёл на игру в пять защитников, добавив в линию обороны универсала Швеца. Тем самым тренер хозяев глубже опускал команду к собственной штрафной, хотя и без этого получалось разрушать неплохо.

В концовке «Спартак» поддавливал, тем не менее настоящий навал у красно-белых не получался. Нестандартные индивидуальные действия, обостряющие передачи, хорошие открывания в штрафной Шелии: со всем этим у команды Абаскаля были проблемы. Соболев дважды встретился с мячом в штрафной «Ахмата», но по воротам не бил. Москвичи в итоге нанесли в два с лишним раза больше ударов – 12:5, а вот по попаданиям в створ вышла ничья (4:4). Последние минуты получились даже более спокойными, чем ожидал Ромащенко: «Ахмат» наконец-то победил дома.