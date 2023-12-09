Анчелотти нарушил обещание — и это помогло «Реалу». Но мадридцы всё равно не победили

«Реал» расписал выездную ничью с «Бетисом» и закрепился на первом месте в чемпионате Испании.

Карло Анчелотти удивил со стартовой расстановкой: наконец-то выздоровел Кепа Аррисабалага, но в основу он не вернулся — там снова оказался Андрей Лунин. Класс украинского вратаря сомнению не подвергается: за семь игр нынешнего сезона у него 19 сейвов, четыре «сухаря» и всего четыре пропущенных гола. С ним в составе «Реал» исключительно побеждает. Тем не менее в предматчевом интервью тренер чётко расставил приоритеты:

«Лунин был хорош, но для Кепы ничего не изменилось. Мы ему целиком доверяем. Открыты ли двери для Лунина? Он провёл хорошие матчи и заслуживает моего внимания, проявил характер и индивидуальность. Независимо от того, кто выходит на поле, это не изменится».

Намёк предельно понятен: Андрей, ты, конечно, неплох, но Кепа для меня в отсутствие травмированного Тибо Куртуа всё равно первый номер. Тем более после победы над «Кадисом» (3:0) Анчелотти, по слухам от мадридских СМИ, говорил команде, якобы как только Аррисабалага вернётся в строй, украинец тут же приземлится на лавку. И вот матч с «Бетисом», а здоровый испанец смотрит за игрой «Реала» со стороны. Удивительная история.

Андрей Лунин Фото: Joaquin Corchero/Getty Images

Непонятно, почему итальянец внезапно переобулся, и всё же его решение сработало идеально. К началу второго тайма «Бетис», хоть и владел мячом 35% игрового времени, создал куда больше моментов, нежели фаворит из Мадрида. Опасно бил под перекладину Айосе Перес, не попал по воротам из убойной позиции Виллиан Жозе, а Антонио Рюдигер заблокировал выстрел Иско с близкого расстояния.

По ожидаемым голам преимущество было полностью на стороне хозяев: 1,00 против 0,36. От провала спас как раз Лунин: совершил четыре сейва, перехватил три навеса, успешно сыграл на выходе и действовал вообще без помарок.

В статистику, правда, не попал гол Браима Диаса из офсайда, а там он добил в пустые ворота с пары метров вслед за выпадом Родриго. Ещё интересно бил издали Лука Модрич, и на этом всё.

Ну а потом в дело вмешался мадридский джокер: Браим забросил на левый край штрафной «Бетиса», и Джуд Беллингем не оставил шансов Рую Силве. Выстоять в обороне и забить в редкой атаке — прямо флешбэки имени Жозе Моуринью.

Дальше, правда, не выручил даже Лунин. Да и как тут выручить, когда в твои ворота настолько идеально пробивает издали Айтор Руибаль? Андрей мог прыгнуть в угол для красоты разве что. Он и прыгнул.

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После этого на поле началась настоящая рубка с обилием единоборств: за последние 15 минут жёлтые получили Руибаль, Перес и Дани Себальос. Хотя до этого предупреждений ни у кого не было. И всё-таки на счёте 1:1 команды и закончили: не забил даже Родриго, несмотря на то что за пять предыдущих матчей сделал это семь раз.

Самый реальный шанс отличиться имели уже в добавленное время Иско, Хоселу и Шади Риад: первый бил головой и попал в штангу, удар второго отвёл от ворот защитник, а выстрел третьего потащил Лунин.

«Реал» временно стал единоличным лидером, однако вряд ли его болельщики счастливы: ничья с «Бетисом» — точно не предел мечтаний. Даже гостевая. Тем не менее порадоваться стоит: если бы не спасения Лунина, результат был бы хуже.