Чудо-камбэк конкурента «Реала» и драма «Вильярреала». Итоги 15-го тура Ла Лиги

В Ла Лиге завершился 15-й тур. Он запомнился яркой встречей Жоау Феликса и «Атлетико», победным дублем суперветерана «Жироны» Кристиана Стуани и драматичной развязкой в Севилье. Об этих и других событиях — в нашем материале.

Сюжет тура: Жоау Феликс против «Атлетико»

Португальский форвард «Барселоны» стал главным действующим лицом встречи с «Атлетико» — клубом, которому до сих пор принадлежат права на него. Феликс ещё до матча успел задеть чувства болельщиков «матрасников», сравнив игровые стили команд не в пользу мадридцев. А на поле стал автором единственного гола, принеся каталонцам столь необходимые три очка.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Герой тура: Кристиан Стуани («Жирона»)

«Жирона» проигрывала дома «Валенсии», пропустив в начале второго тайма, и рисковала отпустить «Реал» в турнирной таблице. Всё перевернул выход Кристиана Стуани на 75-й минуте — 37-летний уругвайский форвард сравнял счёт семь минут спустя, а под занавес основного времени оформил дубль. Благодаря своей легенде «Жирона» продолжила идти нога в ногу с «Реалом».

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Гол тура: Умар Садик («Реал Сосьедад»)

«Сосьедад» быстро оказался в положении проигрывающего в выездной встрече с «Осасуной», пропустив уже на второй минуте. Но баски успели отыграться ещё до перерыва. Садик получил мяч в середине поля, оторвался от защитника, подошёл вплотную к штрафной и мощно пробил от полукруга в дальний угол. Кажется, этот парень просто не умеет забивать некрасиво!

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Сейв тура: Давид Сория («Хетафе»)

В первом матче тура «Лас-Пальмас» принимал «Хетафе», и интрига там держалась едва ли не до самого конца. И это даже несмотря на то, что гости остались в меньшинстве при счёте 0:1 в самом начале второго тайма. Оставаться в игре до последнего команде Хосе Бордаласа позволил вратарь Давид Сория, который на исходе получаса потащил убойный удар Серхи Кардоны после углового. К несчастью для него, в добавленное время «Лас-Пальмас» забил второй гол и снял все вопросы о победителе.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Драма тура: «Севилья» — «Вильярреал»

В матче команд из нижней части турнирной таблицы всё шло к ничьей — хозяева открыли счёт за 15 минут до конца основного времени, но не удержали преимущество и двух минут. А в добавленное время едва не упустили и вообще хоть какие-либо очки. Вышедший на поле в самой концовке Бен Бреретон продавил защитника и пробил мимо Марко Дмитровича, казалось, вырвав для «Вильярреала» первую победу в Ла Лиге после возвращения Марселино на пост главного тренера. Однако VAR показал, что чилиец слегка переусердствовал и нарушил правила — гол был отменён.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Разгром тура: «Атлетик» в матче с «Райо Вальекано»

От команды, которая неделю назад дала бой «Барселоне», в Бильбао не осталось ни следа. «Райо» умудрился пропустить от «Атлетика» четыре мяча, при этом VAR не засчитал ещё один гол басков. Хозяева «Сан-Мамеса» забивали на любой вкус, реализовав три из четырёх ударов в створ и ещё один раз получив помощь в виде рикошета от защитника гостей.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Остальные матчи 15-го тура Ла Лиги

После яркого матча с «Наполи» в Лиге чемпионов «Реал» добился рядовой победы над одним из главных аутсайдеров сезона. Парни Карло Анчелотти забили по разу в каждом из таймов: в первом отличную комбинацию точным ударом завершил Браим Диас, а вскоре после перерыва Родриго сыграл на добивании и установил окончательный счёт.

«Мальорка» довольно специфически воплощает в жизнь пословицу «мой дом — моя крепость»: на своём поле островитяне проиграли всего один матч в этом сезоне, но при этом ни разу не смогли одержать победу. Вот и с «Алавесом» «Мальорка» в очередной раз свела матч к ничьей, при этом безголевой.

Куда веселее нули получились в Андалусии. В дерби «Альмерии» и «Бетиса» уже в первом тайме произошло удаление — Эктор Бельерин получил прямую красную за неосторожный подкат. Хозяева не раз могли забить и добыть долгожданную первую победу в сезоне, но безупречно сыграл голкипер «Бетиса» Руй Силва, отразивший семь ударов.

Удаление случилось и в Виго, и его, хоть и не в полной мере, реализовать всё-таки удалось. К тому моменту «Кадис» вёл в счёте, но фол Виктора Чуста поставил гостей в очень неудобное положение. Всё, что смогли сделать «кельты», — это отыграться. Йёрген Странн Ларсен восстановил равенство в начале второго тайма, побив личный рекорд по результативности за сезон в Ла Лиге. На большее ни тех, ни других уже не хватило.

«Сельта» — «Кадис» Фото: Octavio Passos/Getty Images

Расписание матчей 16-го тура Ла Лиги

8 декабря, пятница

«Хетафе» — «Валенсия»

9 декабря, суббота

«Алавес» — «Лас-Пальмас»

«Бетис» — «Реал»

«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»

«Мальорка» — «Севилья»

10 декабря, воскресенье

«Атлетико» — «Альмерия»

«Гранада» — «Атлетик»

«Кадис» — «Осасуна»

«Барселона» — «Жирона»

11 декабря, понедельник

«Райо Вальекано» — «Сельта»