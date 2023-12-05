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Чемпионат Испании 2023/2024, Ла Лига, обзор 15-го тура, видео голов, Феликс против Атлетико, камбэк Жироны, победа Реала

Чудо-камбэк конкурента «Реала» и драма «Вильярреала». Итоги 15-го тура Ла Лиги
Дмитрий Сторожев
Ла Лига, обзор 15-го тура
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«Райо» развалился после матча с «Барселоной», а сами каталонцы прихлопнули «Атлетико».

В Ла Лиге завершился 15-й тур. Он запомнился яркой встречей Жоау Феликса и «Атлетико», победным дублем суперветерана «Жироны» Кристиана Стуани и драматичной развязкой в Севилье. Об этих и других событиях — в нашем материале.

Обзор главного матча тура:
Феликс уничтожил «Атлетико» сначала на словах. А затем и на поле
Феликс уничтожил «Атлетико» сначала на словах. А затем и на поле

Сюжет тура: Жоау Феликс против «Атлетико»

Испания - Примера . 15-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 0
Атлетико М
Мадрид
1:0 Феликс – 28'    

Португальский форвард «Барселоны» стал главным действующим лицом встречи с «Атлетико» — клубом, которому до сих пор принадлежат права на него. Феликс ещё до матча успел задеть чувства болельщиков «матрасников», сравнив игровые стили команд не в пользу мадридцев. А на поле стал автором единственного гола, принеся каталонцам столь необходимые три очка.

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Герой тура: Кристиан Стуани («Жирона»)

Испания - Примера . 15-й тур
02 декабря 2023, суббота. 16:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
2 : 1
Валенсия
Валенсия
0:1 Дуро – 56'     1:1 Стуани – 82'     2:1 Стуани – 88'    

«Жирона» проигрывала дома «Валенсии», пропустив в начале второго тайма, и рисковала отпустить «Реал» в турнирной таблице. Всё перевернул выход Кристиана Стуани на 75-й минуте — 37-летний уругвайский форвард сравнял счёт семь минут спустя, а под занавес основного времени оформил дубль. Благодаря своей легенде «Жирона» продолжила идти нога в ногу с «Реалом».

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Гол тура: Умар Садик («Реал Сосьедад»)

Испания - Примера . 15-й тур
02 декабря 2023, суббота. 23:00 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
1 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Гомес – 2'     1:1 Садик – 41'    

«Сосьедад» быстро оказался в положении проигрывающего в выездной встрече с «Осасуной», пропустив уже на второй минуте. Но баски успели отыграться ещё до перерыва. Садик получил мяч в середине поля, оторвался от защитника, подошёл вплотную к штрафной и мощно пробил от полукруга в дальний угол. Кажется, этот парень просто не умеет забивать некрасиво!

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Сейв тура: Давид Сория («Хетафе»)

Испания - Примера . 15-й тур
01 декабря 2023, пятница. 23:00 МСК
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Окончен
2 : 0
Хетафе
Хетафе
1:0 Араухо – 43'     2:0 Эррера – 90+2'    
Удаления: нет / Альдерете – 48'

В первом матче тура «Лас-Пальмас» принимал «Хетафе», и интрига там держалась едва ли не до самого конца. И это даже несмотря на то, что гости остались в меньшинстве при счёте 0:1 в самом начале второго тайма. Оставаться в игре до последнего команде Хосе Бордаласа позволил вратарь Давид Сория, который на исходе получаса потащил убойный удар Серхи Кардоны после углового. К несчастью для него, в добавленное время «Лас-Пальмас» забил второй гол и снял все вопросы о победителе.

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Драма тура: «Севилья» — «Вильярреал»

Испания - Примера . 15-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 20:30 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
1 : 1
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Салас – 75'     1:1 Моралес – 77'    

В матче команд из нижней части турнирной таблицы всё шло к ничьей — хозяева открыли счёт за 15 минут до конца основного времени, но не удержали преимущество и двух минут. А в добавленное время едва не упустили и вообще хоть какие-либо очки. Вышедший на поле в самой концовке Бен Бреретон продавил защитника и пробил мимо Марко Дмитровича, казалось, вырвав для «Вильярреала» первую победу в Ла Лиге после возвращения Марселино на пост главного тренера. Однако VAR показал, что чилиец слегка переусердствовал и нарушил правила — гол был отменён.

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Разгром тура: «Атлетик» в матче с «Райо Вальекано»

Испания - Примера . 15-й тур
02 декабря 2023, суббота. 18:15 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
4 : 0
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Гурусета – 23'     2:0 Эспино – 47'     3:0 Уильямс – 64'     4:0 Уильямс – 68'    

От команды, которая неделю назад дала бой «Барселоне», в Бильбао не осталось ни следа. «Райо» умудрился пропустить от «Атлетика» четыре мяча, при этом VAR не засчитал ещё один гол басков. Хозяева «Сан-Мамеса» забивали на любой вкус, реализовав три из четырёх ударов в створ и ещё один раз получив помощь в виде рикошета от защитника гостей.

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Остальные матчи 15-го тура Ла Лиги

Испания - Примера . 15-й тур
02 декабря 2023, суббота. 20:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Гранада
Гранада
1:0 Диас – 26'     2:0 Родриго – 57'    

После яркого матча с «Наполи» в Лиге чемпионов «Реал» добился рядовой победы над одним из главных аутсайдеров сезона. Парни Карло Анчелотти забили по разу в каждом из таймов: в первом отличную комбинацию точным ударом завершил Браим Диас, а вскоре после перерыва Родриго сыграл на добивании и установил окончательный счёт.

Испания - Примера . 15-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
0 : 0
Алавес
Витория

«Мальорка» довольно специфически воплощает в жизнь пословицу «мой дом — моя крепость»: на своём поле островитяне проиграли всего один матч в этом сезоне, но при этом ни разу не смогли одержать победу. Вот и с «Алавесом» «Мальорка» в очередной раз свела матч к ничьей, при этом безголевой.

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Испания - Примера . 15-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 18:15 МСК
Альмерия
Альмерия
Окончен
0 : 0
Бетис
Севилья
Удаления: нет / Бельерин – 27'

Куда веселее нули получились в Андалусии. В дерби «Альмерии» и «Бетиса» уже в первом тайме произошло удаление — Эктор Бельерин получил прямую красную за неосторожный подкат. Хозяева не раз могли забить и добыть долгожданную первую победу в сезоне, но безупречно сыграл голкипер «Бетиса» Руй Силва, отразивший семь ударов.

Испания - Примера . 15-й тур
04 декабря 2023, понедельник. 23:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
1 : 1
Кадис
Кадис
0:1 Рамос – 16'     1:1 Странн Ларсен – 57'    
Удаления: нет / Чуст – 33'

Удаление случилось и в Виго, и его, хоть и не в полной мере, реализовать всё-таки удалось. К тому моменту «Кадис» вёл в счёте, но фол Виктора Чуста поставил гостей в очень неудобное положение. Всё, что смогли сделать «кельты», — это отыграться. Йёрген Странн Ларсен восстановил равенство в начале второго тайма, побив личный рекорд по результативности за сезон в Ла Лиге. На большее ни тех, ни других уже не хватило.

«Сельта» — «Кадис»

«Сельта» — «Кадис»

Фото: Octavio Passos/Getty Images

Расписание матчей 16-го тура Ла Лиги

8 декабря, пятница
«Хетафе» — «Валенсия»

9 декабря, суббота
«Алавес» — «Лас-Пальмас»
«Бетис» — «Реал»
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»
«Мальорка» — «Севилья»

10 декабря, воскресенье
«Атлетико» — «Альмерия»
«Гранада» — «Атлетик»
«Кадис» — «Осасуна»
«Барселона» — «Жирона»

11 декабря, понедельник
«Райо Вальекано» — «Сельта»

Турнирная таблица Ла Лиги после 14 туров
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