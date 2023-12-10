Легионер «Динамо» «привёз» глупейший пенальти и украл у своих победу. Зачем он сыграл так?

«Динамо» посетило снежный Воронеж и упустило победу в концовке. Болельщики ещё долго будут вспоминать этот матч.

Было чему удивиться ещё до стартового свистка. Шунин не играл в РПЛ с 1 октября, ведь неделю спустя он выбыл из-за травмы плеча на четыре-пять недель. Если не считать ошибки в игре с ЦСКА, Игорь Лещук неплохо его подменил, тем не менее в последней сходке перед зимней паузой Марцел Личка неожиданно вновь доверил легендарному динамовскому вратарю место в основе.

Получилось крайне символично, ведь этот матч для Шунина стал 359-м за «Динамо»: теперь он входит в тройку игроков-рекордсменов клуба. А знаете, кого Антон обогнал? Самого Льва Яшина. Вскоре, кстати, реально стать даже вторым, обогнав Александра Маховикова с 363 играми в бело-голубой форме. Но вот с первой позицией, которую с 395 матчами занимает Александр Новиков, уже сложнее. Всё-таки Шунину в январе исполнится 37, да и Лещук вряд ли ради рекорда добровольно уйдёт в резерв.

Антон Шунин Фото: t.me/fcdynamo

Ещё один интересный факт связан с Бителло. Именно бразилец — единственный, кто вышел на поле «Центрального стадиона профсоюзов» в футболке с коротким рукавом. Да, по привычке, именно с одним. Если что, в Воронеже на тот момент было минус семь градусов по Цельсию, да и поле ожидаемо оказалось в удручающем состоянии. Возможно, полузащитник просто догадывался, что игра предстоит жаркая.

По итогам первого тайма команды доставили друг другу немало проблем: девять и семь ударов в сторону ворот (один и четыре в створ), 0,53 и 0,48 ожидаемого гола, семь и шесть фолов. Правда, статистика xG (ожидаемые голы) «Факела» кажется чуть преувеличенной. Воронежцы действительно были активны и часто ходили вперёд, тем не менее Шунин откровенно скучал: единственный хозяйский выстрел в исполнении Руслана Магаля оказался слабым и прилетел ему прямо в руки.

Визуально москвичи смотрелись куда солиднее — Тюкавин дважды интересно бил в ближний угол, один раз угодив в штангу. И всё же Константин оформил результативное действие, отдав головой редкий ассист на Гладышева. Завершение Ярослава — чисто бильярдное: между ног Фёдору Кудряшову и мимо Виталия Гудиева.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Во втором тайме качество футбола ожидаемо ухудшилось — газон и так не был идеальным, а по ходу игры ещё и поистаскался. «Динамо» это было лишь на руку. До 79-й минуты единственный реальный шанс забить упустил тот же Гладышев, чей дальний удар с трудом потащил Гудиев.

Ну а затем начался цирк. Хозяева заработали угловой, и опытнейший Фабиан Бальбуэна во время его подачи зачем-то заехал локтём в челюсть Андрею Менделю. Мяч даже не дошёл бы до них, зачем было распускать руки? Внятно никто не ответит, даже сам парагваец. Который до этого проводил очень хороший матч.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Более того, сразу же чуть не случился ещё один нелепый «привоз». Шунин, видимо, так сильно расстроился упущенному «сухарю» в юбилейный матч, что при выходе из ворот промахнулся по мячу и практически подарил гол Хызыру Аппаеву. Антону повезло, что нападающий воронежцев не опередил его.

1:1 так и остались. Москвичи наверняка ушли в отпуск в подавленном настроении: упускать победу именно так — крайне обидно. К тому же они упустили прекрасную возможность подобраться ближе к «Зениту» — теперь отстают на четыре очка.

«Факел» же, хоть и не победил в четвёртом матче подряд, всё равно заслужил аплодисменты. Воронежцы в очередной раз продемонстрировали, что с характером у них всё в порядке.