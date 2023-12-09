«Спартак» без Абаскаля разнёс «Крылья»! Особенно хороша была месть хозяев в первом тайме

«Спартаку» впору давать мастер-класс на тему, как забраться в сложную ситуацию, получить тонну критики, но потом героически и вопреки всему её преодолеть. Смотрим на последние матчи команды Абаскаля: провальный первый тайм в Кубке с «Оренбургом» (0:1), неудача в Грозном с «Ахматом» (1:2) с удалением Абаскаля, а дальше – матч с «Крыльями». При морозе в минус 11 градусов и наверняка уже в предотпускном настроении. А ещё в отсутствие Рябчука, Литвинова, Бонгонда, Игнатова. Обычно такие встречи превращаются в унылое катание мяча, а футболисты бегают в основном для того, чтобы согреться. И здесь «Спартак» всех удивил. Впрочем, на поле были хороши не только они.

Перед матчем на газоне традиционно появились люди, которые измеряют погоду. Внутри чаши она за счёт подогрева так или иначе выше, чем на улице. Зафиксировали минус 11. Причин для отмены матча не было. Большой плюс – отсутствие снегопада в столице. Поэтому футболистам почти не на что жаловаться. Да, холодно. Но зато без прочих катаклизмов.

Естественно, у хозяев была особая мотивация. В первом круге в Самаре они получили четыре гола. И сами не смогли забить ни одного. Но нынешние «Крылья» явно не те, что в начале сезона. Уже не так реактивно врываются в атаку, меньше забивают и допускают кучу ошибок в обороне. Это наверняка и усталость, и отсутствие длинной скамейки, и элементарно недостаток опыта у многих молодых футболистов. Но в первые 10 минут последнего матча перед паузой гостей словно вообще не было на поле.

Зато сразу включился Промес – уже на второй минуте Мартинс с правого фланга закинул мяч в штрафной площади. Квинси классно обработал и через пару секунд пробил. Мяч с лёгким рикошетом от ноги Евгеньева покатился в ту сторону ворот, где не было Ломаева.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

После «Крылья» один раз сбегали в атаку, а потом снова достали мяч из своих ворот. На этот раз с фланга Хлусевич прострелил точно на ногу Солдатенкову. Защитник «Крыльев» изящно отпасовал на Соболева – тот не промазал.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Кто-то точно подумал, что «Крылья» на этом закончатся. Обычно они сами резво начинают, а тут два пропущенных мяча. Но не тут-то было. Оставшиеся 35 минут тайма получились очень событийными. Команды словно забыли об обороне и стремились лишь забивать.

Уже в следующей атаке «Спартак» мог окончательно похоронить соперника, но Ломаев не позволил Соболеву сделать дубль. Интересно, что нападающий «Спартака» только во второй раз в последних пяти матчах РПЛ вышел в основе. Но был очень полезен.

Александр Соболев в матче с «Крыльями» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Дальше уже у «Крыльев» было пару моментов, но в обоих случаях футболисты забрались в небольшие офсайды. Однако сигнал был получен – оборона «Спартака» совсем не идеальна. После начался ещё более интенсивный обмен моментами. Промес проверил штангу и перекладину, Рахманович сначала бил в упор, а потом – в девятку. Но сначала выручил Максименко, а потом «Спартак» – какое-то чудо.

Гости точно наиграли на один гол, но мяч просто отказывался идти в ворота. Логично, что в перерыве Осинькин ничего не поменял. Тренер наверняка надеялся на камбэк. Но после того, как Рахманович запорол очередной момент, «Спартак» забил третий. На этот раз усилиями Мартинса – одного из лучших игроков матча.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Через пару минут Соболев мог забить четвёртый, но не попал в створ. И после игра будто бы закончилась. Темп резко снизился – все понимали итог и не хотели получать лишних травм. Несколько замен от «Крыльев» ничего не изменили.

«Спартак» набрал 30 очков и временно вышел на пятое место. Оттуда их ещё может подвинуть ЦСКА, но только в случае победы над «Краснодаром». «Крылья» теперь шестые. Но главное – хозяева отомстили за унижение в первом круге. Прагматично. И даже без Абаскаля на бровке.