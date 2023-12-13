«Сосьедад» не отдал первое место финалисту ЛЧ! А чем запомнился Захарян?

«Реал Сосьедад» Арсена Захаряна выиграл свою группу в Лиге чемпионов. Баски набрали 12 очков и по дополнительным показателям обошли ставшим вторым «Интер». На третьем месте с четырьмя очками финишировала «Бенфика», которая сыграет весной в Лиге Европы, а на четвёртом – «Ред Булл Зальцбург» (тоже набрал четыре очка).

Несмотря на то что «Реал Сосьедад» и «Интер» досрочно обеспечили себе выход в плей-офф, Захарян попал в стартовый состав басков, как и в последнем туре Примеры. Однако если в матче с «Вильярреалом» российский полузащитник действовал на левом фланге, то в этот раз экс-динамовец играл фактически в центре – левой «восьмёркой» в схеме 4-3-3. По позиции наш легионер, как правило, пересекался на поле с правым центрхавом «нерадзурри» Фраттези, но иногда смещался и в зону Мхитаряна. Возможно, по ходу встречи Арсен с Генрихом перекинулись парой слов.

Сама игра в первом тайме получилась достаточно простой для описания. Хотя хозяевам требовалось побеждать, чтобы занимать первое место в группе, мяч и территорию контролировали баски. Процент владения у «Реала Сосьедад» доходил почти до 80%. До перерыва команда Иманола Альгуасиля сделала в три раза больше передач как в средней зоне, так и на чужой трети. Но не то что голевых, а хотя бы более-менее опасных моментов не было на протяжении почти что 40 минут. «Реал Сосьедад» двигал мяч и быстро возвращал его себе, а «Интер» выжидал в среднем блоке и не выманивался на прессинг. Команда Симоне Индзаги не включала максимальных скоростей.

В итоге за 45+ минут соперники наиграли лишь на один удар в створ на двоих (в исполнении финалиста прошлой Лиги чемпионов). Однажды «Интеру» удалась редкая быстрая ответная атака, когда команда Индзаги улетела пять в три к воротам басков. Тем не менее Санчес принял плохое решение и всё испортил. А на 44-й минуте жёлтую карточку получил Захарян – тактическим фолом на Фраттези сорвал зарождавшийся контрвыпад «Интера». Вообще, Арсен не выделялся на поле, но и не выпадал. Россиянин сделал 24 касания мяча, находя его и в центре, и на обоих флангах, а вот в штрафной «нерадзурри» с мячом не встречался.

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В начале второго тайма игра поменялась. «Интер» с «Реалом Сосьедад» как будто договорились: кто играет на правой от тренерских скамеек части поля, тот больше контролирует мяч. «Нерадзурри» улучшили владение, а баски отказались от передач ради передач. Но что так, что эдак получался футбол без голевых моментов. Каждый удар в створ по-прежнему был на вес золота. У «Реала Сосьедад» после замены центрфорварда Садика вперёд передвинулся Оярсабаль, а место капитана слева занял Захарян. Потом команда Альгуасиля снова стала забирать мяч себе.

А на 68-й минуте свой единственный шанс забить в этом матче получил Захарян. Россиянин сместился в центр штрафной, и японец Кубо поделился с ним мячом. Арсен бил с 14 метров, но, к сожалению, не очень хорошо исполнил эпизод – попал в защитника. Вскоре после этого нашего полузащитника поменяли. Статистика Захаряна в Милане: 37 касаний мяча (в том числе одно в чужой штрафной), один заблокированный удар, 24 точные передачи из 26, один отбор и семь потерь владения. Передач под удар и обводок у Арсена по такой осторожной игре не было.

Ещё перед заменой Захаряна «Реал Сосьедад» заработал пенальти – Кубо упал в штрафной «Интера» после яркого прохода с дриблингом. Но оказалось, что японец просто перехитрил судью. Это был идеальный дайвинг. Посмотрев повтор, швейцарец Шерер тут же отменил 11-метровый и показал жёлтую карточку вингеру басков.

Футбол без ворот продолжался до самого конца. Разрушали команды Индзаги и Альгуасиля в этот вечер намного лучше, чем созидали. По ударам в створ получилась ничья – 2:2, поэтому итоговые нули стали самым справедливым результатом из возможных. Последний шанс «Интера» в компенсированное время упустил Мартинес, который забил бы красивый гол, если бы не пробил выше цели.