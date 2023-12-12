«Мы обо всём договорились, но началась СВО». Новые подробности трансферной саги Захаряна

Арсен Захарян продолжает осваиваться в «Реале Сосьедад». В последних трёх матчах он выходил в основе испанского клуба. Но подробностей о процессе адаптации не так много. Чтобы их узнать, мы связались с Геннадием Голубиным ― представителем Арсена, который принимал участие в переходе полузащитника в «Реал Сосьедад». Помимо этого, Голубин является спортивным директором словенского «Целе». Обо всём этом мы и поговорили.

Адаптация Захаряна. Как там дела с испанским? Выдерживает ли нагрузки?

― В последнем матче в Лиге чемпионов Арсен впервые вышел в основе, потом отдал голевую в чемпионате. Получается, осваивается?

― Да, та игра с «Ред Булл» была хорошей, она Арсену удалась. В первом тайме Захарян играл слева, что в целом не его позиция. В этой позиции для футбола его открыл Шварц, но у Сандро был тогда немного другой взгляд ― Захарян при немце уходил в полуфланг, открывался как инсайд, атаковал оттуда. А в «Реале Сосьедад» всё немного не так. Во втором тайме перешёл в центр ― пошёл совсем другой футбол, показал свои лучшие качества. Было два момента, чтобы забить. Понятно, что конкуренция серьёзная и с Мендесом, и со всеми остальными. Выиграть её тяжело ― четыре человека из «Реала Сосьедад» играют в сборной Испании. В Ла Лиге это лучшая команда по игре без мяча. Арсен говорит, что он никогда столько в жизни в зале не занимался.

― Ещё и предсезонки с командой не было.

― Просто он попал в совершенно другую среду ― ментально, футбольно, языковую. В команде только четыре человека говорят на английском, остальные все на испанском. А Арсен ещё и ковидом переболел. Всё это наложилось на бытовые вопросы. В Испании же не так, как у нас ― там на базе не поживёшь. Но сейчас Захарян уже чувствует себя уверенно.

― На сколько процентов он уже адаптировался?

― Пока он не выучит испанский язык, адаптация не будет полноценной. Арсен активно его изучает. Клуб предоставил ему учителя, с которым Захарян занимается. Есть успехи, на бытовом уровне что-то уже понимает, футбольные термины знает. Думаю, что сейчас адаптация на уровне 60-70%. Арсен принял правила игры испанского футбола. В РПЛ у него было много времени на принятие решений, а здесь такого нет ― всё надо делать быстро, в высокой интенсивности.

― С кем лучше всего общается в команде?

― Внутри — со всеми, а больше всего общается с Тирни, который пришёл из «Арсенала», они сдружились. Коллектив суперский, там никто не обособливается.

― Доводилось слышать, что в первые недели Арсен очень тяжело переносил тренировки с точки зрения нагрузок. Так и было?

— Да, потому что всё другое. Даже воздух другой, трава другая. Когда он приехал на базу и почувствовал поле, понял, что и к нему надо будет адаптироваться. Но хорошо, что в руководстве очень приятные люди во всех отношениях. А в городе игроки для жителей почти боги. В первый же день, когда Арсен приехал, его уже узнавали на улицах.

Арсен Захарян Фото: Real Sociedad FC

― Как вы реагировали на разговоры, которые пошли через несколько недель после трансфера? Многие начали говорить, что Арсен зря туда уехал, что он там проваливается.

― У нас же вообще не любят радоваться за успехи своих. Хотя, казалось бы, молодой парень поехал в одну из лучших европейских команд. Да, всё непросто, но у Арсена есть талант, благодаря которому он пробьётся. Разговоры всегда будут. Всегда вспоминаю историю, когда совсем юный Захарян приехал в «Зенит». Тогда специалист, который тренировал 2003 год рождения, сказал, что Арсен для своей позиции медленноват для «Зенита». А через несколько лет, когда Захарян выпускался из академии «Динамо», «Зенит» снова проявил интерес. И тогда уже сам Арсен сказал, что туда не поедет, потому что осталась обида, что его не оценили сразу. Каждый оценивает по-разному. Есть «доброжелатели», которые только и хотят, чтобы Арсен сидел на скамейке. Но я считаю, что всё идёт по восходящей.

Почему Захарян ушёл именно в «Реал Сосьедад»? Из-за чего не вышло с «Челси»? Кто ещё интересовался Арсеном?

― Вариант с «Реалом Сосьедад» возник же достаточно давно?

― Впервые они конкретно заинтересовались Арсеном год назад, тогда испанцы впервые на нас вышли. Но тем летом была история с «Челси» ― абсолютно правдивая. Мы просто не успели по времени из-за сложностей с финансовыми переводами. Конечно, срыв того трансфера очень серьёзно повлиял на Арсена психологически. Он голову опустил, это его прибило, потому что трансфер, правда, был очень близко, Арсен почти на чемоданах сидел.

― Неужели с «Челси» никак нельзя было договориться? Я слышал, что весь вопрос был в «Динамо». Клуб не хотел получать деньги через обходные пути, а настаивал на прямом переводе?

― «Динамо» можно понять, они хотели получить те деньги, которые были прописаны в контракте. В Англии же деньги идут не из клуба в клуб, а через федерацию футбола. Но нам правда просто не хватило времени. За пять дней было очень тяжело всё это провернуть из-за общей ситуации.

― Почему тогда не найти вариант доставить деньги за осень и оформить всё зимой?

― Потому что Захарян был нужен «Челси» именно летом.

― Кто претендовал на Захаряна этим летом, помимо «Реала Сосьедад»?

― За него была серьёзная конкуренция. «Фейеноорд» делал «Динамо» официальное предложение, но оно не устроило клуб по цене. Прошлой зимой был «Галатасарай», от которого Арсен отказался сам, хотя здесь сумма устраивала «Динамо». По линии «Челси» снова был интерес от «Страсбурга», который принадлежит владельцам английского клуба. И ещё был интерес от «Лацио». Я понимаю, что новости многих раздражали, но каждый день появлялся новый клуб ― такие реалии. За год до трансфера в «Сосьедад» у нас был предметный разговор с «Миланом». Миланцы собирали информацию полностью: узнавали про все бытовые вещи, про футбольные. Но тогда сделке помешал тот факт, что в Италии лимит на футболистов не из Евросоюза.

― Почему именно испанский клуб?

― Они были наиболее настойчивыми и наиболее гибкими в переговорах. Испанцы были очень заинтересованы, хотя всё тоже не так просто шло. Всё-таки сейчас любой трансфер в Европу ― непростая история. Но в «Реале Сосьедад» реально домашняя атмосфера, Арсен будто домой приехал. Его очень хорошо встретили, чутко отнеслись. Сам город Сан-Себастьян ― очень хороший, на берегу океана, очень футбольный.

― В последние дни перед трансфером случилась пауза в переговорах. Что произошло?

― Не могу об этом много говорить. Но это не агентская история, просто нужно было соблюсти интересы футболиста. Арсен уходил из «Динамо» за год до окончания контракта, через полгода он имел право подписываться с любым клубом. «Динамо» на флажке продавало игрока, возникли моменты прочтения контракта. В общем, нам надо было доделать кое-какие вещи. Конечно, Арсен в этот момент был взволнован, переживал, но главное, что всё получилось.

― Какая конечная цель у Арсена в плане клуба, если рассматривать идеальное планирование карьеры?

― Контракт с «Реалом Сосьедад» у него большой, Ла Лига ― чемпионат мечты. Главная цель сейчас ― состояться в этой лиге.

― То есть нет мыслей, что в случае сложностей можно будет вернуться в Россию?

― А зачем? Человек перешёл в одну из сильнейших лиг, выходит на одно поле со всеми звёдами, которые есть в футболе. О чём ещё можно мечтать в 20 лет?

― Просто у всех были опасения, что, если у Арсена не получится, «Зенит» сразу его обратно заберёт.

― Я бы сказал, что сейчас более прямой путь из Испании ― это Саудовская Аравия, а не «Зенит».

― Когда трансфер случился, испанские СМИ писали, что одним из требований было сменить российское гражданство на армянское.

― Это абсолютно не соответствует действительности. Не знаю, кто это придумал. Никаких условий не было, это неправда. У Арсена российское гражданство, он заигран за сборную России. Возможно, на следующий сбор команды он получит вызов.

Арсен Захарян Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Как сейчас дела с интересом к нашим в Европе? Какие европейские страны готовы покупать игроков у российских клубов?

― Вы как человек, который погружен в работу европейских клубов, как оцените наше взаимодействие с ними сейчас?

― Никак. Никому мы не нужны. Да, к отдельным игрокам может быть интерес, но глобально ― нет. У нас перенасыщен рынок, в Европе нет больших зарплат у молодых ― всё потихоньку. Ла Лигу невозможно по мастерству сравнивать с РПЛ. Те, кто у нас лучший, испытывают большие сложности, когда приезжают в топовые чемпионаты. Это очень тяжело. Сейчас страны, которые раньше считали футбольным карликами, поднялись. Условно говоря, зачем кому-то искать игрока в России, если можно найти такого же в Люксембурге? Или, например, Хорватия ― везде в Европе работают хорватские тренеры, вся их молодёжная сборная играет в европейских клубах. У нас, да, есть инфраструктура, деньги ― осталось футболистов воспитывать, а с детскими тренерами у нас проблемы.

― Исходя из вашего общения с Европой, какие страны готовы подписывать россиян, а для каких стран это точно табу?

― Англия ― всё понятно, об АПЛ сейчас даже мечтать не стоит, полностью закрытая история. Испания ― пожалуйста, Арсен приехал же. Италия ― тоже, и интерес был, и они готовы всё обсуждать. Германия ― закрытая история, они не готовы подписывать россиян. Приведу пример: в январе 2022 года у нас был предметный разговор с «Байером» по Захаряну. Мы обо всём договорились, они уже должны были делать официальное предложение «Динамо», но началась СВО ― вся история свернулась. Так что трансферы в Бундеслигу для нас сейчас закрыты. Мне кажется, это касается не только россиян, но и, например, Тикнизяна. В другой чемпионат ― пожалуйста, но не в Германию.

― К кому сейчас активный интерес из россиян?

― О ком со мной разговаривали европейские функционеры ― Пиняев, Глушенков, Тюкавин.

― Это Испания?

― Нет, но это чемпионат из топ-5. Однако эти потенциальные трансферы будут зависеть от многих факторов.

Немножко о «Целе». Что это за клуб? Как там брат Пруцева?

― Вы работаете спортивным директором «Целе», который, по слухам, стал российским футбольным проектом в Европе.

― Вообще не так. Это словенский проект, европейский ― как угодно называйте. Я видел слухи, что к клубу имеет отношение Сергей Ломакин, но это неправда. Это словенский клуб, просто в нём работают несколько россиян. Это очень интересная работа ― еврокубки, борьба за титул. У меня на каждый тур приезжают скауты из Италии, Бельгии, Франции.

― За «Целе» играет Егор Пруцев. Как он там?

― Всё супер, у него отличная пресса. Эксперты называют его лучшим игроком всего чемпионата, Егор выдал отличный полугодовой отрезок. В «Црвене Звезде» ему было тяжело, потому что они играют по схеме, куда ему тяжело попасть. Мы точно будем серьёзно думать о том, чтобы выкупить его после аренды. Мы же надеемся выиграть чемпионат, попасть в Лигу чемпионов.

ЕГОР ПРУЦЕВ Фото: nk-celje.si

― Скауты Пруцева смотрят?

― Да, к нему много европейских клубов проявляет интерес ― он парень с дриблингом, даёт большой объём работы. Такие сразу привлекают внимание.

― Вам не кажется, что в Словении вести здоровый футбольный бизнес проще, чем в России?

― Да в России тоже всё неплохо, мы сделали шаг вперёд во многих направлениях. Не хватает еврокубков, не хватает образования тренеров. В Словении всё ограничено, например, лимитом на игроков не из ЕС. В любом случае работу мы делаем, у нас хороший проект, который даёт свои плоды. Планы у нас большие. Надеюсь, всё будет хорошо.