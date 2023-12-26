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Аль-Иттихад — Аль-Наср: прямая онлайн-трансляция матча 17-го тура лиги Саудовской Аравии, где смотреть, 26 декабря 2023

Роналду против Бензема! Долгожданная встреча звёзд в суперматче в Саудовской Аравии. LIVE
Кирилл Закатченко
Роналду против Бензема! LIVE
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Очки нужны и «Аль-Иттихаду», и «Аль-Насру».

Друзья, всем привет! РПЛ на паузе, но разве это значит, что футбола нет? Наоборот, его предостаточно. Сегодня, 26 декабря, в центре внимания окажется чемпионат Саудовской Аравии. А точнее, матч «Аль-Иттихад» — «Аль-Наср».

Обе команды перед стартом сезона называли одними из фаворитов чемпионской гонки. В «Аль-Иттихад» приехали Карим Бензема, Н'Голо Канте и Фабиньо, а в «Аль-Насре» к освоившемуся Криштиану Роналду присоединились Марсело Брозович, Алекс Теллес и Садио Мане. Но пока ни тем, ни другим не удаётся подобраться к лидеру чемпионата — «Аль-Хилялю».

Саудовская Аравия - Про-Лига . 17-й тур
26 декабря 2023, вторник. 21:00 МСК
Аль-Иттихад
Джидда
Не начался
Аль-Наср
Эр-Рияд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Аль-Иттихад» после 17 туров занимает лишь шестое место в таблице Про-Лиги — настоящий провал. «Аль-Наср» же пока второй, но отставание от «Аль-Хиляля» серьёзное — 10 очков. Так что очки нужны обеим командам.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча дня в Саудовской Аравии. Присоединяйтесь!

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