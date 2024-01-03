Что случилось с «Реалом» после Нового года? Не забивал даже в пустые ворота с пяти метров!

«Реал» завершил первый круг чемпионата Испании натужной победой над «Мальоркой» на «Сантьяго Бернабеу».

Карло Анчелотти перед первой игрой в новом году радовался возвращению травмированных. Карвахаль вернулся на поле спустя месяц, а Винисиус Жуниор пропустил ещё больше. Против «Мальорки» оба вышли в стартовом составе, хотя по поводу бразильца у главного тренера «Реала» были сомнения. Для Карвахаля матч начался с жуткого эпизода. После стартового свистка и первого удара по мячу правый защитник получил локтем по лицу от ван дер Хейдена. Бельгиец заработал, вероятно, самую быструю жёлтую карточку сезона Примеры – всего через несколько секунд.

«Реал» владел мячом 70% времени, а «Мальорка» защищалась в среднем или низком блоке по сверхоборонительной схеме 5-4-1. Плотно, организованно, зло. «Сливочные» с огромным трудом находили свободные зоны на чужой трети поля. У «Реала» ушла почти треть тайма, чтобы совершить первое касание в штрафной соперника и нанести первый удар – всё это сделал Беллингем. Неожиданное врывание Джуда под кросс Модрича завершилось ударом головой. А по-настоящему опасный момент «Реал» создал только в середине тайма, когда наконец-то показал себя Винисиус. Модрич опять блестяще исполнил роль ассистента, но бразилец не попал с 10 метров. В остальном же Винисиус был недостаточно острым, запомнился в основном спорами с судьёй по поводу и без. Он ещё не в лучшей форме.

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«Мальорка» делала ставку на забросы за спины центральным защитникам хозяев, одним из которых в этот раз был Тчуамени. Самые опасные шли от центрхава Морланеса. Тем не менее первый удар команда Хавьера Агирре нанесла только перед самым перерывом – и едва не забила! Тот же Морланес выиграл воздух у Франа Гарсии, а голкипера Лунина спасла от пропущенного мяча перекладина.

Складывалось впечатление, что короткие новогодние каникулы точно не пошли на пользу «Реалу». Анчелотти не могло удовлетворить то, что он видел на поле. С точки зрения командных скоростей и возврата мяча «сливочные» были не на своём привычном уровне. К перерыву «Реал» по показателю xG наиграл всего на 0,46 гола. В дебюте второго тайма хозяева смотрелись ещё хуже. В одном из эпизодов Лунина снова спасла стойка – Кошта здорово пробил издали и попал в штангу. Анчелотти уже на исходе часа матча решил поменять выпадавшего Винисиуса.

Тренер «Реала» попробовал усилить атаку за счёт Диаса с Хоселу. В середине тайма эти двое поучаствовали в самом поразительном моменте игры. Родриго завершал комбинацию с участием Диаса и Хоселу, однако голкипер Райкович потащил мяч. Тем не менее на добивании первым оказался Браим. Свежий атакующий полузащитник бил метров с пяти головой в пустые ворота и умудрился не забить, когда сделать это было намного проще, чем промахнуться. Диас тоже попал в штангу. Анчелотти с его опытом ко всему привык, но тут, наверное, глазам своим не поверил.

В конце концов случился отрезок, когда подуставшая «Мальорка» прижалась к штрафной, защищая ничью, и «Реал» всё же дожал соперника. На тот момент показатель xG у «Реала» во второй половине составлял скромные 0,11. Не получалось с игры – на помощь пришёл стандарт. Модрич вырезал с углового свой шестой пас под удар, а Рюдигер классным ударом головой в борьбе забил свой первый гол в сезоне Примеры.

«Мальорка» не сумела нанести ни одного удара в створ ворот Лунина, но, как ни парадоксально, лидеру Примеры повезло с победой.