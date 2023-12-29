Анчелотти изящно перехитрил президента «Реала»

Время идёт, меняются игроки, за горизонтом скрываются целые эпохи, а некогда успешные тренеры теряют хватку и остаются на обочине профессии. Но над тренером «Реала» Карло Анчелотти время, похоже, не властно. Ему удалось провернуть даже такой выдающийся и редкий финт, как возвращение в топовый клуб после неудачных «ссылок» в «Наполи» и «Эвертон». Для властного президента мадридцев Флорентино Переса всегда было важно ощущать себя на «Бернабеу» главным — Анчелотти, в отличие от Зинедина Зидана, никогда не перечил боссу, а вместо жалоб давал результат даже при ограниченных возможностях.

Контракт итальянца с «Реалом» заканчивался летом 2024 года, и последний год Карло сватали в сборную Бразилии. Тренер деликатно уходил от вопросов о своём будущем, тем самым не только нагоняя ещё больше тумана, но и ведя грамотную политику давления на Переса. С 1 января Анчелотти был волен вести переговоры с другими работодателями, и этого президент «Реала» уже не мог позволить. 29 декабря Карло продлил соглашение с «бланкос» до 2026 года.

В первый раз Анчелотти покинул «Реал» в 2015 году из-за Бэйла

В 2021 году легендарный Зинедин Зидан, выигравший с Мадридом три Кубка чемпионов подряд, написал открытое письмо болельщикам. В нём французский специалист обвинил Переса в неуважении к его последнему сезону. «Я ухожу, потому что чувствую, что клуб больше не верит в меня, — сокрушался Зизу. — Знаю, что если ты не выигрываешь, то нужно уходить (в сезоне-2020/2021 «Реал» впервые за 11 лет завершил год без трофеев. — Прим. «Чемпионата»). Но при этом меня оскорбляет очень важная вещь — всё, что я строил изо дня в день, было забыто. В наши дни жизнь тренера на скамейке составляет в среднем два сезона. Чтобы она продлилась дольше, необходимы человеческие отношения. Они важнее денег, важнее славы, важнее всего на свете».

Карло и Флорентино на подписании первого контракта в 2013 году Фото: Denis Doyle/Getty Images

Испанская пресса писала, что Перес настаивал на трансфере Давида де Хеа из «МЮ», в то время как Зидан утверждал, что полностью доволен игрой Кейлора Наваса. Также президент упрекал Зинедина в излишней настойчивости по дорогущему приобретению Эдена Азара, который в Мадриде прописался в лазарете. AS утверждает, что на одной из встреч тренер в сердцах бросил Пересу: «Я ухожу. Ты всем руководишь».

Перес построил в Мадриде империю, в которой он обладает абсолютной властью. В разные периоды правления в «Реале» он с лёгкостью расставался не только с Зиданом, но и с Раулем, Касильясом, Роналду, Рамосом и многими другими легендами «Бернабеу». К каждому из них применялся принцип «ни один человек не может быть важнее клуба». Это касается не только правила о заключении с игроками старше 30 лет контрактов лишь на один год, но и зарплат. Президент установил чёткую иерархию взаимоотношений — любые споры с ним недопустимы, потому что посягают на его огромное эго.

Как и у Зидана, для Анчелотти это второе пришествие в «Реал». В первый раз он покинул клуб в 2015 году, после того как команда финишировала второй в Ла Лиге и вылетела из Лиги чемпионов на стадии полуфинала от «Ювентуса». «Совет директоров принял очень трудное решение об освобождении Анчелотти от его обязанностей. Итальянец завоевал сердца болельщиков и навсегда останется в истории клуба, поскольку выиграл для «Реала» Кубок чемпионов после паузы в 12 лет», — отметил Фло.

Однако ещё одной причиной расставания назывался конфликт тренера с президентом из-за Гарета Бэйла. Перес посчитал, что Анчелотти намеренно заменил его любимчика в матче с «Валенсией», хотя босс просил, чтобы валлиец находился на поле как можно дольше.

В этом сезоне Анчелотти удачно построил в Мадриде новую команду

Карло сделал правильные выводы из той истории и после возвращения в Мадрид в 2021 году предпочитает деликатно молчать на все острые темы и действовать осторожно. В прошлом сезоне итальянец, даже после того, как команду захлестнула волна травм, заявил: «Мы не нуждаемся в трансферах. Сейчас команда в лучшем состоянии, чем в прошлом сезоне». «Реал» стал уязвимее после ухода Иско, Бэйла, Майораля, Марсело и Йовича — эти сильно сдавшие и нечасто игравшие исполнители всё же выполняли важную функцию распределения нагрузки на состав. В результате обескровленные и измождённые травмами мадридцы не смогли ничего противопоставить «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов.

Несмотря на потерю внушительной обоймы высококлассных игроков летом 2023 года (Бензема, Асенсио, Азар, Одриосола, Диас), «Реал» не стал разбрасываться деньгами на трансферы игроков в духе современного «Челси». Вместо оптовой закупки клуб точечно отработал трансфер Джуда Беллингема. Обошедшийся в € 103 млн британец в первые же месяцы доказал, что между количеством и качеством нельзя ставить знак равенства.

Карло Анчелотти и новая звезда «Реал» Джуд Беллингем Фото: ФК «Реал» Мадрид

В нынешнем сезоне мадридцы снова страдают от эпидемии травм. Ещё в самом начале сезона вылетели основной вратарь Тибо Куртуа и защитник Эдер Милитао, в ноябре из-за проблем с бедром слёг вингер Винисиус Жуниор, а вскоре к нему добавился и универсал Эдуарду Камавинга. Тренер не жаловался и только после разрыва крестообразной связки у Давида Алабы отметил, что в январе клуб, возможно, будет вынужден выйти на трансферный рынок. В таких обстоятельствах стоит отдать должное не только потрясающей выдержке Анчелотти, но и его умению выжимать максимум. Несмотря на множество проблем, «Реал» идёт на первом месте в чемпионате Испании и вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

Зная Переса, можно не сомневаться, что первая половина сезона была проверкой тренера — сумеет ли он держать марку, достоин ли продления контракта. Оказалось, что Карло готов к любому вызову. Сейчас единственный в истории тренер, выигравший чемпионский титул в каждой из пяти лучших лиг Европы и на счету которого четыре победы в Лиге чемпионов (по две с «Миланом» и «Реалом»), успешно строит в Мадриде совершенно новую команду.

Перед началом нынешнего сезона многие специалисты задавались вопросом, как «Реал» после ухода Бензема собирается играть без центрального нападающего. Винили президента и тренера за недостаточные усилия, чтобы переманить из «ПСЖ» Килиана Мбаппе или другого маститого забивалу. Анчелотти ответил сменой классического для «Реала» построения последних лет 4-3-3 на 4-4-2 с ромбом в центре полузащиты и упразднением позиции «девятки».

Карло переформатировал схему команды на 4-4-2 Фото: Angel Martinez/Getty Images

Ещё один комплимент тренеру — за умение в полной мере раскрыть талант Браима Диаса, возвращённого летом из аренды в «Милане». 24-летний атакующий полузащитник, пришедший из «Манчестер Сити» ещё в 2019-м, вдоволь поскитался по арендам, но в этом сезоне в Мадриде расцвёл. Быстроногий левша с низким центром тяжести здорово разгоняет атаки «Реала» и не выпадает из рисунка игры команды. «Я был обязан дать ему шанс. Этот парень играл за мой бывший клуб «Милан», — хитро щурится Анчелотти.

Карло грамотно использовал интерес к себе сборной Бразилии

В непростых обстоятельствах тренер умудрился параллельно вести тонкую игру с Пересом. «Я горд, что такая великая национальная команда, как Бразилия, проявляет ко мне интерес, но у меня контракт до 30 июня 2024 года. До тех пор я не собираюсь говорить о своём будущем», — резюмировал Анчелотти полгода назад. Тем не менее слухи о том, что итальянский специалист всё ближе к соглашению с пентакампеонами, циркулировали регулярнее, чем Перес мечтает об учреждении Суперлиги. Авторитетный The Athletic даже писал, что бразильцы располагают «юридическими гарантиями» подписания контракта с Анчелотти. Якобы именно по этой причине Федерация футбола Бразилии (CBF) подписала в начале июля 2023-го соглашение с бывшим тренером «Флуминенсе» Фернандо Динисом только на один год.

Информации на этот счёт было так много, что CBF пришлось официально опровергнуть любые договорённости с Анчелотти или его окружением. Несмотря на это, полемика в СМИ не утихала. FourFourTwo писал о встрече с тренером бывших игроков «Реала», бразильцев Роналдо и Кака, которые пытались убедить его возглавить «селесао». К такому развитию событий подталкивал и неоднозначный прошлый сезон Карло в Мадриде — «Реал» выиграл Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира, но не смог защитить титул Лиги чемпионов и проиграл чемпионскую гонку в Испании «Барселоне». В ответ на очередную порцию слухов Анчелотти жевал фирменную жвачку, улыбался и молчал.

Логичным шагом для Анчелотти в такой ситуации было бы полностью откреститься от любых контактов с Бразилией, но уклончивость в ответах и огромный резонанс вокруг его возможного ухода из «Реала» по окончании контракта играли итальянцу на руку. В итоге всё зашло слишком далеко и заставило Переса принимать решение, потому что с 1 января тренер имел право вести открытые переговоры с любым работодателем. Для президента такого великого клуба это стало бы ударом по репутации, а также ненужным грузом для команды во второй половине сезона.

Из 24 официальных матчей (18 в Ла Лиге и шесть в Лиге чемпионов) Анчелотти в этом сезоне проиграл лишь один. Шикарный результат для обескровленной травмами команды, пребывающей на стадии своего формирования. Так что Фло поступил очень грамотно, сохранив авторитетного, амбициозного и не желающего с ним воевать тренера. Отличная проделанная работа в этом сезоне и грамотно выстроенная позиция Карло во взаимоотношениях с президентом подтвердили верность известного рекламного слогана — иногда лучше жевать, чем говорить.