«Этот момент был особенно циничным». Мировые СМИ недоумевают от выбора Месси игроком года

Вряд ли кто-то ожидал, что вручение награды The Best спровоцирует столько скандалов. Приз выдаётся лучшим в 2023 году, и с минимальным преимуществом награду забрал Лионель Месси. Они с Холандом набрали одинаковое количество баллов, но в пользу аргентинца сыграли голоса капитанов. Интересно, что Лео даже не приехал на премию. А награду за него получил Анри.

Казалось, Месси снова стал лучшим. Что в этом такого? Но в медиа и соцсетях одно лишь возмущение. Болельщики сошлись во мнении, что голосующие просто не понимают структуры и правил. И выбирают в основном по инерции. Для многих очевидно: награду куда больше заслужил Холанд – там и требл, и бесконечные рекорды, и просто кайфовая игра.

Marca: всё это сильно подрывает доверие к ФИФА

Испанское СМИ накинулось на ФИФА, обвинив их в отсутствии должного объяснения голосующим момента со сроком голосования.

«Награда The Best для Лионеля Месси стала большим сюрпризом в новейшей истории вручений футбольных наград. Минимум честности заставляет нас описывать происходящее именно так. Награда теперь серьёзно подрывает доверие к ФИФА, которая сама сделала всё, чтобы стать великой жертвой. Как можно теперь доверять этой премии? Ведь, если смотреть на титулы Лео и титулы Холанда в 2023-м, победитель очевиден. Ощущение, что ФИФА даже не объяснила своим голосующим (капитанам, тренерам, журналистам и болельщикам), что период голосования – 19 декабря 2022 года – 20 августа 2023 года. Мы подозреваем, что капитан Люксембурга, например, даже не знал, за что именно он голосует».

Manchester Evening News: болельщики «Ман Сити» в ярости!

А вот манчестерское издание описывает настроение болельщиков «Сити», в том числе в соцсетях. Оно явно не лучшее.

«Болельщики «Манчестер Сити» в ярости из-за странного решения по Эрлингу Холанду на церемонии вручения наград ФИФА. Нападающий «Сити» был фаворитом на получение награды «Лучший игрок года», но проиграл Лионелю Месси. В соцсетях после этого полилось много критики в сторону ФИФА. А когда футболисты набрали одинаковое количество баллов, но победителем объявили Месси – этот момент был особенно циничным. Может, он будет выигрывать всегда?»

Эрлинг Холанд Фото: Michael Regan/Getty Images

Bild: почему опять Месси?

В Германии негодуют не меньше, чем болельщики «Ман Сити».

«Лионель Месси в восьмой раз был признан лучшим игроком мира по версии ФИФА. Он снова оставляет позади Эрлинга Холанда. Хотя обе звезды даже не явились в Лондон. 76 дней назад Месси неожиданно выиграл свой восьмой «Золотой мяч», опередив Холанда. Уже тогда 62-летний Лотар Маттеус жаловался: «Выборы – это фарс, хотя я фанат Месси». Аргентинец хорошо провёл чемпионат мира, но в «ПСЖ» он иссяк и отправился в «Интер Майами». Холанд выиграл требл с «Манчестер Сити» и забил 50 голов, но этого было недостаточно, чтобы занять первое место в ФИФА».

NRK: год Месси ничто по сравнению с влиянием Холанда

Скандинавский канал тоже не понимает, что происходит.

«Лионель Месси был назван футболистом года на престижной церемонии награждения ФИФА. И это с минимально возможным отрывом от Эрлинга Холанда. «Мне нужно немного успокоиться. Я удивлён. При всем уважении к Лионелю Месси, лучшему футболисту всех времён. Тот год, который он провёл, ничто по сравнению с тем влиянием, которое Холанд оказал на великий сезон «Сити». Я нахожу это удивительным. Это скандал», – сказал инсайдер канала Карл-Эрик Торп.

RMC Sport: Месси никто не считал фаворитом

Французский телеканал поддержал остальных коллег.

«Большой сюрприз в Лондоне. Месси никто не считал фаворитом с учётом того, что награда присуждалась за выступления в 2023-м, но он всё равно взял очередную премию. Год экс-игрока «ПСЖ» нельзя назвать впечатляющим. Да, он выиграл Лигу 1 с «ПСЖ», как и Килиан Мбаппе, и Кубок лиги с «Интер Майами». Холанд же выиграл всё в «Ман Сити», забил 52 гола. Видимо, в ФИФА считают это справедливым».

А как вам итоги голосования?

Если у вас не отображается опрос, вы можете проголосовать по ссылке.