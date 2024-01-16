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Месси — лучший игрок года по версии ФИФА, реакция мира, обзор прессы, что пишут, Холанд, Мбаппе

«Этот момент был особенно циничным». Мировые СМИ недоумевают от выбора Месси игроком года
Дмитрий Зимин
СМИ недоумевают от выбора Месси игроком года
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Предлагают всегда вручать награду аргентинцу.

Вряд ли кто-то ожидал, что вручение награды The Best спровоцирует столько скандалов. Приз выдаётся лучшим в 2023 году, и с минимальным преимуществом награду забрал Лионель Месси. Они с Холандом набрали одинаковое количество баллов, но в пользу аргентинца сыграли голоса капитанов. Интересно, что Лео даже не приехал на премию. А награду за него получил Анри.

Казалось, Месси снова стал лучшим. Что в этом такого? Но в медиа и соцсетях одно лишь возмущение. Болельщики сошлись во мнении, что голосующие просто не понимают структуры и правил. И выбирают в основном по инерции. Для многих очевидно: награду куда больше заслужил Холанд – там и требл, и бесконечные рекорды, и просто кайфовая игра.

Как разделились голоса на премии?
Кто голосовал за Месси на премии ФИФА? Карпин, Салах, капитан Островов Кука — изучили всех
Кто голосовал за Месси на премии ФИФА? Карпин, Салах, капитан Островов Кука — изучили всех

Marca: всё это сильно подрывает доверие к ФИФА

Испанское СМИ накинулось на ФИФА, обвинив их в отсутствии должного объяснения голосующим момента со сроком голосования.

«Награда The Best для Лионеля Месси стала большим сюрпризом в новейшей истории вручений футбольных наград. Минимум честности заставляет нас описывать происходящее именно так. Награда теперь серьёзно подрывает доверие к ФИФА, которая сама сделала всё, чтобы стать великой жертвой. Как можно теперь доверять этой премии? Ведь, если смотреть на титулы Лео и титулы Холанда в 2023-м, победитель очевиден. Ощущение, что ФИФА даже не объяснила своим голосующим (капитанам, тренерам, журналистам и болельщикам), что период голосования – 19 декабря 2022 года – 20 августа 2023 года. Мы подозреваем, что капитан Люксембурга, например, даже не знал, за что именно он голосует».

Manchester Evening News: болельщики «Ман Сити» в ярости!

А вот манчестерское издание описывает настроение болельщиков «Сити», в том числе в соцсетях. Оно явно не лучшее.

«Болельщики «Манчестер Сити» в ярости из-за странного решения по Эрлингу Холанду на церемонии вручения наград ФИФА. Нападающий «Сити» был фаворитом на получение награды «Лучший игрок года», но проиграл Лионелю Месси. В соцсетях после этого полилось много критики в сторону ФИФА. А когда футболисты набрали одинаковое количество баллов, но победителем объявили Месси – этот момент был особенно циничным. Может, он будет выигрывать всегда?»

Эрлинг Холанд

Эрлинг Холанд

Фото: Michael Regan/Getty Images

Bild: почему опять Месси?

В Германии негодуют не меньше, чем болельщики «Ман Сити».

«Лионель Месси в восьмой раз был признан лучшим игроком мира по версии ФИФА. Он снова оставляет позади Эрлинга Холанда. Хотя обе звезды даже не явились в Лондон. 76 дней назад Месси неожиданно выиграл свой восьмой «Золотой мяч», опередив Холанда. Уже тогда 62-летний Лотар Маттеус жаловался: «Выборы – это фарс, хотя я фанат Месси». Аргентинец хорошо провёл чемпионат мира, но в «ПСЖ» он иссяк и отправился в «Интер Майами». Холанд выиграл требл с «Манчестер Сити» и забил 50 голов, но этого было недостаточно, чтобы занять первое место в ФИФА».

NRK: год Месси ничто по сравнению с влиянием Холанда

Скандинавский канал тоже не понимает, что происходит.

«Лионель Месси был назван футболистом года на престижной церемонии награждения ФИФА. И это с минимально возможным отрывом от Эрлинга Холанда. «Мне нужно немного успокоиться. Я удивлён. При всем уважении к Лионелю Месси, лучшему футболисту всех времён. Тот год, который он провёл, ничто по сравнению с тем влиянием, которое Холанд оказал на великий сезон «Сити». Я нахожу это удивительным. Это скандал», – сказал инсайдер канала Карл-Эрик Торп.

Колонка Михаила Рождественского о несправедливости:
Победа Месси в голосовании ФИФА — это уже какое-то издевательство
Победа Месси в голосовании ФИФА — это уже какое-то издевательство

RMC Sport: Месси никто не считал фаворитом

Французский телеканал поддержал остальных коллег.

«Большой сюрприз в Лондоне. Месси никто не считал фаворитом с учётом того, что награда присуждалась за выступления в 2023-м, но он всё равно взял очередную премию. Год экс-игрока «ПСЖ» нельзя назвать впечатляющим. Да, он выиграл Лигу 1 с «ПСЖ», как и Килиан Мбаппе, и Кубок лиги с «Интер Майами». Холанд же выиграл всё в «Ман Сити», забил 52 гола. Видимо, в ФИФА считают это справедливым».

А как вам итоги голосования?

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