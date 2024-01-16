Аргентинец снова обогнал Холанда и Мбаппе. Но вообще-то за него проголосовало много звёздных футболистов!

Кто голосовал за Месси на премии ФИФА? Карпин, Салах, капитан Островов Кука — изучили всех

Вас удивило, что Месси стал игроком года по версии ФИФА? Нас тоже. Поэтому самое время разобраться, как же так вышло. Мы изучили, кто голосовал за Лионеля, кто за Холанда, кто за Мбаппе, а кто своими голосами выделился ещё сильнее.

Начнём с представителей сборной России. Капитан нашей команды — Георгий Джикия — на первое место поставил Хвичу Кварацхелию. На второе место — Месси, на третье — Де Брёйне. Валерий Карпин лучшим выбрал Месси, а уже за ним — Холанда и Мбаппе. Среди голосовавших тренеров был и ещё один представитель России — Магомед Адиев (он с Казахстаном ещё может выйти на Евро, если вдруг забыли). Так вот, Адиев не включил в свою тройку Холанда: Месси, Де Брёйне, Мбаппе.

Джикия и Карпин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Теперь о главных футболистах вечера — Месси, Холанде и Мбаппе. Тройка аргентинца: Холанд, Мбаппе и Хулиан Альварес из «Сити». От Норвегии Холанд не голосовал, за него это сделал Мартин Эдегор. Его тройка: Холанд, Месси и Мбаппе. Ну а сам Килиан проголосовал за Месси, а дальше поставил Холанда и Де Брёйне.

Теперь пробежимся по другим звёздам футбола, которые проголосовали за Месси:

Модрич (Хорватия) — Месси, Родри, Брозович;

Салах (Египет) — Месси, Де Брёйне, Холанд;

Доннарумма (Италия) — Месси, Мбаппе, Холанд;

Сон Хын Мин (Южная Корея) — Месси, Холанд, Мбаппе;

ван Дейк (Нидерланды) — Месси, Холанд, Де Брёйне;

Левандовски (Польша) — Месси, Гюндоган, Холанд;

Облак (Словения) — Месси, Родри, Холанд;

Пулишич (США) — Месси, Мбаппе, Холанд;

Кейн (Англия) — Месси, Холанд, Бернарду Силва.

Также Месси на первое место поставили капитаны сборных, которые представляют следующие страны: Албания, Андорра, Ангола, Ангилья (да-да, есть такая самоуправляемая заморская территория Великобритании), Антигуа и Барбуда, Аруба, Австралия, Багамы, Бахрейн, Бангладеш, Барбадос, Бельгия, Белиз, Босния и Герцеговина, Кабо Верде, Камбоджа, Канада, ЮАР, ЧАД, Чили, Китай, Тайвань, Колумбия, Коморы, Конго, ДР Конго, Острова Кука, Кюрасао, Кипр, Дания, Джибути, Доминиканская Республика, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Эстония, Эсватини, Фарерские острова, Фиджи, Финляндия, Грузия, Греция, Гренада, Гуам, Гватемала, Гаити, Гондурас, Индонезия, Израиль, Ямайка, Кения, Латвия, Лебанон, Линхтенштейн, Мадагаскар, Мальта, Мавритания, Мексика, Черногория, Мозамбик, Непал, Северная Ирландия, Палестина, Панама, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Филиппины, Польша, Пуэрто-Рико, Катар, Румыния, Руанда, Саудовская Аравия, Шотландия, Сенегал, Сьерра-Леоне, Словакия, Соломоновы острова, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Суринам, Таити, Таиланд, Гамбия, Тонга, Тунис, Турция, Туркменистан, Уганда, Украина, Уругвай, Узбекистан, Вануату, Венесуэла, Уэльс, Йемен, Замбия.

Из известных футболистов не поставили на первое место Месси вот эти ребята: Каземиро (Холанд), Паулу Феррейра (Бернарду Силва), Тадич (Де Брёйне), Мората (Родри), Алаба (Холанд), Абубакар (Холанд), Соучек (Холанд), Гюндоган (Холанд), Андре Айю (Холанд), Собослаи (Холанд), Ррахмани (Осимхен), Крис Вуд (Холанд), Ахмед Муса (Осимхен) и Линделёф (Холанд).

Альваро Мората Фото: Fran Santiago/Getty Images

Именно голоса капитанов сборных стали решающими — по очкам у Месси и Холанда равенство (по 48), поэтому в ход пошли дополнительные показатели. А первый из них — голоса капитанов команд: у аргентинца их 677, у норвежца — 557.

Что касается тренеров, тут тоже есть интересные детали. Они в принципе больше голосовали за Холанда — 541 очко, у Месси — 476. Наши старые знакомые голосовали так: Доменико Тедеско (Бельгия) выбрал лучшим Де Брёйне, Руй Витория (Египет) — Бернарду Силву, Ральф Рангник (Австрия) — Холанда, а Мурат Якин (Швейцария) и Лучано Спаллетти (Италия) — Месси.

Доменико Тедеско Фото: Linnea Rheborg/Getty Images

Остальные голоса были от представителей медиа и фанатов. Журналисты первым выбрали Холанда (729 баллов), вторым — Месси (315) и третьим — Мбаппе (168). Ну а у болельщиков тоже выиграл аргентинец.

Как считаете, справедливо Месси получил свою очередную награду?