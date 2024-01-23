Кого топ-клубы РПЛ должны забрать у остальных команд?

В зимнее окно топ-клубы нашего чемпионата – «Зенит», «Краснодар», «Спартак», ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив» – будут усиливаться, чтобы преуспеть в борьбе за медали и Кубок России. Обладатели самых больших кошельков РПЛ нацелены на подписание новичков из-за границы, так как переманивать игроков друг у друга непросто, особенно в январе-феврале. Впрочем, армейцы и железнодорожники нашли нужных футболистов и в менее богатых командах лиги: первые купили Тамерлана Мусаева у «Балтики», а вторые забронировали на лето Никиту Салтыкова из «Крыльев Советов». За кого ещё из звёзд провинции стоит побороться лидерам РПЛ? Достойных кандидатур на самом деле хватает – мы предлагаем свою «великолепную семёрку».

Давайте определимся с лучшими из них помощью голосования. Есть возможность отдать свой голос и за кого-то другого. Выбор за вами!

В ходе голосования позиции для усиления будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.