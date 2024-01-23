Кого топ-клубы РПЛ должны забрать у остальных команд?

В зимнее окно топ-клубы нашего чемпионата – «Зенит», «Краснодар», «Спартак», ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив» – будут усиливаться, чтобы преуспеть в борьбе за медали и Кубок России. Обладатели самых больших кошельков РПЛ нацелены на подписание новичков из-за границы, так как переманивать игроков друг у друга непросто, особенно в январе-феврале. Впрочем, армейцы и железнодорожники нашли нужных футболистов и в менее богатых командах лиги: первые купили Тамерлана Мусаева у «Балтики», а вторые забронировали на лето Никиту Салтыкова из «Крыльев Советов». За кого ещё из звёзд провинции стоит побороться лидерам РПЛ? Достойных кандидатур на самом деле хватает – мы предлагаем свою «великолепную семёрку».
Давайте определимся с лучшими из них помощью голосования. Есть возможность отдать свой голос и за кого-то другого. Выбор за вами!
В ходе голосования позиции для усиления будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Бенхамин Гарре, «Крылья Советов»
Вингер «Крыльев Советов» оценивается в € 8 млн, и он самый дорогой игрок в этом списке наряду с Глебовым. Такую сумму, судя по поступающим новостям, в самарском клубе и хотят получить за 23-летнего аргентинца. Гарре проводит очень сильный сезон, входит в топ-5 самых результативных футболистов РПЛ по системе «гол+пас»: забил восемь мячей и отдал две голевые передачи. Интерес к внуку чемпиона мира есть вроде как и в Европе, а значит, можно опоздать, если не сделать предложение в это зимнее окно.
Данил Глебов, «Ростов»
Капитан «Ростова» – самый дорогой (по версии Transfermarkt) российский игрок, выступающий не в топ-клубе РПЛ. Его оценивают в € 8 млн. Лидеры нашего чемпионата давно протягивают руки к опорному полузащитнику сборной, но… цена кусается. Ростовчане, по слухам, хотели получить за своего лидера все € 10 млн. В нынешнем сезоне Глебов сыграл 24 матча, в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу. Данилу уже 24 года. Возможно, Валерий Карпин и руководство «Ростова» решат, что их звезде пора двигаться дальше.
Лукас Вера, «Оренбург»
Этой зимой 26-летний аргентинец одной ногой в «Оренбурге», а другой — то ли в «Локомотиве», то ли в Европе. История с возможным трансфером Веры затянулась. Ориентировочная стоимость Лукаса составляет € 3 млн – столько, как утверждали инсайдеры, и собирались заплатить за него железнодорожники. Но не договорились по срокам выплат. По своим атакующим качествам Вера, безусловно, заслуживает переход в топ-клуб РПЛ. По игре без мяча – есть вопросы. Статистика аргентинца в этом сезоне: 18 матчей, один гол и четыре голевые передачи.
Топ-клубы РПЛ должны подписать другого игрока
Если вы считаете, что топ-клубы РПЛ должны нацелиться на кого-то ещё, не попавшего в наш список из семи кандидатов, то голосуйте за эту опцию. Хороших игроков на самом деле немало. Это россияне Юрий Горшков («Крылья Советов»), Артём Макарчук («Сочи»), Кирилл Гоцук («Нижний Новгород»), Николай Комличенко и Егор Голенков (оба – «Ростов»), легионеры – Ванья Дркушич («Сочи»), Фернандо Костанца («Крылья Советов»), Матиас Перес и Брайан Мансилья (оба – «Оренбург»), а также другие футболисты. Пишите в комментариях, кому пора переезжать в Москву, Санкт-Петербург или Краснодар.
Александр Солдатенков, «Крылья Советов»
Капитан «Крыльев Советов» в 2023 году закрепился в сборной России и стал выходить в её стартовом составе. Соответственно, начала расти и стоимость 27-летнего центрального защитника. На данный момент она достигла € 4 млн. Вполне возможно, руководству самарского клуба и эта сумма покажется недостаточной за трансфер Солдатенкова. Звёзды «КС» в последнее время глядят в сторону «Локомотива», но Александр пока там, где и раскрылся в РПЛ. В нынешнем сезоне у него 21 матч и одна голевая передача. Ещё он забил Катару гол, спасший сборную России от конфуза.
Максим Осипенко, «Ростов»
Основной центральный защитник сборной России не может не пользоваться спросом на трансферном рынке. А после травмы Игоря Дивеева и спада формы у Георгия Джикии 29-летний игрок «Ростова» стал ведущей фигурой в центре обороны не только клубной команды, но и национальной. Осипенко оценивается в € 5 млн, ростовчане, по некоторым данным, просили за него в два с лишним раза больше. Понять их можно: без Максима оборона команды Валерия Карпина разваливается, да и забивает он много (семь голов в 15 матчах этого сезона). Но будет грустно, если Осипенко до конца карьеры так и не поиграет за топ-клуб РПЛ или в Европе.
Мохамед Конате, «Ахмат»
Спрос на нападающих, умеющих забивать, всегда был, есть и будет. 26-летний игрок сборной Буркина-Фасо на днях забил за свою национальную команду на Кубке африканских наций, да и в России имеет достаточно хорошую результативность – семь голов в первой части этого сезона РПЛ и Кубка страны, 13 мячей в прошлом сезоне. «Ахмат» мог бы заработать на продаже Конате в зимнее окно, так как в летнее это будет сделать невозможно: контракт игрока с клубом завершается. Ориентировочная стоимость Мохамеда – € 2,5 млн.
Мирлинд Даку, «Рубин»
Рашид Рахимов нашёл летом отличного нападающего для новичка РПЛ. Албанец Даку во многом хорош: и за мяч цепляется, и продавливает, и сам обыгрывает. Разве что забивает в России пока не так много – четыре мяча в 21 матче. Но Мирлинд уже дебютировал и открыл счёт своим голам в сборной, поэтому его стоимость продолжает расти. На сегодняшний день 26-летний центрфорвард оценивается в € 1,5 млн. Чтобы забрать Даку из «Рубина», вероятно, придётся заплатить несколько больше. Рахимов считает, что после Евро-2024 цена на него ещё увеличится, хотя и сейчас «спрос большой».