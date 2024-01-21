Сколько забили летние новички клубов РПЛ. Поразительный факт о лидере чемпионата!

Копаясь в статистике первой части сезона, мы обнаружили удивительный факт: только у одной команды РПЛ не забили игроки, подписанные в летнее окно. Причём у топ-клуба! Конечно, голы новичков – это ещё не показатель эффективности трансферной деятельности, ведь их количество может быть связано и с количеством самих футболистов, и с их амплуа. Но, как бы то ни было, случай по-своему уникальный. Давайте ознакомимся с тем, сколько забивали новички в первой части чемпионата.

«Рубин»: 9 голов

Команда Рашида Рахимова – единственная в лиге, у которой новички забили больше половины мячей (9 из 17). Лучший бомбардир казанцев в РПЛ, нападающий Мирлинд Даку стал автором четырёх голов, полузащитник Валентин Вада – трёх, а ещё два хавбека Угочукву Иву и Никола Чумич поразили ворота соперников по разу. На этот квартет «Рубин», по данным Transfermarkt, потратил € 3,3 млн.

«Спартак»: 7 голов

Пришедшие летом в «Спартак» игроки совместными усилиями наколотили семь мячей (около 25% от общего количества голов команды): вингер Тео Бонгонда записал на свой счёт четыре, его коллега по амплуа Хесус Медина – два, а центральный защитник Срджан Бабич – один. Услуги этого трио обошлись красно-белым в € 18 млн.

Срджан Бабич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Сочи»: 7 голов

Главный аутсайдер РПЛ хоть в чём-то оказался эффективен. Новобранцы южного клуба забили семь мячей. Это 41% от общего количества голов команды – выше показатель только у «Рубина». Лучший бомбардир «Сочи» форвард Мартин Крамарич четыре раза поразил ворота соперников, нападающий Иван Игнатьев – два, а защитник Юрий Медведев – один. Все переходили свободными агентами.

ЦСКА: 6 голов

Селекционеры армейцев «нашли» летом шесть голов для своей команды. Форвард Виктор Давила стал автором трёх забитых мячей. Ещё два гола в активе инсайда Аббосбека Файзуллаева, а у правого латераля Келлвена один точный удар. На трёх легионеров московский клуб потратил € 10 млн – это все новички ЦСКА в то окно.

«Динамо»: 5 голов

Динамовские новички отличились в первой части сезона пять раз. Голы поделили между собой двое: у атакующего полузащитника Бителло три мяча, у опорного полузащитника Чавеса – два. На трансферы этого дуэта легионеров московский клуб потратил € 16,5 млн. К слову, из дебютантов бело-голубых не забивал только Хорхе Карраскаль.

«Балтика»: 4 гола

Калининградцы забили меньше всех в РПЛ – всего 12 мячей. Авторами трети из них стали новички команды. Самым полезным у чужих ворот оказался нападающий Анхело Энрикес – три гола. Полузащитник Кристиян Бистрович попал в цель один раз. При этом «Балтика», по данным Transfermarkt, не платила за этих легионеров.

Анхель Энрикес Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Пари НН»: 4 гола

Нижегородцы поменяли в летнее окно бо́льшую часть состава, тем не менее появившиеся в команде игроки забили всего четыре мяча. Автором двух голов стал нападающий Зе Турбо, по одному ещё у двух форвардов – Хуана Босельи и Николоза Кутателадзе. Стоимость трансферов этого атакующего трио для «Пари НН» составила € 220 тыс.

«Ростов»: 3 гола

Новички не слишком порадовали и Валерия Карпина. На счету футболистов, приобретённых «Ростовом» в летнее окно, три гола. Два мяча забил вингер Мохаммад Мохеби, ещё один у защитника Ильи Вахании. Услуги этой пары (точнее, одного иранца, так как россиянина подписали свободным агентом) стоили ростовчанам € 600 тыс.

«Ахмат»: 3 гола

Клуб из Грозного тоже не слишком угадал с результативными новобранцами. Три гола команды забили фланговый полузащитник Светослав Ковачев (отличился дважды) и бразильский центрхав Камило. За двух легионеров «Ахмат» заплатил в летнее окно € 1 млн, причём болгарин находится только в аренде с опцией выкупа.

«Локомотив»: 2 гола

Подписанные летом 2023-го игроки железнодорожников собрали скромный урожай – только два мяча. Это менее 10% от общего числа забитых командой голов. Точнее, оба мяча в ворота соперников «Локомотива» положил один новичок: центрфорвард Тимур Сулейманов. Его аренда обошлась столичному клубу всего в € 100 тыс.

Тимур Сулейманов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Урал»: 2 гола

Виктор Гончаренко, очевидно, ждал большего от летних новичков «Урала». Совместными усилиями они наиграли лишь на два гола. По одному мячу забили полузащитник Тимур Аюпов и нападающий Гильерме Шеттине. Если первый переходил свободным агентом, то за второго пришлось заплатить € 400 млн. А выхлоп от трансфера бразильца слабый.

«Факел»: 2 гола

Воронежские приобретения порадовали своих болельщиков двумя точными ударами в первой части сезона РПЛ. По одному голу соорудили полузащитник Никита Моцпан и нападающий Александр Долгов. На молдавского легионера «Факел» потратил летом € 150 тыс. Нападающего взяли свободным агентом, но надолго в команде он не задержался.

«Зенит»: 2 гола

Чемпион не нашёл летом замену лучшему бомбардиру РПЛ Малкому, а взятые в то окно новички «Зенита» забили общими усилиями лишь два мяча. Это чуть более 5% от всей команды. Оба гола – дело ног форварда Вильсона Изидора. За его аренду «Локомотиву» петербургский клуб заплатил € 1,35 млн.

«Оренбург»: 1 гол

В активе новичков «Оренбурга» один-единственный мяч. Да и тот был забит с пенальти. Нападающий Джастин Куэро пока только так оправдал потраченные на его аренду в летнее окно € 300 тыс. Вообще, оренбургскую команду в межсезонье пополнила целая группа игроков, однако остальные не показали себя у чужих ворот.

Джастин Куэро Фото: ФК «Оренбург»

«Крылья Советов»: 1 гол

Новички самарцев забили совсем мало в процентном отношении – всего один мяч из 36 командных. Его автором стал центрфорвард Егор Карпицкий. Хотя от бомбардира из Беларуси, разрывавшего молодёжную сборную России, ждали большего. На этого игрока «Крылья Советов» потратили € 730 тыс.

«Краснодар»: 0 голов

Лидер чемпионата «Краснодар» – единственная команда без голов новичков в первой части сезона. Впрочем, у «быков» есть «алиби». В летнее окно краснодарский клуб подписывал только защитников: одного центрального (Витора Тормену) и двух фланговых (Лукаса Оласу и Александра Эктова). Игроки обороны тоже нередко забивают, но в составе «Краснодара» это получилось только у Кайо.