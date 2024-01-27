«Челси» и команда Эмери мощно зарубились в Кубке Англии. Чемпион мира Мартинес тащил всё!

«Челси» и «Астон Вилла» выдали живой матч на «Стэмфорд Бридж» в 1/16 финала Кубка Англии, но вкусное блюдо получилось без главного ингредиента – голов. Поэтому будет переигровка.

В стартовом составе «Челси» обратило на себя внимание появление на позиции правого защитника Алфи Гилкриста. Для 20-летнего игрока это седьмой матч за «синих» и только второй – в стартовом составе. Первый был тоже в Кубке Англии – в игре с «Престоном» на предыдущей стадии.

Гилкрист стал участником первого голевого момента на 12-й минуте. До этого «Челси» не спеша владел мячом – перекатывал между центральными защитниками и после этого отправлял его на фланги, где хозяева пытались найти пространство. Но команда Унаи Эмери, обороняясь компактно и организованно в среднем блоке по схеме 4-4-2, перекрывала все зоны. Потом сумасшедший проход совершил капитан «Астон Виллы» Макгинн: посадил на раннюю жёлтую карточку Тьяго Силву, заработал опасный штрафной. Стандарт завершил угловым, который гости превратили в гол. Классный, очень хитрый розыгрыш придумала команда Эмери – создала три в два на ближнем углу штрафной. В результате один игрок освободился и нанёс удар по воротам, мяч попал в подставленную голову Гилкриста и отлетел на Дугласа Луиса. Бразилец забил первым же ударом «Астон Виллы». Однако «Челси» избежал пропущенного мяча благодаря VAR. Повтор показал, что Дуглас Луис (умышленно или рефлекторно – неважно) подыграл себе рукой.

Незасчитанный гол «Астон Виллы» стал для «Челси» словно инъекцией озверина. Команда Маурисио Почеттино добавила в скорости и агрессии, успешно прессинговала соперника. До такой степени, что центрбек гостей Лангле однажды просто выкатил мяч в собственной штрафной на Палмера. Ещё два супермомента в этот мощный отрезок «синих» имел Мадуэке. Но во всех трёх эпизодах совершенно невероятные сейвы совершал Мартинес. Чемпион мира, на секундочку! Аргентинец вовремя сокращал расстояние до бьющих, показывал чудеса реакции. Эмери должен был сказать Мартинесу спасибо за то, что к перерыву его команда не проигрывала.

После перерыва «Астон Вилла» на какое-то время увеличила процент владения мячом. Команда Эмери и сама выманивала «синих» на прессинг, чтобы за счёт этого находить свободное пространство. Иногда гости играли слишком рискованно. Однажды и Мартинес ошибся – подарил мяч Палмеру, но тот не смог ударить. Когда «Астон Вилла» поднимала линии, «Челси» использовал опасные длинные передачи, забросы за спины на быстрых форвардов. Тем самым команда Почеттино посадила «Астон Виллу» опять глубже к её штрафной.

А после середины второго тайма подуставшие игроки «Челси» стали раз за разом пропускать контрвыпады «Астон Виллы», опаздывая в эпизодах с переходом мяча. Вот тут уже пришло время для сейвов второго голкипера лондонцев Петровича. Серб выручал, а особенно красивым был момент, когда он вытащил труднейший мяч из дальнего нижнего угла после удара Кэша. В эти минуты Эмери точно почувствовал – можно додавить «Челси»! Почеттино же отреагировал двойной заменой, выпустил на поле Мудрика и Брою.

Так и играли «Челси» с «Астон Виллой» до самого конца, словно на качелях катались. Матч получался, что называется, на три результата. Однажды «синие» могли заработать пенальти, но судья в ситуации 50 на 50 решил, что Макгинн не фолил. Если верить статистике, то «Астон Вилла» была даже ближе к победе (удары – 10:13, в створ – 4:5, показатель xG – 0,69 против 1,09), но после сейвов Мартинеса осталось впечатление, что нулевая ничья скорее должна устроить команду Эмери. Тем более переигровка пройдёт уже в Бирмингеме.