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Главные футбольные матчи выходных, 27-28 января: Барселона, Ливерпуль, Головин, Кузяев, Захарян, расписание — Чемпионат

Головина ждёт суровый выезд, а Клоппа — овация. 10 главных футбольных матчей 27-28 января
Анатолий Романов
Главные футбольные матчи выходных, 27-28 января
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От Кубка Англии до Кубка Африки — этот уикенд подарит много хорошего футбола.

«Чемпионат» по традиции отобрал лучшие матчи уикенда. Предлагаем вам сформировать рейтинг: выбирайте, какие встречи вы очень ждёте, а какие вам менее интересны. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей и формируется в онлайн-режиме.

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Рейтинг: 10 самых интригующих матчей 27-28 января
«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»
Фото: Gareth Copley/Getty Images
1 место

«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: пятница, 26 января, 23:00

Кубок Англии . 1/16 финала
26 января 2024, пятница. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Тоттенхэм» отнимет трофей у команды Гвардиолы?

Один из интереснейших матчей уикенда в ночь с пятницы на субботу. «Манчестер Сити» защищает свой трофей в Лондоне. «Тоттенхэм» сидит на колесе у чемпиона в АПЛ и постарается выкинуть команду Хосепа Гвардиолы из Кубка Англии в 1/16 финала. «Горожанам» снова не поможет Эрлинг Холанд, который, по словам тренера, уже тренируется пару дней, но ещё не готов играть. Нужно чуть-чуть подождать. Так что придётся «Ман Сити» находить голы без норвежца.

«Марсель» — «Монако»: суббота, 27 января, 23:00
2 место

«Марсель» — «Монако»: суббота, 27 января, 23:00

Франция - Лига 1 . 19-й тур
27 января 2024, суббота. 23:00 МСК
Марсель
Марсель
Не начался
Монако
Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: команда Головина прервёт беспроигрышную серию «Марселя»?

«Монако» Александра Головина продолжает борьбу за путёвку в Лигу чемпионов на будущий сезон. Монегаски занимают четвёртое место: отставание от «Бреста» одно очко, а от «Ниццы» – два. В 19-м туре Лиги 1 у Головина и компании сложнейший выезд в Марсель, где их всегда ждёт «тёплый» приём. Россиянин рассказывал, что однажды местные фанаты бросили люк в автобус монегасков и разбили стекло – чудом никто не пострадал. «Марсель» на седьмом месте (всего в пяти очках от «Монако»), не проигрывает на протяжении семи туров.

Нигерия — Камерун на Кубке Африки
Фото: Ulrik Pedersen/Getty Images
3 место

Нигерия — Камерун на Кубке Африки: суббота, 27 января, 23:00

Кубок африканских наций . 1/8 финала
27 января 2024, суббота. 23:00 МСК
Нигерия
Не начался
Камерун
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Нигерия выбьет Камерун на Кубке африканских наций?

На Кубке африканских наций уже в 1/8 финала встретятся две топ-сборные региона. Нигерия и Камерун заняли вторые места в своих квартетах на групповом этапе. Но первые набрали больше очков – семь против четырёх у «неукротимых львов». Остановит ли голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана, устроивший очередной конфликт в сборной, бомбардира «Наполи» Виктора Осимхена? Вообще, по количеству трофеев Камерун пока выше. У него пять побед на Кубке Африки, тогда как Нигерия выигрывала турнир три раза.

«Барселона» — «Вильярреал»
Фото: Fran Santiago/Getty Images
4 место

«Барселона» — «Вильярреал», суббота, 27 января, 20:30

Испания - Примера . 22-й тур
27 января 2024, суббота. 20:30 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Вильярреал
Вильярреал
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Хави ответит победой в Примере на вылет из Кубка Испании?

«Барселона» после двух проигранных кубковых трофеев за 10 дней должна собраться и продолжить борьбу за пока ещё принадлежащий ей чемпионский титул, несмотря на отставание в семь очков от «Реала» и в восемь – от «Жироны». Отставка Хави вроде бы отложена как минимум до конца сезона, так что решать проблемы «Барсы» должен тот, кто лучше всех с ними знаком. В 22-м туре Примеры каталонцы сыграют с «Вильярреалом»: всегда опасным, но победившим лишь однажды за последние семь матчей в Примере.

«Челси» — «Астон Вилла»
Фото: Nathan Stirk/Getty Images
5 место

«Челси» — «Астон Вилла», пятница, 26 января, 22:45

Кубок Англии . 1/16 финала
26 января 2024, пятница. 22:45 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Эмери ещё сильнее испортит сезон «Челси»?

Увлекательный матч Кубка Англии в ночь с пятницы на субботу. «Челси» опять проваливается в чемпионате и занимает место в середине таблицы, однако всё ещё имеет возможность украсить трофеем первый сезон под руководством Маурисио Почеттино. Правда, с соперником в 1/16 финала лондонцам не повезло. «Астон Вилла» очень хороша с экс-тренером «Спартака» Унаи Эмери. По набранным очкам в АПЛ делит второе место с «Манчестер Сити» и «Арсеналом» и не менее голодна до трофеев.

«Ливерпуль» — «Норвич»
Фото: Ryan Pierse/Getty Images
6 место

«Ливерпуль» — «Норвич»: воскресенье, 28 января, 17:30

Кубок Англии . 1/16 финала
28 января 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Норвич Сити
Норидж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Ливерпуль» приблизится к одному из последних трофеев Клоппа в клубе?

После заявления Юргена Клоппа о предстоящей отставке по окончании сезона это будет особый матч для самого немца, его команды и «Энфилда». Представьте, какой приём устроят своему любимому тренеру болельщики «Ливерпуля»! Игроки наверняка чувствуют, что не имеют права испортить Клоппу такой день вылетом из Кубка Англии, каким бы составом ни сыграл лидер АПЛ. Тем более соперник у «Ливерпуля» вполне проходимый в 1/16 финала – «Норвич» из Чемпионшипа.

«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»
Фото: Getty Images
7 место

«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано», суббота, 27 января, 16:00

Испания - Примера . 22-й тур
27 января 2024, суббота. 16:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Райо Вальекано
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: может, теперь Захарян забьёт первый гол в Испании?

У Арсена Захаряна уже 23 матча за «Реал Сосьедад» без забитых мячей. Пусть россиянин далеко не всегда выходит в стартовом составе басков, но его первого гола за команду Иманола Альгуасиля заждались. Может, отличится в домашнем матче 22-го тура с середняком Примеры «Райо Вальекано»? «Реалу Сосьедад» нужны голы Захаряна и победы, чтобы оставаться в борьбе за место в Лиге чемпионов на будущий сезон. Пока отставание от топ-4 – шесть очков.

«Аталанта» — «Удинезе»: суббота, 27 января, 17:00
Фото: Emilio Andreoli/Getty Images
8 место

«Аталанта» — «Удинезе»: суббота, 27 января, 17:00

Италия - Серия А . 22-й тур
27 января 2024, суббота. 17:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Не начался
Удинезе
Удине
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Миранчук продолжит результативную серию в чемпионате Италии?

Алексей Миранчук разыгрался в последнее время: два забитых мяча и пять голевых передач начиная с декабря. Продолжит ли россиянин свою результативную серию в домашнем матче 22-го тура чемпионата Италии с «Удинезе»? «Аталанта» борется за зону Лиги чемпионов – находится всего в одном очке от топ-4. Бергамаски набрали очень приличную форму. У «Удинезе» другие задачи – борьба за выживание. Эта команда в одном очке от зоны вылета.

«Фиорентина» — «Интер»
Фото: Marco Luzzani/Getty Images
9 место

«Фиорентина» — «Интер»: воскресенье, 28 января, 22:45

Италия - Серия А . 22-й тур
28 января 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Фиорентина
Флоренция
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Фиорентина» притормозит летящий к чемпионству «Интер»?

Пожалуй, центральный матч 22-го тура чемпионата Италии. Во Флоренции встретятся две команды из топ-4 Серии А. «Фиорентина» цепляется за зону Лиги чемпионов, а «Интер» борется за скудетто. Команда Симоне Индзаги уступает «Ювентусу» одно очко, но имеет игру в запасе. Футболисты «Интера» на эмоциональном подъёме, ведь «нерадзурри» только что завоевали трофей – Суперкубок Италии. Команда Индзаги сейчас в прекрасном состоянии, смотрёть её игру одно удовольствие.

«Лорьян» — «Гавр»: воскресенье, 28 января, 17:00
Фото: Zuma\TASS
10 место

«Лорьян» — «Гавр»: воскресенье, 28 января, 17:00

Франция - Лига 1 . 19-й тур
28 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Лорьян
Лорьян
Не начался
Гавр
Гавр
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: команда Кузяева увеличит отрыв от зоны вылета?

Далер Кузяев уже отметился в январе нового года парой результативных действий и вполне может завершить месяц ещё как минимум одним, ведь его «Гавр» играет в 19-м туре Лиги 1 со слабейшей командой чемпионата Франции – «Лорьяном», который не побеждает в течение девяти туров. А последние четыре матча проиграл с общим счётом 3:13. «Гавр» же пока успешно решает задачу сохранения места в элите. Есть хороший шанс увеличить отрыв от зоны вылета.

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