Головина ждёт суровый выезд, а Клоппа — овация. 10 главных футбольных матчей 27-28 января

«Чемпионат» по традиции отобрал лучшие матчи уикенда. Предлагаем вам сформировать рейтинг: выбирайте, какие встречи вы очень ждёте, а какие вам менее интересны. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей и формируется в онлайн-режиме.
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«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: пятница, 26 января, 23:00
Интрига: «Тоттенхэм» отнимет трофей у команды Гвардиолы?
Один из интереснейших матчей уикенда в ночь с пятницы на субботу. «Манчестер Сити» защищает свой трофей в Лондоне. «Тоттенхэм» сидит на колесе у чемпиона в АПЛ и постарается выкинуть команду Хосепа Гвардиолы из Кубка Англии в 1/16 финала. «Горожанам» снова не поможет Эрлинг Холанд, который, по словам тренера, уже тренируется пару дней, но ещё не готов играть. Нужно чуть-чуть подождать. Так что придётся «Ман Сити» находить голы без норвежца.
«Марсель» — «Монако»: суббота, 27 января, 23:00
Интрига: команда Головина прервёт беспроигрышную серию «Марселя»?
«Монако» Александра Головина продолжает борьбу за путёвку в Лигу чемпионов на будущий сезон. Монегаски занимают четвёртое место: отставание от «Бреста» одно очко, а от «Ниццы» – два. В 19-м туре Лиги 1 у Головина и компании сложнейший выезд в Марсель, где их всегда ждёт «тёплый» приём. Россиянин рассказывал, что однажды местные фанаты бросили люк в автобус монегасков и разбили стекло – чудом никто не пострадал. «Марсель» на седьмом месте (всего в пяти очках от «Монако»), не проигрывает на протяжении семи туров.
Нигерия — Камерун на Кубке Африки: суббота, 27 января, 23:00
Интрига: Нигерия выбьет Камерун на Кубке африканских наций?
На Кубке африканских наций уже в 1/8 финала встретятся две топ-сборные региона. Нигерия и Камерун заняли вторые места в своих квартетах на групповом этапе. Но первые набрали больше очков – семь против четырёх у «неукротимых львов». Остановит ли голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана, устроивший очередной конфликт в сборной, бомбардира «Наполи» Виктора Осимхена? Вообще, по количеству трофеев Камерун пока выше. У него пять побед на Кубке Африки, тогда как Нигерия выигрывала турнир три раза.
«Барселона» — «Вильярреал», суббота, 27 января, 20:30
Интрига: Хави ответит победой в Примере на вылет из Кубка Испании?
«Барселона» после двух проигранных кубковых трофеев за 10 дней должна собраться и продолжить борьбу за пока ещё принадлежащий ей чемпионский титул, несмотря на отставание в семь очков от «Реала» и в восемь – от «Жироны». Отставка Хави вроде бы отложена как минимум до конца сезона, так что решать проблемы «Барсы» должен тот, кто лучше всех с ними знаком. В 22-м туре Примеры каталонцы сыграют с «Вильярреалом»: всегда опасным, но победившим лишь однажды за последние семь матчей в Примере.
«Челси» — «Астон Вилла», пятница, 26 января, 22:45
Интрига: Эмери ещё сильнее испортит сезон «Челси»?
Увлекательный матч Кубка Англии в ночь с пятницы на субботу. «Челси» опять проваливается в чемпионате и занимает место в середине таблицы, однако всё ещё имеет возможность украсить трофеем первый сезон под руководством Маурисио Почеттино. Правда, с соперником в 1/16 финала лондонцам не повезло. «Астон Вилла» очень хороша с экс-тренером «Спартака» Унаи Эмери. По набранным очкам в АПЛ делит второе место с «Манчестер Сити» и «Арсеналом» и не менее голодна до трофеев.
«Ливерпуль» — «Норвич»: воскресенье, 28 января, 17:30
Интрига: «Ливерпуль» приблизится к одному из последних трофеев Клоппа в клубе?
После заявления Юргена Клоппа о предстоящей отставке по окончании сезона это будет особый матч для самого немца, его команды и «Энфилда». Представьте, какой приём устроят своему любимому тренеру болельщики «Ливерпуля»! Игроки наверняка чувствуют, что не имеют права испортить Клоппу такой день вылетом из Кубка Англии, каким бы составом ни сыграл лидер АПЛ. Тем более соперник у «Ливерпуля» вполне проходимый в 1/16 финала – «Норвич» из Чемпионшипа.
«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано», суббота, 27 января, 16:00
Интрига: может, теперь Захарян забьёт первый гол в Испании?
У Арсена Захаряна уже 23 матча за «Реал Сосьедад» без забитых мячей. Пусть россиянин далеко не всегда выходит в стартовом составе басков, но его первого гола за команду Иманола Альгуасиля заждались. Может, отличится в домашнем матче 22-го тура с середняком Примеры «Райо Вальекано»? «Реалу Сосьедад» нужны голы Захаряна и победы, чтобы оставаться в борьбе за место в Лиге чемпионов на будущий сезон. Пока отставание от топ-4 – шесть очков.
«Аталанта» — «Удинезе»: суббота, 27 января, 17:00
Интрига: Миранчук продолжит результативную серию в чемпионате Италии?
Алексей Миранчук разыгрался в последнее время: два забитых мяча и пять голевых передач начиная с декабря. Продолжит ли россиянин свою результативную серию в домашнем матче 22-го тура чемпионата Италии с «Удинезе»? «Аталанта» борется за зону Лиги чемпионов – находится всего в одном очке от топ-4. Бергамаски набрали очень приличную форму. У «Удинезе» другие задачи – борьба за выживание. Эта команда в одном очке от зоны вылета.
«Фиорентина» — «Интер»: воскресенье, 28 января, 22:45
Интрига: «Фиорентина» притормозит летящий к чемпионству «Интер»?
Пожалуй, центральный матч 22-го тура чемпионата Италии. Во Флоренции встретятся две команды из топ-4 Серии А. «Фиорентина» цепляется за зону Лиги чемпионов, а «Интер» борется за скудетто. Команда Симоне Индзаги уступает «Ювентусу» одно очко, но имеет игру в запасе. Футболисты «Интера» на эмоциональном подъёме, ведь «нерадзурри» только что завоевали трофей – Суперкубок Италии. Команда Индзаги сейчас в прекрасном состоянии, смотрёть её игру одно удовольствие.
«Лорьян» — «Гавр»: воскресенье, 28 января, 17:00
Интрига: команда Кузяева увеличит отрыв от зоны вылета?
Далер Кузяев уже отметился в январе нового года парой результативных действий и вполне может завершить месяц ещё как минимум одним, ведь его «Гавр» играет в 19-м туре Лиги 1 со слабейшей командой чемпионата Франции – «Лорьяном», который не побеждает в течение девяти туров. А последние четыре матча проиграл с общим счётом 3:13. «Гавр» же пока успешно решает задачу сохранения места в элите. Есть хороший шанс увеличить отрыв от зоны вылета.