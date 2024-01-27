«Зенит» победил в важнейший день для Петербурга. Но результат принесла ошибка соперника

Товарищеский матч с «Уралом» был совсем не таким, как предыдущие.

Для «Зенита» матч с «Уралом» должен был стать особенным. Да, даже товарищеский. Ровно 80 лет назад Ленинград полностью освободили от фашистской оккупации, и в курсе об этом были все футболисты — в том числе многочисленные легионеры. Петербуржцы вышли на матч в специальной оливково-зелёной форме (в цветах блокадной ленты) и без спонсорских логотипов. Ну и как в такой ситуации не сыграть достойно?

Перед стартовым свистком обе команды почтили память героев минутой молчания.

«Зенит» — «Урал» Фото: fc-zenit.ru

На сборах в ОАЭ для зенитовцев это уже третий матч. В первых двух чемпион России как следует покуражился, отгрузив суммарно 10 голов самаркандскому «Динамо» и южнокорейскому «Чонбуку». А пропустил всего дважды. Было понятно, что «Урал» посолиднее и такого доминирования не допустит. Так и получилось. По крайней мере, по счёту. Игру же полностью контролировал фаворит.

За весь первый тайм уральцы организовали разве что несколько интересных подходов — сделать их опасными не удалось. Клубному SMM было нечего постить, но как-то порадовать болельщиков всё-таки хотелось. Поэтому в соцсетях появлялись такие эпизоды:

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Урала».

«Зенит» тем временем град моментов тоже не подвёз, хотя они были. Вендел нашёл брешь в обороне соперника и отправил туда Педро. Удар 17-летнего новичка в ближний угол потащил Помазун.

Артур напомнил времена Халка: сначала интересно исполнил штрафной с 25 метров, а немного погодя сместился с правого фланга и плотно пробил. Вратарь «Урала» в обоих случаях вновь устранил угрозу.

«Зенит» — «Урал» Фото: fc-ural.ru

Интересно, что в обоих предыдущих матчах Сергей Семак во время перерыва полностью менял состав. Теперь Коваленко сменил Ахметова, а Васютин — Адамова. И всё. Впервые больше тайма на сборах отыграли Фернандес, Эракович, Алип, Сантос, Барриос, Вендел, Артур, Педро и Кассьерра. Но здесь нужно ориентироваться на завтрашнюю встречу с «Аль-Фатехом»: те, кто меньше бегал сейчас, получат в ней больше практики.

«Урал» же, как и в победном противостоянии с дубайским «Галф Юнайтед» (2:1), поменял весь ростер. Во многом благодаря свежести в ногах екатеринбуржцы подравняли игру и чаще атаковали. И всё же остроты вплоть до самого финала не возникало у обоих ворот. Зато что случилось потом!

По ходу второй 45-минутки у петербуржцев вместо Педро, Вендела и Фернандеса вышли Мостовой, Васильев и Чёрный, а у уральцев Аюпов поменял Сунгатулина. Тем не менее результат сделал тот, кто играл с первых минут. На 88-й минуте Мамин на линии штрафной завозился с мячом и запоздало попытался выбить его, однако махнул ногой мимо — Кассьерра подкараулил ошибку и закатил в пустые.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Казалось бы, на этом всё, но нет! Через пару минут «Урал» заработал опасный штрафной, и Ишков закрутил в перекладину. Попади он чуть ниже, Васютин бы не спас. Петербуржцам крупно повезло.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Урала».

Так, за две минуты команды создали больше яркости, чем за предыдущие 88. И порадовали тех зрителей, что смотрели матч до финального свистка, несмотря на его серость. Уверенной победу «Зенита» точно не назовёшь. И всё же она, учитывая важность сегодняшней даты, была крайне нужна. Независимо от статуса матча.