Звезда «ПСЖ» подвёл главную сборную Африки! Так бить пенальти в концовке просто нельзя

Чуть больше года назад Марокко играло в полуфинале ЧМ. А теперь команда сенсационно вылетела с Кубка Африки.

Полуфиналист ЧМ-2022 сборная Марокко сенсационно вылетела уже в 1/8 финала Кубка африканских наций.

Марокканцы считались безусловными фаворитами пары с ЮАР. Единственным преимуществом команды бельгийского тренера Уго Брооса была сыгранность в защите – вратарь южноафриканцев и вся группа обороны представляют один клуб «Мамелоди Сандаунз». Каждый знает другого как брата родного.

На чемпионате мира в Катаре сборная Марокко запомнилась закрытым футболом. Вот и в первом матче плей-офф Кубка Африки команда Валида Реграги не спешила раскрываться даже против уступающего в классе соперника. Марокканцы могли включиться в контрпрессинг, только когда требовалось быстро вернуть мяч после потери на чужой половине поля, а так не прессинговали, встречали южноафриканцев средним блоком. Сборная ЮАР тоже стремилась избежать минимального риска, при первой возможности доставляла мяч к чужой штрафной за счёт длинных передач за спины центральным защитникам.

Жара и высокая влажность гарантировали, что игра будет проходить в невысоком темпе. Марокканцы нашли слабое звено на левом фланге сборной ЮАР, давили на ту зону. Кроме того, у команды Реграги получались опасные стандарты. Впрочем, и южноафриканцы однажды едва не забили после углового в первом тайме.

Поразительно, но до перерыва сборная Марокко не сумела нанести ни одного удара в створ ворот южноафриканцев. У ЮАР был один. Пару спорных решений приняли судьи. Во-первых, лайнсмен, кажется, поторопился зафиксировать офсайд во время атаки команды Реграги, завершившейся голом. Судя по повтору, ситуация – 50 на 50. А потом в ворота полуфиналиста ЧМ-2022 почему-то не поставили пенальти, хотя Мазрауи прямой ногой летел в противника в своей штрафной и, судя по всему, задел его.

Дебют второго тайма остался за сборной Марокко. «Атласские львы» наконец показали, кто в Африке самый сильный и страшный. Сначала близкий к стопроцентному шанс упустил полузащитник Унаи. Этот момент родился благодаря шикарному отбору Адли в центре поля. Затем сумасшедший проход через полполя в стиле Марадоны совершил Абде: улетел от троих и рухнул в штрафной после контакта с защитником. Показалось, что Абде скорее сам потерял равновесие – судья тоже так решил.

И тут вдруг забила сборная ЮАР. Едва ли не первая вразумительная атака команды Брооса после перерыва завершилась комбинацией с проникающей передачей. Капитан Сес как минимум во второй раз в этом матче ошибся с созданием положения вне игры, а позиция Мазрауи сломала линию офсайда. В результате форвард Макгопа выбежал один на один и открыл счёт и в этой встрече, и своим голам на турнире, пробив низом. Южноафриканцы отпраздновали свой успех забавным танцем.

Только пропустив гол, сборная Марокко включила максимальные скорости. Но играла в атаке простовато – в основном забрасывала штрафную южноафриканцев кроссами. Центрфорвард «Севильи» Эн-Несири привык к такому футболу, любит его. Но мяч почти не доходил до бомбардира марокканцев. И только за 10 минут до конца основного времени команда Реграги добилась своего: защитник Мвала вытянутой рукой оставил летевший в створ мяч. Судья назначил пенальти, мяч взял защитник «ПСЖ» Хакими и… пробил в перекладину!

Это был лучший момент полуфиналистов ЧМ-2022. Марокканцы с гигантским трудом находили свои моменты, а в начале компенсированного времени прозевали контратаку – Амрабат сфолил у штрафной и заработал красную карточку. Но сборную Марокко наказал не только судья. Совершенно потрясающий гол со штрафного забил защитник Мокоена – положил мяч в ближнюю девятку. Всё стало ясно. Команда Реграги, нанеся за матч всего два удара в створ, потерпела сухое поражение и выбыла.