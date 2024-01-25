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Итоги группового этапа Кубка Африки: кто вышел в плей-офф, кто провалился, статистика, турнирная таблица, подробности

Итоги группового этапа Кубка Африки — вау! Сенсаций просто немерено
Константин Кринский
Итоги группового этапа Кубка Африки
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Сразу несколько топ-сборных с треском провалились, а парочка андердогов внезапно удивила.

Завершился групповой этап Кубка Африки. Это было если не легендарно, то очень ярко. Уже определились пары по 1/8 финала, но мы подводим итоги только что завершившейся стадии. Поверьте, есть чему удивиться.

Группа А — страну-хозяйку положили на лопатки

В Кот-д'Ивуаре делали большие ставки на домашний турнир. Особенно после жеребьёвки группового этапа, когда в компанию к хозяевам отправились Нигерия, Экваториальная Гвинея и Гвинея-Бисау. Тут даже не просвещённый в африканском футболе человек поймёт, кто должен выйти в плей-офф с первых двух мест. Но не всё так просто! Да, последняя команда из указанных заняла четвёртую строчку, а дальше всё завертелось.

Нигерия как одна из фаворитов шагнула в плей-офф, но по дополнительным показателям внезапно уступила место Экваториальной Гвинее! Для понимания: состав команды оценивается в € 10 млн, а самый известный футболист играет за «Лас-Пальмас» – речь о защитнике Сауле Коко. Есть представители МЛС, низших дивизионов Италии, Испании и, внимание, ЮАР. Есть даже ребята из чемпионатов Молдавии! И они оставили на третьем месте ивуарийцев – которые в 34 раза дороже, могут похвастаться футболистами из «Байера», «Спортинга», «Зальцбурга» и других не самых последних европейских клубов.

Только благодаря победе над Гвинеей-Бисау хозяева получили право на выход из группы. Так как стали одной из четырёх лучших сборных, занявших третьи места. В общем, прошли со скрипом.

Группа В — топ-сборные опозорились

Из этого квартета в плей-офф по-хорошему должна выйти только сборная Кабо-Верде: она взяла семь очков, не проиграв никому. А вот все остальные разочаровали. И ладно Мозамбик, он особо никогда и не выделялся. Но Египет и Гана – постоянные участники чемпионата мира, располагающие великолепными футболистами, среди которых Мохамед Салах и Мохаммед Кудус. Эти сборные заработали по три и два очка соответственно.

Никак иначе, как позором, такой результат не назвать. Ни одной победы на двоих! У египтян три ничьих – это самая компромиссная команда турнира. У представителей Ганы – две ничьих и поражение. Вторым не светит уже ничего, а вот финалисты предыдущего КАН должны собраться и продемонстрировать свой класс – они ведь помнят обидное поражение от Сенегала в финале-2021.

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Группа С — кажется, отсюда главный фаворит турнира

Сборная Сенегала прошла групповой этап с закрытыми глазами: прикончила Гамбию (3:0), Камерун (3:1) и Гвинею (2:0). Лучше и не заявишь о своих намерениях защитить титул сильнейшей сборной континента. Камерун и Гвинея расположились в группе С, как и предрекали эксперты – на второй и третьей строчках соответственно. Гамбия в силу не очень высокого класса игроков и невеликого опыта предсказуемо оказалась пассажиром.

В сущности, в этом квартете нет особых вопросов ни к кому. Фаворит стал лидером, преследователи проявили себя достойно, а самый слабый представитель не удивил. В каком-то смысле групповой этап стал для Сенегала, Камеруна и Гвинеи разминкой и возможностью подкрутить там, где разболталось или не было затянуто изначально.

Группа D — здесь случился главный шок Кубка Африки

Знаете игроков из сборной Мавритании? Самое время открыть заявку и пробежаться глазами – как минимум пара футболистов летом уйдут на повышение. Эти герои оставили за бортом плей-офф сборную Алжира – одну из сильнейших на континенте. Минимальной победы над фаворитом группы хватило, чтобы отправить Слимани, Мареза, Ауара, Беннасера и остальных в расположение клубов.

А ведь ещё есть Ангола и Буркина-Фасо, которые вышли в плей-офф с двух первых мест. Да, эти команды – середняки, но, чтобы поделить очки с фаворитом и разделаться с аутсайдером – это надо ещё постараться. В общем, последнее место Алжира никак, кроме как главной сенсацией Кубка Африки, не назовёшь.

Фантазируем:
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Групп Е — кое-кто исторически удивил

Сразу скажем, что первое место Мали – не то чтобы сенсация, но восторгаться тут нечему. Это опытная команда среднего уровня, которая должна проходить групповой этап. Когда в составе Мохамед Камара, Ив Биссума, Амаду Айдара и много перспективной молодёжи из европейских клубов, по-другому и быть не может. ЮАР, в принципе, тоже не самая последняя африканская сборная, так что без сенсаций.

А вот Намибия, обогнавшая Тунис благодаря победе в 1-м туре, приятно удивила. Команда по сути скромная, но добилась для себя большого результата: на второе место не попала только по дополнительным показателям. Зато четырёх очков хватило, чтобы стать одной из лучших сборных с третьего места. Это позволило впервые в истории пробиться в плей-офф Кубка Африки.

Группа F — никаких сенсаций

Можно, конечно, было ждать провала от сборной Марокко, но в группе с ДР Конго, Замбией и Танзанией это ещё надо умудриться сделать. Да ещё и когда располагаешь исполнителями вроде Наифа Агера, Хакима Зиеша, Ашрафа Хакими, Софьяна Амрабата, Амина Адли и Юссефа Эн-Несири. Полуфиналисты ЧМ-2022 почти безошибочно прошли групповой этап, взяв своё: победили Танзанию (3:0) и Замбию (1:0) и сыграли вничью с конголезцами (1:1). На классе, так сказать.

ДР Конго и Замбия предсказуемо разыграли вторую строчку, а Танзания выступила аутсайдером, для которого одно-два очка уже можно считать приемлемым результатом. Команда ведь никогда не выходила из группы, а потому ожидать от неё подвигов без заметных футболистов в составе было бы нелогично. Так и случилось – последнее место.

Пары 1/8 финала Кубка Африки

  • Нигерия – Камерун
  • Ангола – Намибия
  • Кабо-Верде – Мавритания
  • Марокко – ЮАР
  • Мали – Буркина-Фасо
  • Сенегал – Кот-д'Ивуар
  • Египет – ДР Конго
  • Экваториальная Гвинея – Гвинея
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