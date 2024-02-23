Какой клуб РПЛ провёл трансферное окно лучше других? У нас есть 12 вариантов

Зимнее трансферное окно в РПЛ — всё! Самое время определить, какой клуб сработал лучше других. В списке представлены почти все клубы РПЛ. Нет только тех, кто либо не приобретал игроков, либо приобретал их в минимальном количестве без серьёзных затрат.
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«Пари НН»
Затраты: € 220 тыс.
Доходы: € 1,28 млн
Состав команды Сергея Юрана пополнили футболисты из ЦСКА (Никита Ермаков, Константин Кучаев) и «Локомотива» (Константин Марадишвили). Помимо этого, нижегородцы купили вратаря Вадима Лукоянова из «Форте» и полузащитника Валерия Царукяна из «Алании». Плюс к команде присоединился защитник Кирилл Глушенков из белорусского «Торпедо» (Жодино).
Из потерь отметим уход Эдгара Севикяна, который перебрался в «Ференцварош» за € 1,2 млн. Эссьена Эдедема продали в казахстанский «Тобол» (€ 70 тыс.), а вратаря Виталия Ботнаря — в «Торпедо» (€ 10 тыс.). Вячеслав Кротов ушёл из «Пари НН» в статусе свободного агента, а Иброхимхалила Юлдошева отправили в аренду в «Кайрат».
«Зенит»
Затраты: € 29,85 млн
Доходы: € 2 млн €
Действующий чемпион потратил на укрепление состава почти € 30 млн. Из четырёх новичков три представляют Бразилию, что уже становится привычным делом. «Зенит» усилил каждую линию, кроме вратарской. Из «Флуминенсе» приехал защитник Нино, у «Краснодара» купили хавбека Ильзата Ахметова, а в нападении теперь будут играть Артур и Педро. Кстати, за Артура сине-бело-голубые заплатили «Палмейрасу» € 15 млн — это самый дорогой трансфер РПЛ в зимнее окно.
Из «Зенита» ушли сразу четыре футболиста — каждый из них покинул команду на правах аренды. Дмитрий Чистяков и Алексей Сутормин остались в РПЛ, но теперь их ждёт борьба за выживание с «Сочи». К слову, черноморский клуб занимает последнее место в таблице. Два бразильца, Роберт Ренан и Ду Кейрос, вернулись на родину. Первый оказался в «Интернасьонале», второй — в «Гремио».
«Балтика»
Затраты: € 3,65 млн
Доходы: € 900 тыс.
Клуб из Калининграда проделал серьёзную работу в зимнее трансферное окно. На приобретение новых футболистов «Балтика» потратила € 3,65 млн. Почти половину этой суммы (€ 1,6 млн) заплатили за Кирилла Капленко — его купили у «Оренбурга». Ещё калининградцы забрали Алекса Фернандеса (€ 850 тыс.) из болгарского «Черно Море», защитника Кевина Андраде (€ 400 тыс.) из колумбийской «Америки», защитника Диего Луну (€ 250 тыс.) из «Каракаса» и Ярослава Арбузова (€ 200 тыс.) из ЦСКА.
В статусе свободных агентов к команде присоединились Юрий Ковалёв и Иван Коновалов, плюс «Балтика» арендовала Дмитрия Рыбчинского («Локомотив»), а также Джоэля Фамейе и Виталия Лисаковича (оба принадлежат «Рубину»).
С другой стороны, «Балтика» продала Гильермо Сото, Тамерлана Мусаева и Артура Галояна. На правах свободных агентов команду покинули Аслан Дудиев, Ян Казаев и Александр Пуцко.
«Краснодар»
Затраты: € 8,8 млн
Доходы: € 850 тыс.
«Быки» не проявили серьёзной активности на рынке. Во-первых, они купили полузащитника Кевина Кастаньо, который перешёл из мексиканского клуба «Крус Асуль». С другой стороны, «Краснодар» заплатил приличную по нынешним меркам РПЛ сумму — € 7,3 млн. Не так много, конечно, как за Артура или Угальде, но всё равно солидно. Плюс в заключительный день трансферного окна «Краснодар» приобрёл у «Ботафого» нападающего Виктора Са.
Потеря у южного клуба тоже только одна — Ильзат Ахметов сменил «Краснодар» на «Зенит».
«Ростов»
Затраты: € 3,07 млн
Доходы: € 0
Клуб с юга России потратил на новичков чуть больше € 3 млн. Бо́льшая часть этой суммы ушла на бразильского нападающего Роналдо, который перебрался из болгарского «Левски». А ещё «Ростов» укрепил оборону сразу двумя легионерами. Ивуарийца Умара Сако арендовали у «Арды», а 19-летний Эяд Эль-Аскалани приехал из Египта.
Из потерь отметим уход Алексея Ионова и Романа Акбашева — оба игрока покинули команду в статусе свободных агентов после того, как расторгли контракты. Данила Прохин и Роман Тугарев ушли из «Ростова» в другие клубы на правах аренды.
«Сочи»
Затраты: € 1,41 млн
Доходы: € 0
У худшей команды РПЛ большая группа новичков. «Сочи» основательно поработал на рынке и укрепил каждую линию. Загибаем пальцы. В команде появились вратарь Максим Рудаков, защитник сборной Марокко Яхья Аттийят-аллах, полузащитники Ованес Арутюнян, Игнасио Сааведра и Александр Юкич, нападающий Серхио Кордова и Сауль Гуарирапа. А ещё «Сочи» арендовал у «Зенита» Дмитрия Чистякова и Алексея Сутормина и выкупил защитника Марсело Алвеса.
Впрочем, черноморский клуб покинула большая группа игроков. Кристиан Нобоа, Лука Джорджевич, Георгий Мелкадзе, Иван Игнатьев, Игорь Юрганов и Иван Миладинович ушли в статусе свободных агентов, а Амира Батырева отправили в аренду.
«Оренбург»
Затраты: € 1,28 млн
Доходы: € 1,6 млн
Продажа Кирилла Капленко в «Балтику» обогатила «Оренбург» на € 1,6 млн. Благодаря этому в прошедшее зимнее окно клуб заработал больше, чем потратил. Юрий Ковалёв также уехал в «Балтику», а Кирилл Печенин — в «Крылья Советов». Оба игрока покинули «Оренбург» в статусе свободных агентов. Клуб потратил € 1 млн на приобретение опорного полузащитника молодёжной сборной Ирана Мохаммада Горбани. Помимо этого, «Оренбург» купил нападающего Тимофея Мартынова, а также арендовал Данилу Прохина и Хорди Томпсона. Ни один из новобранцев клуба не старше 22 лет.
«Спартак»
Затраты: € 13 млн
Доходы: € 0
Красно-белые потратили на приобретения почти в два с половиной раза меньше «Зенита», а именно € 13 млн. Любопытно, что всю эту сумму «Спартак» заплатил за одного футболиста — Манфреда Угальде. 21-летнего нападающего вытащили из «Твенте», и он уже забил парочку мячей в контрольных матчах.
В то же время «Спартак» временно трудоустроил трёх молодых игроков в другие клубы. Павел Мелёшин уехал в минское «Динамо», Максим Лайкин отправился в тульский «Арсенал», а Константин Шильцов поиграет до конца сезона за «Нефтехимик».
«Рубин»
Затраты: € 1,64 млн
Доходы: € 0
Состав казанского клуба в это окно пополнили исключительно легионеры. Самой дорогой покупкой оказался нападающий Дардан Шабанхаджай, за которого заплатили словенской «Муре» € 1,2 млн. Полузащитника Богдана Йочича купили за € 400 тыс., а Луку Биеловича арендовали у «Спартака» из Суботицы. Помимо этого, «Рубин» приобрёл 17-летнего иранского нападающего Касру Тахери.
Что касается потерь, Джоэль Фамейе и Виталий Лисакович ушли в аренду, а Игорь Коновалов и Егор Сорокин покинули команду в статусе свободных агентов.
ЦСКА
Затраты: € 550 тыс.
Доходы: € 200 тыс.
Армейцы купили двух новичков, но потратили на них всего лишь € 550 тыс. Во-первых, ЦСКА купил у «Балтики» нападающего Тамерлана Мусаева, который неплохо смотрелся в некоторых контрольных матчах на зимних сборах. Во-вторых, армейцы приобрели 19-летнего футболиста из Алжира Сида Ахмеда Айссауи, но это трансфер на перспективу. А ещё красно-синие арендовали с правом выкупа 19-летнего иранца Амирхоссейна Риванди.
Из ЦСКА ушли два молодых игрока. Никиту Ермакова отправили в аренду в «Пари НН», а Ярослава Арбузова продали в «Балтику». Плюс Константин Кучаев ушёл на правах свободного агента в «Пари НН».
«Локомотив»
Затраты: € 3,85 млн
Доходы: € 670 тыс.
Железнодорожники укрепили оборону при помощи Жерзино Ньямси из «Страсбурга». Ради этого руководство московского клуба не пожалело € 3,5 млн. А ещё к «Локомотиву» присоединился нападающий Саид Хамулич, которого арендовали у «Тулузы». У «Крыльев» купили талантливого нападающего Никиту Салтыкова, но остаток сезона он проведёт в Самаре на правах аренды.
«Локомотив» наконец-то продал Хермана Конти — защитник вернулся в Аргентину. Даниил Куликов покинул железнодорожников свободным агентом, а Константин Марадишвили, Дмитрий Рыбчинский, Иван Кузьмичёв и Педриньо — на правах аренды.
«Ахмат»
Затраты: € 1,1 млн
Доходы: € 0
Грозненский клуб нынешней зимой предпочитал покупать легионеров. Итог — три новичка на общую сумму в € 1,1 млн. Защитник Надер Гандри пришёл свободным агентом, а вот за хавбека Амина Талала заплатили € 750 тыс. Кроме того, «Ахмат» купил ещё одного защитника — Лукаса Ловата (он перебрался из словацкого «Слована»).
Из потерь грозненского клуба, пожалуй, можно отметить только уход Марата Быстрова, который переехал в Казахстан в статусе свободного агента.