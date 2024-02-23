Какой клуб РПЛ провёл трансферное окно лучше других? У нас есть 12 вариантов

Зимнее трансферное окно в РПЛ — всё! Самое время определить, какой клуб сработал лучше других. В списке представлены почти все клубы РПЛ. Нет только тех, кто либо не приобретал игроков, либо приобретал их в минимальном количестве без серьёзных затрат.

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