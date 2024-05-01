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Ловчев не считает «Реал» фаворитом в ответном полуфинальном матче с «Баварией»

Ловчев не считает «Реал» фаворитом в ответном полуфинальном матче с «Баварией»
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Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев оценил шансы мадридского «Реала» пройти «Баварию» по итогам двух полуфинальных матчей в Лиге чемпионов — 2023/2024.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Бавария» была хороша с самого начала, имела преимущество, по большому счёту. Потом был острый выпад «Реала» — и сразу 1:1. Мы привыкли, что «Бавария» — машина, выходит и всех мнёт. Кейн забивал раньше, забивает и сейчас. А тут к нему было внимание двух‑трёх защитников сразу.

Мне бросилось в глаза, что в атаке «Реал» значительно быстрее «Баварии». Но я не согласен с мнением, что «Реал» уже можно продвигать в финал, — сказал Ловчев в эфире программы «Все на Матч!».

Напомним, 30 апреля прошёл первый матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором встречались мюнхенская «Бавария» и мадридский «Реал». Матч на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене завершился со счётом 2:2. Ответная игра между командами пройдёт 8 мая в Испании.

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Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
2 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 24'     1:1 Зане – 53'     2:1 Кейн – 57'     2:2 Винисиус Жуниор – 83'    
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Томас Мюллер высказался о матче полуфинала ЛЧ с «Реалом»:

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