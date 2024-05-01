Ловчев не считает «Реал» фаворитом в ответном полуфинальном матче с «Баварией»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев оценил шансы мадридского «Реала» пройти «Баварию» по итогам двух полуфинальных матчей в Лиге чемпионов — 2023/2024.

«Бавария» была хороша с самого начала, имела преимущество, по большому счёту. Потом был острый выпад «Реала» — и сразу 1:1. Мы привыкли, что «Бавария» — машина, выходит и всех мнёт. Кейн забивал раньше, забивает и сейчас. А тут к нему было внимание двух‑трёх защитников сразу.

Мне бросилось в глаза, что в атаке «Реал» значительно быстрее «Баварии». Но я не согласен с мнением, что «Реал» уже можно продвигать в финал, — сказал Ловчев в эфире программы «Все на Матч!».

Напомним, 30 апреля прошёл первый матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором встречались мюнхенская «Бавария» и мадридский «Реал». Матч на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене завершился со счётом 2:2. Ответная игра между командами пройдёт 8 мая в Испании.

Материалы по теме Тухель назвал игрока, который точно забьёт «Реалу» в ответном полуфинальном матче ЛЧ

Томас Мюллер высказался о матче полуфинала ЛЧ с «Реалом»: