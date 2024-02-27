В РПЛ привезли «нового Гарре»? Самара закрыла окно интересным трансфером из Аргентины

«Крылья Советов» привезли в чемпионат России ещё одного молодого аргентинца вслед за Бенхамином Гарре. Перед самым закрытием зимнего окна самарский клуб арендовал у «Лануса» Франко Ороско за € 250 тыс. (по данным Transfermarkt) с правом выкупа за € 2,5 млн. Если вспомнить, как «Крылья Советов» угадали с Гарре, который превратился в одного из самых ярких легионеров нашей лиги и в нынешнем сезоне входит в топ-5 игроков РПЛ по результативности с восемью голами и двумя голевыми передачами, то и на трансфер Ороско хочется обратить особое внимание.

Кое-какую информацию про 22-летнего Ороско болельщики уже получили от спортивного директора самарского клуба Сергея Корниленко. По его словам, «Крылья Советов» долго вели переговоры о трансфере аргентинца, поскольку убеждены, что новичок подходит команде по своим качествам и стилю игры.

«Франко – это яркий молодой футболист, который способен сыграть в атаке на любой позиции. Мы долго за ним следили, вели переговоры и довольны, что он перешёл в «Крылья». За время аренды у него появится возможность проявить себя, а у нас – ещё лучше узнать его», – сказал Корниленко, комментируя переход Ороско для официального сайта клуба.

Интересно, что и сам Ороско уже чуть-чуть знаком с Россией. В 2019 году сборная Аргентины U18 прилетала в Санкт-Петербург на традиционный юношеский турнир Мемориал Гранаткина и завоевала трофей. В финале на стадионе «Петровский» аргентинцы победили со счётом 1:0 сборную России под руководством Александра Кержакова. Франко выступал за ту команду. В интернете можно даже найти видео с игрой будущего новичка «Крыльев Советов» на Мемориале Гранаткина.

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В юношеских сборных Аргентины Ороско вообще поиграл немало. С национальной командой U15 выиграл чемпионат Южной Америки в 2017 году, а с командой U17 – тот же турнир в 2019-м. Потом на чемпионате мира для 17-летних Франко на групповом этапе оформил дубль в ворота сборной Таджикистана.

Во взрослом футболе воспитанник «Лануса» дебютировал в 2020 году. Причём сразу в матче Южноамериканского кубка (аналог Лиги Европы) против бразильского «Сан-Паулу». Вскоре в этом турнире 18-летний на тот момент вингер оформил 2+1 в игре с «Боливаром». «Ланус» в итоге дошёл до финала, где уступил другой аргентинской команде «Дефенса и Хустисия» со счётом 0:3. Ороско немного сыграл и в решающей встрече, выйдя на замену. Возможность завоевать трофей была упущена, и до сих пор у Франко нет титулов на клубном уровне.

Несмотря на яркий старт карьеры, резкий взлёт у Ороско не получился. Вингер прогрессировал не так быстро, лишь иногда выдавая по-настоящему сильные игры. В завершившемся сезоне-2023 Франко принял участие в 23 матчах чемпионата Аргентины (в стартовом составе – 14), забил четыре мяча и сделал три голевые передачи. По количеству проведённого на поле времени он стал лишь 13-м в составе «Лануса», который, к слову, финишировал на четвёртом месте. Тем не менее Ороско вошёл в тройку лучших по количеству передач под удар (21), попал в топ-5 по заработанным на себе фолам (30) и стал вторым по ожидаемым голам (4,12 по xG).

Ороско – невысокий футболист ростом около 170 см. Быстрый, техничный, обыгрывающий один в один. Способен играть на обоих флангах атаки, но чаще действует слева, откуда смещается в центр под удары или передачи своей сильной правой ногой. Как ни удивительно, немало мячей Франко забил головой. Он доигрывает эпизоды до конца, добегает во вратарскую и там хорошо выбирает позицию, поэтому даже с близкого расстояния может свободно атаковать цель с воздуха.

Одним из своих кумиров Ороско, что естественно для аргентинца, называет Лионеля Месси. Кроме того, Франко всегда нравилось наблюдать за игрой Неймара. Он любит умный, комбинационный и скоростной футбол.

Ороско – из обычной семьи. Его отец – водитель такси, а мать – сотрудник финансовой компании. Франко вспоминал в интервью аргентинским СМИ, говоря о своём детстве:

«Я родился и вырос в Каннинге. У меня было хорошее детство с друзьями. Мы играли в «полицейские и воры», в прятки. Не было столько мобильных телефонов и планшетов, как сейчас… Мой дедушка всегда покупал мне бутсы. Он сердился, если это делал кто-то ещё, потому что у нас была своя традиция».

Франко Ороско с семьёй Фото: Из личного архива Ороско

Европейскую карьеру Ороско начнёт в Самаре. Очевидно, в «Крыльях Советов» ему дадут время на адаптацию и не будут требовать «делать разницу» с первых же матчей в России. Для этого в команде есть оставшиеся после закрытия зимнего трансферного окна вингеры – Гарре и Никита Салтыков, которого продали в «Локомотив», но сохранили до лета 2024 года. Франко дополнит эту компанию живчиков в группе атаки «Крыльев Советов». А если понравится своей игрой Корниленко и главному тренеру Игорю Осинькину, то, вероятно, будет выкуплен и получит реальный шанс стать новой молодой звездой чемпионата России.