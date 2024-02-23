Сколько новичков у «Спартака»? А кто заработал больше всех? Тест о трансферном окне в РПЛ

С 23 февраля у клубов РПЛ больше нет возможности покупать или арендовать новичков, поскольку закрылось зимнее трансферное окно. До конца сезона команды смогут укрепить состав только свободными агентами. А с новыми покупками теперь придётся повременить до лета.
Давайте выясним, насколько внимательно вы следили за зимними трансферными новостями, связанными с РПЛ. Мы подготовили для вас тест из 10 вопросов, которые касаются переходов в прошедшее окно. Какой трансфер был самым дорогим? Сколько новичков купил «Краснодар»? А какой клуб вообще не потратил ни рубля? Некоторые вопросы достаточно простые (если вы более-менее в курсе главных событий), а где-то придётся серьёзно напрячь память. Проверьте свои знания!