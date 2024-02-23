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Трансферы РПЛ — зима 2024, как внимательно вы следили за покупками Зенита, Спартака, Ростова, ЦСКА, Краснодара, тест

Сколько новичков у «Спартака»? А кто заработал больше всех? Тест о трансферном окне в РПЛ
Кирилл Закатченко
Тест по трансферам РПЛ
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10 вопросов для тех, кто следил за переходами этой зимы.

С 23 февраля у клубов РПЛ больше нет возможности покупать или арендовать новичков, поскольку закрылось зимнее трансферное окно. До конца сезона команды смогут укрепить состав только свободными агентами. А с новыми покупками теперь придётся повременить до лета.

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Трансферное окно в России закрыто! Но что значит загадочный пост Кругового? LIVE

Давайте выясним, насколько внимательно вы следили за зимними трансферными новостями, связанными с РПЛ. Мы подготовили для вас тест из 10 вопросов, которые касаются переходов в прошедшее окно. Какой трансфер был самым дорогим? Сколько новичков купил «Краснодар»? А какой клуб вообще не потратил ни рубля? Некоторые вопросы достаточно простые (если вы более-менее в курсе главных событий), а где-то придётся серьёзно напрячь память. Проверьте свои знания!

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