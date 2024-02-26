Кто станет новым тренером «Баварии»? Выбираем из семи кандидатов

«Баварию» откровенно штормит. Мюнхенский клуб рискует завершить сезон без трофеев, во что поверить очень сложно. Уже известно, что «Бавария» проводит заключительные месяцы под руководством Томаса Тухеля. По окончании сезона тренер покинет свой пост, а кто его сменит, пока непонятно. В прессе мелькает несколько фамилий. Предлагаем пофантазировать на эту тему.
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Ханс-Дитер Флик (без клуба)
Бывший тренер «Баварии», который мог бы сменить Тухеля. Правда, далеко не самая удачная работа в сборной Германии не лучшим образом сказалась на репутации Флика. С другой стороны, первый заход в «Баварию» получился максимально успешным — семь трофеев, включая победу в Лиге чемпионов. При Флике мюнхенский клуб выигрывал всё, что можно, а сейчас о таком раскладе можно только мечтать. Правда, Флика называют одним из кандидатов на пост тренера «Барселоны», который будет вакантным по окончании сезона. А ведь у агента немца Пини Захави прекрасные отношения с президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой.
Зинедин Зидан (без клуба)
Французский тренер без работы с 2021 года. Куда его только не отправляли с того момента! Достаточно взглянуть на сводку новостей за последние месяцы. «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Марсель», «Ливерпуль», «Аль-Наср», сборная Алжира, сборная Франции — все эти клубы и национальные команды в той или иной степени связывали с Зиданом. «Я скучаю по футболу, но физически. Что касается тренерской работы, время придёт. Не знаю когда, но точно придёт», — говорил француз летом 2023 года. Итальянское издание Corriere dello Sport утверждает, что «Бавария» заинтересована в приглашении Зидана. И якобы уже связалась с представителями француза. Может, пришло время вернуться к тренерской работе?
Себастьян Хёнес («Штутгарт»)
Сразу скажем, что Себастьян — племянник бывшего президента «Баварии» Ули Хёнесса. Ни на что не намекаем, просто вот такой факт. А ещё он тренировал молодёжную команду «Баварии», но до основы дело не дошло. После этого Себастьян работал с «Хоффенхаймом», а в апреле 2023 года возглавил «Штутгарт». И там у него пока всё хорошо. Так хорошо, что выше «Штутгарта» в таблице Бундеслиги только «Байер» и «Бавария». Да-да, в тройке нет ни дортмундской «Боруссии», ни «Лейпцига». А ещё «Штутгарт» — очень весёлая команда. В среднем за матч с его участием забивают по 3,5 мяча.
Жозе Моуринью (без клуба)
Португалец в настоящий момент сидит без тренерской работы. В начале 2024 года Жозе выгнали из «Ромы», так что теперь он отдыхает. Правда, если верить Bild, Моуринью уже учит немецкий язык. Зачем? Для того чтобы тренировать «Баварию». 16 лет назад боссы мюнхенского клуба были готовы пригласить его, но только если коуч будет говорить на их языке. Теперь специалист числится безработным, а его агент Жорже Мендеш активно проталкивает кандидатуру клиента.
Хаби Алонсо («Байер»)
Испанец создал потрясающую команду в Леверкузене. Всё настолько круто, что «Байер» до сих пор ни разу не проиграл в Бундеслиге. На всякий случай напомним, со старта сезона прошло полгода. Конечно, «Байер» может в своём стиле завалить концовку сезона и снова остаться без трофеев, но всё очень солидно. Не исключено, что Алонсо придёт в «Баварию» с опытом победы в Бундеслиге. Правда, есть и другой вариант. «Ливерпуль» по окончании сезона останется без главного тренера, и испанец может занять вакантный пост. Кстати, Хаби играл и за тех, и за других. Видимо, в новом сезоне Алонсо уже не будет тренировать «Байер».
Унаи Эмери («Астон Вилла»)
Вы же помните, что за команда сейчас занимает четвёртое место в АПЛ? Нет, не «Тоттенхэм», не «Манчестер Юнайтед», не «Челси» и даже не «Ньюкасл». «Астон Вилла», которую тренирует Эмери, выше в таблице всех этих клубов. Качественная работа испанца не осталась незамеченной, и теперь он входит в число претендентов на пост тренера «Баварии» (информация от Kicker). Правда, у Эмери нет опыта работы в Бундеслиге, но то же самое касается и Зидана.
Юлиан Нагельсман (сборная Германии)
Пожалуй, самый неожиданный вариант, исходя из того, что Нагельсман уже тренировал «Баварию» до Тухеля. И там не всё было в порядке с точки зрения атмосферы в команде. Но журналист Bild Кристиан Фальк утверждает, что Нагельсмана привлекает вариант с возвращением в «Баварию». По словам источника, в таком случае «Юлиан вернулся бы через парадный вход после того, как его выгнало прежнее руководство». Но вряд ли сейчас Нагельсман думает о «Баварии». Через несколько месяцев его ждёт домашний Евро, а сборная Германии пока выглядит достаточно проблемной. Провал на крупном турнире может пошатнуть репутацию тренера.