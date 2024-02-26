Кто станет новым тренером «Баварии»? Выбираем из семи кандидатов

«Баварию» откровенно штормит. Мюнхенский клуб рискует завершить сезон без трофеев, во что поверить очень сложно. Уже известно, что «Бавария» проводит заключительные месяцы под руководством Томаса Тухеля. По окончании сезона тренер покинет свой пост, а кто его сменит, пока непонятно. В прессе мелькает несколько фамилий. Предлагаем пофантазировать на эту тему.

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