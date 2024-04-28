Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Кобелев назвал самого талантливого футболиста, которого тренировал

Андрей Кобелев назвал самого талантливого футболиста, которого тренировал
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер московского «Динамо» и экс-футболист «Зенита» Андрей Кобелев ответил на вопрос, какого самого талантливого игрока он тренировал.

«Данни. Хотя Хохлов и Семшов — это тоже очень талантливые игроки. Но я говорю о молодом игроке, который начал раскрываться», – сказал Кобелев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Напомним, Кобелев в качестве тренера начал работу в московском «Динамо» в 2004 году. С октября 2004 года занимал пост тренера основного состава команды. С 16 мая по 19 июля, с 8 по 20 ноября 2005 года и с 5 по 29 августа 2006 года — исполняющий обязанности главного тренера команды. С 30 августа 2006 года — главный тренер «Динамо». В 2008 году под руководством Кобелева «Динамо» стало бронзовым призёром чемпионата России по футболу. 27 апреля 2010 года Кобелев был уволен с поста тренера бело-голубых. После этого он тренировал «Крылья Советов», а также с 2014 по 2016 год снова возглавлял бело-голубых.

Материалы по теме
«У российских тренеров нет поддержки». Почему Кобелев много лет не востребован в РПЛ
Эксклюзив
«У российских тренеров нет поддержки». Почему Кобелев много лет не востребован в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android