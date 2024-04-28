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Сергей Ташуев рассказал, готов ли он возглавить «Пари НН» в случае такого предложения

Сергей Ташуев рассказал, готов ли он возглавить «Пари НН» в случае такого предложения
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Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев рассказал, будет ли он рассматривать предложения о работе от «Пари НН». Ранее «Чемпионат» сообщил о том, что наставник «Пари НН» Серей Юран уволен из нижегородского клуба после разгромного поражения от «Ахмата» со счётом 1:5 в матче 26-го тура РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
5 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Конате – 26'     1:1 Кутателадзе – 42'     2:1 Камилов – 45+5'     3:1 Конате – 53'     4:1 Шатара – 65'     5:1 Садулаев – 88'    
Удаления: нет / Боженов – 56'

«Моя карьера не останавливается, я не собирался заканчивать карьеру. Будут варианты — я продолжу работать. Есть пока что звонки от посредников на будущее, если вдруг что и как, но не более того.

Готов ли я буду пойти в «Пари НН» в случае ухода Юрана? Нельзя о таком говорить, пока у команды есть тренер. Но любой тренер будет рассматривать любые предложения, которые поступят. Официальных диалогов с клубами ещё не было», — приводит слова Ташуева Metaratings.

Юран был назначен на пост главного тренера «Пари Нижний Новгород» в апреле 2023 года. За этот период под его руководством нижегородская команда провела 43 матча во всех турнирах, в которых 13 раз выиграла, шесть раз сыграла вничью и 24 раза потерпела поражение.

26 апреля «Факел» объявил об уходе Ташуева с поста главного тренера команды.

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