Сергей Ташуев рассказал, готов ли он возглавить «Пари НН» в случае такого предложения

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев рассказал, будет ли он рассматривать предложения о работе от «Пари НН». Ранее «Чемпионат» сообщил о том, что наставник «Пари НН» Серей Юран уволен из нижегородского клуба после разгромного поражения от «Ахмата» со счётом 1:5 в матче 26-го тура РПЛ.

«Моя карьера не останавливается, я не собирался заканчивать карьеру. Будут варианты — я продолжу работать. Есть пока что звонки от посредников на будущее, если вдруг что и как, но не более того.

Готов ли я буду пойти в «Пари НН» в случае ухода Юрана? Нельзя о таком говорить, пока у команды есть тренер. Но любой тренер будет рассматривать любые предложения, которые поступят. Официальных диалогов с клубами ещё не было», — приводит слова Ташуева Metaratings.

Юран был назначен на пост главного тренера «Пари Нижний Новгород» в апреле 2023 года. За этот период под его руководством нижегородская команда провела 43 матча во всех турнирах, в которых 13 раз выиграла, шесть раз сыграла вничью и 24 раза потерпела поражение.

26 апреля «Факел» объявил об уходе Ташуева с поста главного тренера команды.