Хави: хочу, чтобы Серхи Роберто остался в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался относительно будущего 32-летнего центрального полузащитника и капитана сине-гранатовых Серхи Роберто, чей контракт с клубом заканчивается грядущим летом.

«Я хочу, чтобы он продлил контракт и остался. Теперь всё зависит от него. Клуб знает мою позицию. Серхи может оказать нам большую помощь. Надеюсь, он сможет остаться», — приводит слова Хави Sport.es.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Роберто останется в клубе только в том случае, если Хави продолжит в нём свою работу, поскольку испанский специалист крайне высоко оценивает игровые качества полузащитника.

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В нынешнем сезоне Роберто принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.