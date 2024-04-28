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Источник: Вадим Евсеев может возглавить «Пари НН» до конца сезона

Источник: Вадим Евсеев может возглавить «Пари НН» до конца сезона
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Известный российский специалист Вадим Евсеев может возглавить «Пари Нижний Новгород» до конца сезона. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По сведениям источника, специалист входит список тех, кто заменит Сергея Юрана в случае увольнения. Отмечается, что первые переговоры с Евсеевым были проведены ещё неделю назад. Сам же Евсеев готов прийти в «Пари Нижний Новгород» до конца сезона.

Ранее «Чемпионат» сообщил о том, что наставник «Пари НН» Серей Юран уволен из нижегородского клуба после разгромного поражения от «Ахмата» со счётом 1:5 в матче 26-го тура РПЛ.

Юран был назначен на пост главного тренера «Пари Нижний Новгород» в апреле 2023 года. За этот период под его руководством нижегородская команда провела 43 матча во всех турнирах, в которых 13 раз выиграла, шесть раз сыграла вничью и 24 раза потерпела поражение.

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