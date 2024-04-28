Источник: Вадим Евсеев может возглавить «Пари НН» до конца сезона

Известный российский специалист Вадим Евсеев может возглавить «Пари Нижний Новгород» до конца сезона. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По сведениям источника, специалист входит список тех, кто заменит Сергея Юрана в случае увольнения. Отмечается, что первые переговоры с Евсеевым были проведены ещё неделю назад. Сам же Евсеев готов прийти в «Пари Нижний Новгород» до конца сезона.

Ранее «Чемпионат» сообщил о том, что наставник «Пари НН» Серей Юран уволен из нижегородского клуба после разгромного поражения от «Ахмата» со счётом 1:5 в матче 26-го тура РПЛ.

Юран был назначен на пост главного тренера «Пари Нижний Новгород» в апреле 2023 года. За этот период под его руководством нижегородская команда провела 43 матча во всех турнирах, в которых 13 раз выиграла, шесть раз сыграла вничью и 24 раза потерпела поражение.