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«Аталанта» — «Эмполи»: текстовая трансляция матча 34-го тура Серии А начнётся в 19:00

Сегодня, 28 апреля, состоится матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Аталанта» и «Эмполи». Игра пройдёт на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. В качестве главного арбитра встречи выступит Микаэль Фаббри. Матч начнётся в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На данный момент у «Аталанты» 54 очка и седьмое место после 32 матчей. Её соперник расположился на 15-й строчке, набрав 31 очко в 33 играх.

В матче первого круга, который проходил 30 октября в Эмполи, победу праздновали бергамаски со счётом 3:0.

Напомним, чемпион нынешнего сезона в Серии А уже известен. Им досрочно стал миланский «Интер», который обеспечил себе золотые медали в предыдущем туре после победы в дерби над «Миланом» (2:1).