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Александр Кержаков: обидно за болельщиков «Пари НН», но ещё есть время всё исправить

Александр Кержаков: обидно за болельщиков «Пари НН», но ещё есть время всё исправить
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Бывший главный тренер «Пари НН» Александр Кержаков высказался о текущей форме нижегородской команды, которая потерпела шесть поражений подряд в матчах чемпионата России.

«Для того чтобы говорить, что стало причиной спада «Пари НН», нужно находиться внутри команды. Могу сказать, что состав «Пари НН» точно не под то место, где сейчас находится. Очень хороший и квалифицированный состав, опытные футболисты. Обидно за болельщиков из Нижнего Новгорода. Но у команды ещё есть время, чтобы исправить ситуацию и обезопасить себя от стыковых матчей.

Что касается отставки Юрана, то я не могу комментировать слухи. Были случаи, когда тренеров увольняли раньше, были и когда доверяли и верили до конца. Бывало, что и из худших ситуаций тренер команду вытаскивал, выправлял положение и потом успешно работал. Вопрос об отставке Юрана, думаю, решат на совете директоров», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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