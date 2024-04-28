Андрей Кобелев: вылет «Динамо» из РПЛ повесить на меня одного не получится

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев рассказал, как он переживал вылет бело-голубых из РПЛ по итогам сезона-2015/2016, произошедший под его руководством.

— Вылет из РПЛ с «Динамо» мог стать причиной вашего продолжительного застоя?

— Мог. Но не только я вылетел с «Динамо».

— Как вы переживали тот период?

— Конечно, переживал. Хотя ситуация была архисложная и не всё можно было говорить, как и сейчас. Переживал очень сильно, но не рвал волосы на себе. Абсолютной уверенности в себе не потерял и понимаю, почему это произошло и что надо было делать.

За три игры до конца снимать тренера — это тоже один из вариантов, который я не понял. Я ответственности и с себя не снимаю, но не считаю, что виноват один я. На меня одного повесить это тоже не получится. Я готов тренировать любую команду с понятными задачами и целями, — сказал Кобелев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Напомним, по окончании сезона-2015/2016 «Динамо» набрало 25 очков и заняло 15-е место.