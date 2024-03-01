РПЛ вернулась! Карпин «засушил» самую результативную команду лиги и первым выиграл весной

Чемпионат России вернулся! Наш дорогой и самый любимый, пусть даже где-нибудь на Британских островах или на Пиренеях пинают мяч быстрее и точнее. В первом матче второй части сезона РПЛ «Ростов» переиграл «Крылья Советов».

В составах «Ростова» и «Крыльев Советов» особый интерес вызывали зимние новички. У хозяев в основу попали ивуарийский центрбек Сако и бразильский вингер Роналдо, а вот египетского защитника Эль-Аскалани в заявке не оказалось. У самарцев аргентинский вингер Ороско и защитник Печенин начали игру на скамейке. Были у команд Валерия Карпина и Игоря Осинькина не только приобретения, но и потери. У ростовчан залечивают травмы Комличенко с Уткиным, а гости остались без своей аргентинской звезды Гарре и защитника сборной России Солдатенкова.

«Ростов» на правах хозяина владел мячом и территорией, активно прессинговал. «Крылья Советов» эпизодически тоже включались в высокий отбор. Чувствовалось, что команды голодны до игры, соскучились по атмосфере настоящего футбола. Поначалу в центре внимания находился Роналдо. Быстрый, подвижный, не жадный. Красиво по именам смотрелась бы дуэль Роналдо с Бейлом, но и вингер «Ростова», и защитник «КС» играли справа. Зато бразилец быстро посадил на жёлтую карточку Витюгова.

Тем не менее игре недоставало остроты. Хотя и Роналдо вроде бы хорошо открывался, и Осипенко создавал численное преимущество в центре поля, поднимаясь при владении выше из линии обороны. До поры до времени игроки группы атаки обеих команд уступали игрокам группы обороны. До перерыва самарцы ни разу не пробили в створ, а ростовчане – всего дважды.

Тем не менее хозяева забили в первом тайме, реализовав свой первый же момент. Благодаря стандарту. Действовавший на позиции центрального защитника Костанца сыграл как-то странно, выбив мяч на угловой, хотя мог попытаться сохранить его под подавлением либо попробовать отправить в аут. «Ростов» принял подарок бразильца. После подачи Голенков рванул к ближней штанге, воспользовавшись блоком, а Бейл не помешал уроженцу Самары точно пробить в касание. Классно исполнил конкурент Комличенко! Ещё одна ошибка игроков «КС» в этом эпизоде – сразу двое держали Осипенко и не закрыли свободную зону.

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Дебют второго тайма остался за «Крыльями Советов». Хорош в эти минуты был Салтыков. Посадил на жёлтую Сако, потом создал настоящий голевой момент за счёт индивидуальных действий: протащил мяч в штрафную – пробил низом. Однако Песьяков восхитительным сейвом приблизил себя к продлению истекающего контракта с «Ростовом». Игра раскрылась на радость зрителю. Команда Карпина ответила новой волной мощного прессинга, а Байрамян получил супершанс! Самарцам повезло, что Горшков заблокировал его удар из убойной позиции по центру.

Стремясь усилить атаку, Осинькин за полчаса до конца выпустил Ороско. Аргентинец занял позицию левого вингера. Пространство, чтобы показать себя, Ороско имел. «Ростов» не отходил от своего стиля, прессинговал соперника большой группой игроков. Когда самарцы разбивали это давление хозяев за счёт розыгрыша мяча, улетали в контрвыпады. Но чего-то не хватало: то ли качественного последнего паса, то ли хороших открываний в штрафной. Впрочем, главное, что футбол не становился скучным. Было много игры в переходных фазах, оставалось дождаться назревавшего второго гола в чьи-то ворота.

Забил этот гол «Ростов». Здорово сыграл в чужой штрафной на подборе Мохеби, а Роналдо, который, прямо скажем, не всегда принимал лучшие решения, сделал голевой пас. Молодец бразильский новичок – не пожадничал. Вышедший на замену двумя минутами ранее Комаров отправил мяч в сетку не без содействия Евгеньева.

Самару мог вернуть в игру Ороско, который ушёл от троих и едва не попал в девятку. Однако самая результативная команда РПЛ так и не забила в первом матче весны. «Ростов» одержал непростую, но заслуженную победу, заметно превзойдя «КС» по ударам – 14:6 (в створ – 4:2, из штрафной – 11:4).