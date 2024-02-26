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Чемпионат России, трансферы РПЛ: все новые легионеры, которые приехали в нашу лигу в зимнее окно 2024 года – статистика

В РПЛ в зимнее окно приехали 32 легионера. Главное — о каждом из них
Анатолий Романов
В РПЛ приехали 32 легионера в зимнее окно
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Знакомимся с новыми лицами в чемпионате России.

В зимнее трансферное окно РПЛ пополнили 32 легионера из 17 стран. Больше всего российские клубы подписали бразильцев – семерых. По три новичка приехали из Венесуэлы и Ирана, по два — из Сербии, Австрии, Колумбии, Чили, Алжира и Марокко. По одному — из Франции, Боснии и Герцеговины, Аргентины, Кот-д’Ивуара, Египта, Туниса и Коста-Рики. Сумасшедшая география! Рассказываем вкратце о каждом из них.

Итоги зимнего трансферного окна РПЛ:
Клубы РПЛ — шестые по затратам на трансферы в Европе. Итоги зимнего окна в цифрах
Клубы РПЛ — шестые по затратам на трансферы в Европе. Итоги зимнего окна в цифрах

«Краснодар»

Кевин Кастаньо, Колумбия, 23 года

Кевин Кастаньо

Кевин Кастаньо

Фото: vk.com/fckrasnodar

Первым приобретением лидера чемпионата России в зимнее окно стал опорный полузащитник сборной Колумбии. «Краснодар» купил Кастаньо у мексиканского «Крус Асуля» за € 7,3 млн (по данным Transfermarkt). Этот трансфер – четвёртый по стоимости среди всех в зимнее окно РПЛ. Краснодарцы сделали многообещающую покупку. Кевин с 2023 года играет за национальную команду, провёл уже семь матчей. В последнее время именно он попадал в основу, а не зенитовец Вильмар Барриос.

Виктор Са, Бразилия, 29 лет

Виктор Са

Виктор Са

Фото: Buda Mendes/Getty Images

Бразильского вингера «Краснодар» подписал в последний день зимнего окна. За Виктора Са заплатили «Ботафого» € 1,5 млн. Вроде бы не самые большие деньги, тем не менее этот трансфер вошёл в топ-10 самых дорогих в январе-феврале в РПЛ. Большой плюс Виктора Са – адаптированность к европейскому футболу. Он поиграл в Австрии за ЛАСК и в немецкой Бундеслиге за «Вольфсбург». Однако в «Ботафого» вингер был не слишком результативен: 4+4 в 33 матчах Серии А сезона-2023.

«Зенит»

Нино, Бразилия, 26 лет

Нино

Нино

Фото: vk.com/zenit

Подписание центрального защитника сборной Бразилии – в топ-5 крупнейших трансферов РПЛ в зимнее окно. «Зенит» выкупил Нино у «Флуминенсе» за € 5 млн. Выгодная сделка, если исходить из того, что Transfermarkt оценивает бразильца в € 11 млн. У Нино через год заканчивался контракт с «Флу», и защитник не продлевал договор. «Зенит» оказался в нужное время в нужном месте. Новичок, дебютировавший в сборной Бразилии в ноябре 2023-го в матче квалификации ЧМ-2026 с Аргентиной, должен решить проблемы чемпиона в центре обороны.

Педро, Бразилия, 18 лет

Педро

Педро

Фото: vk.com/zenit

Трансфер юного вингера, которому только-только исполнилось 18 лет, – третий по стоимости в зимнее окно. При этом «Зенит» приобрёл у «Коринтианса» за € 9 млн только 50% прав на Педро. Если выкупят и оставшуюся половину, то, видимо, эта сделка и станет самой дорогой. Говорят, Педро – один из самых больших талантов своего поколения в бразильском футболе. На сборах «Зенита» вингер, по словам Сергея Семака, выглядит даже лучше, чем ожидалось. Но пока на взрослом уровне у Педро только 21 матч и один гол.

Артур Гимарайнс, Бразилия, 25 лет

Артур Гимарайнс

Артур Гимарайнс

Фото: vk.com/zenit

Правый вингер – самый дорогой новичок в зимнее окно. «Зенит» забрал Артура из «Палмейраса», заплатив клубу из Сан-Паулу € 15 млн. Любопытно, что рекордный трансфер случился на фоне неудачного периода у бразильца: в последние четыре месяца до завершения сезона-2023 Артур не забивал и не делал голевых передач. Выпал из основы «Палмейраса». Тем не менее у вингера за сезон 10+2 в 43 матчах чемпионата Бразилии и Кубка Либертадорес. Артур – долгожданная замена Малкому по позиции.

Рассказ про Артура:
Главный трансфер «Зенита» этой зимы. Что происходит с игроком, который заменит Малкома?
Главный трансфер «Зенита» этой зимы. Что происходит с игроком, который заменит Малкома?

«Локомотив»

Жерзино Ньямси, Франция, 27 лет

Жерзино Ньямси

Жерзино Ньямси

Фото: vk.com/fclokomotiv

Французский центральный защитник – единственный легионер, приехавший зимой в Россию из топ-5 лиг Европы. Первую часть сезона Ньямси отыграл за «Страсбур»: провёл 13 матчей, заработал одну жёлтую карточку. «Локомотив» выкупил Жерзино за € 3,5 млн – это шестой по стоимости зимний трансфер РПЛ. Вообще, железнодорожники наконец-то укрепили центр обороны защитником с большим опытом: у Ньямси под сотню матчей в Лиге 1, он пару раз сыграл даже в Лиге чемпионов за «Ренн».

Саид Хамулич, Босния и Герцеговина, 23 года

Саид Хамулич

Саид Хамулич

Фото: vk.com/fclokomotiv

Второго легионера «Локомотив» в зимнее окно арендовал с правом выкупа. Хамулич тоже принадлежит французскому клубу – «Тулузе», но первую часть нынешнего сезона отыграл в Нидерландах за «Витесс». Там в 14 матчах чемпионата и Кубка страны нападающий отметился лишь одной голевой передачей. Несмотря на более чем скромную статистику, особенно для романтичной голландской лиги, босниец чем-то привлёк скаутов и тренерский штаб «Локо». За выкуп Хамулича потребуется заплатить € 2,6 млн.

Кто такие Ньямси и Хамулич:
Отказался от радужной повязки и был сослан из клуба. Что за новичка взял «Локомотив»
Отказался от радужной повязки и был сослан из клуба. Что за новичка взял «Локомотив»

«Спартак»

Манфред Угальде, Коста-Рика, 21 год

Манфред Угальде

Манфред Угальде

Фото: vk.com/fcsm_official

Единственный трансфер «Спартака» и второй по стоимости в зимнее окно после перехода Артура в «Зенит». Московский клуб заплатил голландскому «Твенте» за Угальде € 13 млн, кроме того, в договоре предусмотрены бонусы. По словам главного тренера Гильермо Абаскаля, костариканец должен добавить спартаковской линии атаки таких качеств, как прессинг и открывания за спины защитникам. В первой части сезона нападающий забил девять мячей и сделал семь голевых передач в 25 матчах во всех турнирах.

Знакомимся с Угальде:
Первый зимний трансфер «Спартака»! Что за нападающего купили за такие большие деньги
Первый зимний трансфер «Спартака»! Что за нападающего купили за такие большие деньги

«Крылья Советов»

Франко Ороско, Аргентина, 22 года

Франко Ороско

Франко Ороско

Фото: vk.com/fckssamara

«Крылья Советов» продолжают привозить в Россию молодых аргентинских талантов — вслед за Бенхамином Гарре. Этой зимой самарский клуб арендовал у «Лануса» Ороско за € 250 тыс. Спортивный директор «КС» Сергей Корниленко, комментируя трансфер Франко, отметил, что новичок способен сыграть в атаке на любой позиции. Выкупить аргентинца можно будет за € 2,5 млн. В завершившемся сезоне-2023 Ороско забил четыре мяча и отдал три голевые передачи в 23 матчах чемпионата Аргентины. А по юношам играл за сборную.

«Рубин»

Богдан Йочич, Сербия, 23 года

Богдан Йочич

Богдан Йочич

Фото: vk.com/fcrk

Поиск нового центрального полузащитника привёл селекционеров и руководителей «Рубина» в Сербию. Бывший игрок юношеских и молодёжной сборных этой страны Йочич перешёл в казанский клуб из «Вождоваца» за € 400 тыс. В нынешнем сезоне у Богдана было 20 матчей в чемпионате и Кубке Сербии, у него 4+7 по системе «гол+пас». Несколько лет назад совсем молодой ещё Йочич пробовал себя в топ-лиге, но тогда не потянул «Верону». Теперь он явно лучше готов к карьере за границей.

Лука Биелович, Сербия, 22 года

Лука Биелович

Лука Биелович

Фото: vk.com/fcrk

Нового вингера Рашид Рахимов и его скауты также присмотрели в Сербии. Тоже молодого и перспективного, сыгравшего в 2023 году даже один матч за первую сборную. Биелович арендован с правом выкупа у «Спартака» из Суботицы, где в этом сезоне выступал под руководством российского тренера Александра Кержакова. Правда, при экс-форварде «Зенита» отметился только одним голом в 15 матчах. После ухода Кержакова дела у Луки пошли получше, и к зиме он набрал 1+3 в чемпионате Сербии. Но прошлый сезон был в его исполнении намного ярче – 8+2 в 29 матчах.

Дардан Шабанхаджай, Австрия, 22 года

Дардан Шабанхаджай

Дардан Шабанхаджай

Фото: vk.com/fcrk

Подписание нападающих словенской «Муры» становится трендом «Рубина». Именно в этой команде сверкал перед переездом в Казань Мирлинд Даку. Теперь из «Муры» переходит австрийский косовар Шабанхаджай. «Рубин» заплатит за Дардана € 1,2 млн. Ещё полгода назад сами словенцы выкупали экс-игрока молодёжной сборной Австрии у «Штурма» за € 350 тыс. Шабанхаджай в текущем сезоне сыграл 19 матчей, став автором семи голов и трёх голевых передач, у него неплохое сочетание скорости и техники.

Касра Тахери, Иран, 17 лет

Касра Тахери

Касра Тахери

Фото: vk.com/fcrk

Ещё один форвард-легионер, которого подписал «Рубин», – совсем молодой иранец. Кахери только в августе исполнится 18 лет. Касра перешёл из «Сепахана», а сумма трансфера составила символические € 35 тыс. Возможно, Кахери повторит путь Сердара Азмуна, начинавшего свой путь в европейском футболе именно в Казани. Этот нападающий обратил на себя внимание выступлением за сборную Ирана U17: в её составе у него 6+4 в 15 матчах. На юношеском ЧМ-2023 забил Бразилии и Новой Каледонии. А вот за первую команду «Сепахана» сыграть не успел.

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ЦСКА

Амирхоссейн Риванди, Иран, 19 лет

Амирхоссейн Риванди

Амирхоссейн Риванди

Фото: vk.com/pfc_cska

ЦСКА также подписал молодого иранца. Левый защитник Риванди арендован до конца сезона с правом выкупа. В рамках партнёрства армейцев с иранской академией КИА два игрока из этой страны тренировались с московской командой. Амирхоссейн проявил себя во встрече с молодёжкой «Спартака»: заработал пенальти и сделал голевой пас. После этого парня решили оставить в главном ЦСКА. В нынешнем сезоне у Риванди было семь матчей во втором дивизионе чемпионата Ирана без результативных действий.

Сид Ахмед Айссауи, Алжир, 19 лет

Сид Ахмед Айссауи

Сид Ахмед Айссауи

Фото: vk.com/pfc_cska

Кроме того, в ЦСКА появился ровесник Риванди – алжирский центральный полузащитник. Армейцы заполучили права на Айссауи, заплатив «УСМ Алжир» € 250 тыс. Сид Ахмед не играл за первую команду алжирского клуба, но приглянулся своими выступлениями за молодёжную сборную страны. Это техничный, креативный хавбек с отличным пасом на любое расстояние. По словам заместителя генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Евгения Шевелева, Айссауи так хотел перейти к армейцам, что готов был играть даже бесплатно. Принял и зарплату в рублях без привязки к иностранным валютам. Подробнее о новичке мы писали здесь.

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«Ростов»

Умар Сако, Кот-д’Ивуар, 27 лет

Умар Сако

Умар Сако

Фото: vk.com/fcrostov

«Ростов» в первой части сезона был самой российской командой наряду с «Факелом», но в зимнее окно подписал трёх легионеров. Центр обороны ростовчан должен усилить ивуариец Сако. Этот защитник арендован с правом выкупа у болгарский «Арды» за € 150 тыс. У Умара есть опыт игры за первую сборную Кот-д’Ивуара, правда, всего один матч в далёком 2019 году. В нынешнем сезоне Сако сыграл 20 матчей в чемпионате Болгарии, забил два мяча и сделал одну голевую передачу. Говорит, что из «Ростова» хочет перейти в «Реал».

Эяд Эль-Аскалани, Египет, 19 лет

Валерий Карпин и Эяд Эль-Аскалани

Валерий Карпин и Эяд Эль-Аскалани

Фото: vk.com/fcrostov

Молодого египтянина Валерий Карпин и скауты «Ростова» разглядели в клубе «Исмаилия». Эль-Аскалани выкуплен ростовским клубом за € 920 тыс. Этот защитник выступает за молодёжную сборную Египта, а в первую пока не вызывался. Может сыграть как в центре, так и слева, хотя для центрбека он недостаточно высок. За «Исмаили» в текущем сезоне Эль-Аскалани провёл 10 матчей, стал автором одной голевой передачи. По словам Эяда, Карпин уже называет его сыном.

Роналдо дос Сантос, Бразилия, 23 года

Роналдо

Роналдо

Фото: vk.com/fcrostov

Самое громкое приобретение «Ростова»! Пока, правда, только по имени. Тёзка Феномена приехал в команду Карпина из чемпионата Болгарии: за бразильца заплатили «Левски» € 2 млн. Однако этот Роналдо скорее не центрфорвард, а вингер. Обладает высокой скоростью, а вот с техникой удара не всё так хорошо. В нынешнем сезоне забил семь голов и сделал одну голевую передачу в 25 матчах. Если бы получше реализовывал моменты, наколотил бы заметно больше мячей. Естественно, в сборной Бразилии о Роналдо из «Ростова» вряд ли слышали.

«Факел»

Райан Сенхаджи, Алжир, 26 лет

Райан Сенхаджи

Райан Сенхаджи

Фото: t.me/pfcfakel

В воронежском клубе тоже появился новичок-легионер. Что любопытно, и его отыскали в далёком от топовых чемпионате Болгарии. Центральный защитник Сенхаджи перешёл из «Крумовграда» всего за € 30 тыс. Вообще, Райан – уроженец Лиона, вот только ни за алжирскую, ни тем более за французскую сборные он не выступал. Даже на молодёжном уровне. Пару раз сыграл за «Сошо», но не в Лиге 2, а в кубковых турнирах. В нынешнем сезоне у Сенхаджи 18 матчей без результативных действий. В «Факеле» хвалят алжирца за сочетание физики и скорости.

«Ахмат»

Надер Гандри, Тунис, 28 лет

Надер Гандри

Надер Гандри

Фото: vk.com/akhmatgrozny

В клубе из Грозного сделали ставку зимой на укрепление обороны, которая была слабым звеном в первой части сезона. Из ОАЭ подвезли тунисского легионера. Почти двухметровый Гандри выступал ранее за «Аджман», а в «Ахмат» перешёл на правах свободного агента. У этого игрока 10 матчей за первую сборную Туниса. В нынешнем сезоне он сыграл столько же и за «Аджман», результативных действий не совершал. Надер признался, что российский клуб в ходе переговоров удовлетворил все его просьбы, поэтому он был очень рад трансферу.

Лукас Ловат, Бразилия, 27 лет

Лукас Ловат

Лукас Ловат

Фото: vk.com/akhmatgrozny

На левом фланге обороны у «Ахмата» появился новый бразилец. Ради перехода в российский клуб Ловат оставил участника плей-офф Лиги конференций «Слован» из Братиславы. Сумма трансфера составила € 350 тыс. В текущем сезоне Лукас принял участие в 23 матчах чемпионата Словакии и еврокубков, забив один мяч и отдав четыре голевые передачи. По словам бразильца, он внимательно следил за РПЛ, поэтому не задумываясь согласился на вариант с продолжением карьеры в России.

Амин Талал, Марокко, 27 лет

Амин Талал (справа)

Амин Талал (справа)

Фото: Paolo Bruno/Getty Images

Приобрел «Ахмат» иностранца и в центр поля. Марокканского полузащитника присмотрели в молдавском «Шерифе». Талал – самый дорогой из новичков команды, стоимость его трансфера составила € 750 тыс. Амин провёл в своё время более полусотни матчей во французской Лиге 2, а в нынешнем сезоне у него 24 игры, 11 забитых мячей и две голевые передачи. Причём марокканец трижды отличился в квалификации Лиги чемпионов. Сам Талал после перехода назвал Грозный прекрасным городом, который соответствует его ценностям.

«Оренбург»

Мохаммад Горбани, Иран, 22 года

Мохаммад Горбани

Мохаммад Горбани

Фото: Ismael Adnan/Getty Images

Опорный полузащитник Горбани – самый опытный из иранских легионеров, перебравшихся этой зимой в Россию. Вероятно, он обратил на себя внимание скаутов в товарищеском матче «Сепахана» с «Зенитом» в Исфахане. Хозяева неожиданно переиграли нашего чемпиона со счётом 2:0, а Горбани забил первый гол. Сумма трансфера составила € 1 млн. В текущем сезоне Мохаммад поучаствовал в 20 матчах чемпионата и азиатской Лиги чемпионов, набрал 2+1. Вызывался в сборную Ирана, но пока не дебютировал. Играл только за национальную команду U23.

Хорди Томпсон, Чили, 19 лет

Хорди Томпсон

Хорди Томпсон

Фото: vk.com/fcorenburg

Переезд 19-летнего чилийца в Россию получился сложным, потому что на родине он вляпался в криминальную историю с избиением своей подруги и вынужден был вносить залог, чтобы суд отпустил его. Но игрок Томпсон интересный – невысокий, зато техничный, резкий, креативный и с обводкой. Может исполнять роль вингера или действовать под нападающим. «Оренбург» арендовал его у «Коло-Коло» за € 250 тыс. с правом выкупа. В сезоне-2023 у Хорди 6+2 в 27 матчах. Играл за молодёжную сборную Чили.

Детали дела Томпсона и его игровой карьеры:
«Я думала, он собирается меня убить». «Оренбург» хочет подписать арестованного игрока
«Я думала, он собирается меня убить». «Оренбург» хочет подписать арестованного игрока

«Балтика»

Кевин Андраде, Колумбия, 24 года

Кевин Андраде

Кевин Андраде

Фото: vk.com/fcbaltika

«Балтика», стремясь спастись от вылета, взяла зимой 11 новичков, включая трёх легионеров. Один из новых центральных защитников – колумбиец Андраде. Его выкупили у клуба «Америка» за € 400 тыс. Кевин пока не выступал в Европе, да и вообще за границей поиграл только несколько месяцев в Аргентине. В сезоне-2023 принял участие в 45 матчах во всех турнирах, забил один мяч и сделал две голевые передачи. За колумбийские сборные Андраде не играл, но кое-чего добился в карьере – однажды завоевал чемпионский титул.

Диего Луна, Венесуэла, 24 года

Диего Луна

Диего Луна

Фото: vk.com/fcbaltika

Другой центральный защитник, подписанный «Балтикой», представляет Венесуэлу. Луну приобрели у «Каракаса» за € 250 тыс. Диего пока не выступает за первую сборную страны, а за молодёжную и юношеские поиграл. В сезоне-2023 его «Каракас» боролся за чемпионство, однако уступил в «золотом» матче. Сам Луна провёл 31 игру, забил один мяч и отдал одну голевую передачу. Заработал место в символической сборной чемпионата Венесуэлы. Луна уже был в Европе, в 2020 году пробовал силы в испанской Сегунде В.

Алекс Фернандес, Бразилия, 21 год

Алекс Фернандес

Алекс Фернандес

Фото: https://vk.com/fcbaltika

Молодой бразилец – вингер, перешедший из чемпионата Болгарии. Алекса Фернандеса купили у «Черно Море» за € 850 тыс, и это второй по стоимости трансфер «Балтики» в зимнее окно. В Европе этот футболист провёл всего полтора года, переехав из молодёжки знаменитого «Сантоса». В нынешнем сезоне Алекс Фернандес сыграл 19 матчей, в которых забил пять мячей и сделал пять голевых передач. Возможности бразильца – загадка, однако удивили слова тренера «Балтики» Сергея Игнашевича, сказавшего, что новичков-легионеров ещё надо доводить до уровня РПЛ.

«Сочи»

Яхья Аттийят-аллах, Марокко, 28 лет

Яхья Аттийят-аллах

Яхья Аттийят-аллах

Фото: vk.com/pfcsochi

В «Сочи» оказался полуфиналист ЧМ-2022 в составе Марокко. Аутсайдер РПЛ выкупил Аттийят-аллаха у «Видада» за € 500 тыс. На чемпионате мира в Катаре левый защитник принял участие в шести матчах, а в четвертьфинале с Португалией (1:0) даже сделал голевой пас в эпизоде с победным мячом. За «Видад» в нынешнем сезоне Яхья провёл 23 игры, в которых забил четыре мяча и отдал три голевые передачи. Как ни удивительно, до 28 лет марокканец почти не выступал в Европе – только полгода в греческом «Волосе».

Игнасио Сааведра, Чили, 25 лет

Игнасио Сааведра

Игнасио Сааведра

Фото: vk.com/pfcsochi

На позиции опорного полузащитника у «Сочи» появился легионер из Чили. Сааведра перешёл из клуба «Универсидад Католика» на правах свободного агента. Игнасио – четырёхкратный чемпион страны, у него есть три матча за чилийскую сборную, впрочем, ещё в 2021 году. В минувшем сезоне Сааведра провёл 34 игры во всех турнирах за «Универсад Католику», результативных действий не совершал, но карточек собрал немало – девять жёлтых и одну красную. Жёсткий центрхав.

Александар Юкич, Австрия, 23 года

Александар Юкич

Александар Юкич

Фото: vk.com/pfcsochi

Центр поля сочинцы укрепили и австрийским легионером. Юкича приобрели у венской «Аустрии» всего за € 50 тыс. Александар – бывший игрок юношеской и молодёжных сборных Австрии. В нынешнем сезоне до отъезда в Россию полузащитник провёл 22 матча, в которых забил один мяч и отдал две голевые передачи. У него было пять жёлтых карточек и одна красная. Сам Юкич, говоря о своих сильных качествах после перехода в «Сочи», назвал умение исполнять стандарты.

Серхио Кордова, Венесуэла, 26 лет

Серхио Кордова

Серхио Кордова

Фото: vk.com/pfcsochi

В линию атаки сочинцы добавили двух венесуэльских форвардов. Более опытный – 26-летний Кордова. Он поиграл в Бундеслиге за «Аугсбург» и «Арминию», а в последнее время выступал в Турции за «Аланьяспор». В 21 матче забил три гола и отдал три голевые передачи. «Сочи» арендовал Кордову до конца сезона с правом выкупа. За сборную Венесуэлы Серхио провёл 18 матчей, но мячей не забивал. Высокий, крепкий нападающий, вот только не самый результативный.

Трансферы венесуэльцев – новый тренд РПЛ:
Клубы РПЛ нашли новое трансферное направление? Три игрока приехали зимой из одной страны
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Сауль Гуарирапа, Венесуэла, 21 год

Сауль Гуарирапа

Сауль Гуарирапа

Фото: vk.com/pfcsochi

Молодой Гуарирапа переезжает в Европу прямо из Венесуэлы. В его случае речь также идёт об аренде до конца сезона (за € 200 тыс.) с опцией выкупа. Права на Сауля принадлежат «Каракасу». В составе этой команды рослый центрфорвард забил девять мячей и отдал шесть голевых передач в 31 матче сезона-2023. За первую сборную Венесуэлы Гуарирапа пока не выступал, хотя вызывался в тренировочный лагерь. Поиграл только за молодёжную и олимпийскую. Сауль признался: для него переход в «Сочи» ещё и возможность закрепиться в главной сборной.

Трансферы РПЛ в зимнее окно.

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