В РПЛ в зимнее окно приехали 32 легионера. Главное — о каждом из них

В зимнее трансферное окно РПЛ пополнили 32 легионера из 17 стран. Больше всего российские клубы подписали бразильцев – семерых. По три новичка приехали из Венесуэлы и Ирана, по два — из Сербии, Австрии, Колумбии, Чили, Алжира и Марокко. По одному — из Франции, Боснии и Герцеговины, Аргентины, Кот-д’Ивуара, Египта, Туниса и Коста-Рики. Сумасшедшая география! Рассказываем вкратце о каждом из них.

«Краснодар»

Кевин Кастаньо, Колумбия, 23 года

Кевин Кастаньо Фото: vk.com/fckrasnodar

Первым приобретением лидера чемпионата России в зимнее окно стал опорный полузащитник сборной Колумбии. «Краснодар» купил Кастаньо у мексиканского «Крус Асуля» за € 7,3 млн (по данным Transfermarkt). Этот трансфер – четвёртый по стоимости среди всех в зимнее окно РПЛ. Краснодарцы сделали многообещающую покупку. Кевин с 2023 года играет за национальную команду, провёл уже семь матчей. В последнее время именно он попадал в основу, а не зенитовец Вильмар Барриос.

Виктор Са, Бразилия, 29 лет

Виктор Са Фото: Buda Mendes/Getty Images

Бразильского вингера «Краснодар» подписал в последний день зимнего окна. За Виктора Са заплатили «Ботафого» € 1,5 млн. Вроде бы не самые большие деньги, тем не менее этот трансфер вошёл в топ-10 самых дорогих в январе-феврале в РПЛ. Большой плюс Виктора Са – адаптированность к европейскому футболу. Он поиграл в Австрии за ЛАСК и в немецкой Бундеслиге за «Вольфсбург». Однако в «Ботафого» вингер был не слишком результативен: 4+4 в 33 матчах Серии А сезона-2023.

«Зенит»

Нино, Бразилия, 26 лет

Нино Фото: vk.com/zenit

Подписание центрального защитника сборной Бразилии – в топ-5 крупнейших трансферов РПЛ в зимнее окно. «Зенит» выкупил Нино у «Флуминенсе» за € 5 млн. Выгодная сделка, если исходить из того, что Transfermarkt оценивает бразильца в € 11 млн. У Нино через год заканчивался контракт с «Флу», и защитник не продлевал договор. «Зенит» оказался в нужное время в нужном месте. Новичок, дебютировавший в сборной Бразилии в ноябре 2023-го в матче квалификации ЧМ-2026 с Аргентиной, должен решить проблемы чемпиона в центре обороны.

Педро, Бразилия, 18 лет

Педро Фото: vk.com/zenit

Трансфер юного вингера, которому только-только исполнилось 18 лет, – третий по стоимости в зимнее окно. При этом «Зенит» приобрёл у «Коринтианса» за € 9 млн только 50% прав на Педро. Если выкупят и оставшуюся половину, то, видимо, эта сделка и станет самой дорогой. Говорят, Педро – один из самых больших талантов своего поколения в бразильском футболе. На сборах «Зенита» вингер, по словам Сергея Семака, выглядит даже лучше, чем ожидалось. Но пока на взрослом уровне у Педро только 21 матч и один гол.

Артур Гимарайнс, Бразилия, 25 лет

Артур Гимарайнс Фото: vk.com/zenit

Правый вингер – самый дорогой новичок в зимнее окно. «Зенит» забрал Артура из «Палмейраса», заплатив клубу из Сан-Паулу € 15 млн. Любопытно, что рекордный трансфер случился на фоне неудачного периода у бразильца: в последние четыре месяца до завершения сезона-2023 Артур не забивал и не делал голевых передач. Выпал из основы «Палмейраса». Тем не менее у вингера за сезон 10+2 в 43 матчах чемпионата Бразилии и Кубка Либертадорес. Артур – долгожданная замена Малкому по позиции.

«Локомотив»

Жерзино Ньямси, Франция, 27 лет

Жерзино Ньямси Фото: vk.com/fclokomotiv

Французский центральный защитник – единственный легионер, приехавший зимой в Россию из топ-5 лиг Европы. Первую часть сезона Ньямси отыграл за «Страсбур»: провёл 13 матчей, заработал одну жёлтую карточку. «Локомотив» выкупил Жерзино за € 3,5 млн – это шестой по стоимости зимний трансфер РПЛ. Вообще, железнодорожники наконец-то укрепили центр обороны защитником с большим опытом: у Ньямси под сотню матчей в Лиге 1, он пару раз сыграл даже в Лиге чемпионов за «Ренн».

Саид Хамулич, Босния и Герцеговина, 23 года

Саид Хамулич Фото: vk.com/fclokomotiv

Второго легионера «Локомотив» в зимнее окно арендовал с правом выкупа. Хамулич тоже принадлежит французскому клубу – «Тулузе», но первую часть нынешнего сезона отыграл в Нидерландах за «Витесс». Там в 14 матчах чемпионата и Кубка страны нападающий отметился лишь одной голевой передачей. Несмотря на более чем скромную статистику, особенно для романтичной голландской лиги, босниец чем-то привлёк скаутов и тренерский штаб «Локо». За выкуп Хамулича потребуется заплатить € 2,6 млн.

«Спартак»

Манфред Угальде, Коста-Рика, 21 год

Манфред Угальде Фото: vk.com/fcsm_official

Единственный трансфер «Спартака» и второй по стоимости в зимнее окно после перехода Артура в «Зенит». Московский клуб заплатил голландскому «Твенте» за Угальде € 13 млн, кроме того, в договоре предусмотрены бонусы. По словам главного тренера Гильермо Абаскаля, костариканец должен добавить спартаковской линии атаки таких качеств, как прессинг и открывания за спины защитникам. В первой части сезона нападающий забил девять мячей и сделал семь голевых передач в 25 матчах во всех турнирах.

«Крылья Советов»

Франко Ороско, Аргентина, 22 года

Франко Ороско Фото: vk.com/fckssamara

«Крылья Советов» продолжают привозить в Россию молодых аргентинских талантов — вслед за Бенхамином Гарре. Этой зимой самарский клуб арендовал у «Лануса» Ороско за € 250 тыс. Спортивный директор «КС» Сергей Корниленко, комментируя трансфер Франко, отметил, что новичок способен сыграть в атаке на любой позиции. Выкупить аргентинца можно будет за € 2,5 млн. В завершившемся сезоне-2023 Ороско забил четыре мяча и отдал три голевые передачи в 23 матчах чемпионата Аргентины. А по юношам играл за сборную.

«Рубин»

Богдан Йочич, Сербия, 23 года

Богдан Йочич Фото: vk.com/fcrk

Поиск нового центрального полузащитника привёл селекционеров и руководителей «Рубина» в Сербию. Бывший игрок юношеских и молодёжной сборных этой страны Йочич перешёл в казанский клуб из «Вождоваца» за € 400 тыс. В нынешнем сезоне у Богдана было 20 матчей в чемпионате и Кубке Сербии, у него 4+7 по системе «гол+пас». Несколько лет назад совсем молодой ещё Йочич пробовал себя в топ-лиге, но тогда не потянул «Верону». Теперь он явно лучше готов к карьере за границей.

Лука Биелович, Сербия, 22 года

Лука Биелович Фото: vk.com/fcrk

Нового вингера Рашид Рахимов и его скауты также присмотрели в Сербии. Тоже молодого и перспективного, сыгравшего в 2023 году даже один матч за первую сборную. Биелович арендован с правом выкупа у «Спартака» из Суботицы, где в этом сезоне выступал под руководством российского тренера Александра Кержакова. Правда, при экс-форварде «Зенита» отметился только одним голом в 15 матчах. После ухода Кержакова дела у Луки пошли получше, и к зиме он набрал 1+3 в чемпионате Сербии. Но прошлый сезон был в его исполнении намного ярче – 8+2 в 29 матчах.

Дардан Шабанхаджай, Австрия, 22 года

Дардан Шабанхаджай Фото: vk.com/fcrk

Подписание нападающих словенской «Муры» становится трендом «Рубина». Именно в этой команде сверкал перед переездом в Казань Мирлинд Даку. Теперь из «Муры» переходит австрийский косовар Шабанхаджай. «Рубин» заплатит за Дардана € 1,2 млн. Ещё полгода назад сами словенцы выкупали экс-игрока молодёжной сборной Австрии у «Штурма» за € 350 тыс. Шабанхаджай в текущем сезоне сыграл 19 матчей, став автором семи голов и трёх голевых передач, у него неплохое сочетание скорости и техники.

Касра Тахери, Иран, 17 лет

Касра Тахери Фото: vk.com/fcrk

Ещё один форвард-легионер, которого подписал «Рубин», – совсем молодой иранец. Кахери только в августе исполнится 18 лет. Касра перешёл из «Сепахана», а сумма трансфера составила символические € 35 тыс. Возможно, Кахери повторит путь Сердара Азмуна, начинавшего свой путь в европейском футболе именно в Казани. Этот нападающий обратил на себя внимание выступлением за сборную Ирана U17: в её составе у него 6+4 в 15 матчах. На юношеском ЧМ-2023 забил Бразилии и Новой Каледонии. А вот за первую команду «Сепахана» сыграть не успел.

ЦСКА

Амирхоссейн Риванди, Иран, 19 лет

Амирхоссейн Риванди Фото: vk.com/pfc_cska

ЦСКА также подписал молодого иранца. Левый защитник Риванди арендован до конца сезона с правом выкупа. В рамках партнёрства армейцев с иранской академией КИА два игрока из этой страны тренировались с московской командой. Амирхоссейн проявил себя во встрече с молодёжкой «Спартака»: заработал пенальти и сделал голевой пас. После этого парня решили оставить в главном ЦСКА. В нынешнем сезоне у Риванди было семь матчей во втором дивизионе чемпионата Ирана без результативных действий.

Сид Ахмед Айссауи, Алжир, 19 лет

Сид Ахмед Айссауи Фото: vk.com/pfc_cska

Кроме того, в ЦСКА появился ровесник Риванди – алжирский центральный полузащитник. Армейцы заполучили права на Айссауи, заплатив «УСМ Алжир» € 250 тыс. Сид Ахмед не играл за первую команду алжирского клуба, но приглянулся своими выступлениями за молодёжную сборную страны. Это техничный, креативный хавбек с отличным пасом на любое расстояние. По словам заместителя генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Евгения Шевелева, Айссауи так хотел перейти к армейцам, что готов был играть даже бесплатно. Принял и зарплату в рублях без привязки к иностранным валютам. Подробнее о новичке мы писали здесь.

«Ростов»

Умар Сако, Кот-д’Ивуар, 27 лет

Умар Сако Фото: vk.com/fcrostov

«Ростов» в первой части сезона был самой российской командой наряду с «Факелом», но в зимнее окно подписал трёх легионеров. Центр обороны ростовчан должен усилить ивуариец Сако. Этот защитник арендован с правом выкупа у болгарский «Арды» за € 150 тыс. У Умара есть опыт игры за первую сборную Кот-д’Ивуара, правда, всего один матч в далёком 2019 году. В нынешнем сезоне Сако сыграл 20 матчей в чемпионате Болгарии, забил два мяча и сделал одну голевую передачу. Говорит, что из «Ростова» хочет перейти в «Реал».

Эяд Эль-Аскалани, Египет, 19 лет

Валерий Карпин и Эяд Эль-Аскалани Фото: vk.com/fcrostov

Молодого египтянина Валерий Карпин и скауты «Ростова» разглядели в клубе «Исмаилия». Эль-Аскалани выкуплен ростовским клубом за € 920 тыс. Этот защитник выступает за молодёжную сборную Египта, а в первую пока не вызывался. Может сыграть как в центре, так и слева, хотя для центрбека он недостаточно высок. За «Исмаили» в текущем сезоне Эль-Аскалани провёл 10 матчей, стал автором одной голевой передачи. По словам Эяда, Карпин уже называет его сыном.

Роналдо дос Сантос, Бразилия, 23 года

Роналдо Фото: vk.com/fcrostov

Самое громкое приобретение «Ростова»! Пока, правда, только по имени. Тёзка Феномена приехал в команду Карпина из чемпионата Болгарии: за бразильца заплатили «Левски» € 2 млн. Однако этот Роналдо скорее не центрфорвард, а вингер. Обладает высокой скоростью, а вот с техникой удара не всё так хорошо. В нынешнем сезоне забил семь голов и сделал одну голевую передачу в 25 матчах. Если бы получше реализовывал моменты, наколотил бы заметно больше мячей. Естественно, в сборной Бразилии о Роналдо из «Ростова» вряд ли слышали.

«Факел»

Райан Сенхаджи, Алжир, 26 лет

Райан Сенхаджи Фото: t.me/pfcfakel

В воронежском клубе тоже появился новичок-легионер. Что любопытно, и его отыскали в далёком от топовых чемпионате Болгарии. Центральный защитник Сенхаджи перешёл из «Крумовграда» всего за € 30 тыс. Вообще, Райан – уроженец Лиона, вот только ни за алжирскую, ни тем более за французскую сборные он не выступал. Даже на молодёжном уровне. Пару раз сыграл за «Сошо», но не в Лиге 2, а в кубковых турнирах. В нынешнем сезоне у Сенхаджи 18 матчей без результативных действий. В «Факеле» хвалят алжирца за сочетание физики и скорости.

«Ахмат»

Надер Гандри, Тунис, 28 лет

Надер Гандри Фото: vk.com/akhmatgrozny

В клубе из Грозного сделали ставку зимой на укрепление обороны, которая была слабым звеном в первой части сезона. Из ОАЭ подвезли тунисского легионера. Почти двухметровый Гандри выступал ранее за «Аджман», а в «Ахмат» перешёл на правах свободного агента. У этого игрока 10 матчей за первую сборную Туниса. В нынешнем сезоне он сыграл столько же и за «Аджман», результативных действий не совершал. Надер признался, что российский клуб в ходе переговоров удовлетворил все его просьбы, поэтому он был очень рад трансферу.

Лукас Ловат, Бразилия, 27 лет

Лукас Ловат Фото: vk.com/akhmatgrozny

На левом фланге обороны у «Ахмата» появился новый бразилец. Ради перехода в российский клуб Ловат оставил участника плей-офф Лиги конференций «Слован» из Братиславы. Сумма трансфера составила € 350 тыс. В текущем сезоне Лукас принял участие в 23 матчах чемпионата Словакии и еврокубков, забив один мяч и отдав четыре голевые передачи. По словам бразильца, он внимательно следил за РПЛ, поэтому не задумываясь согласился на вариант с продолжением карьеры в России.

Амин Талал, Марокко, 27 лет

Амин Талал (справа) Фото: Paolo Bruno/Getty Images

Приобрел «Ахмат» иностранца и в центр поля. Марокканского полузащитника присмотрели в молдавском «Шерифе». Талал – самый дорогой из новичков команды, стоимость его трансфера составила € 750 тыс. Амин провёл в своё время более полусотни матчей во французской Лиге 2, а в нынешнем сезоне у него 24 игры, 11 забитых мячей и две голевые передачи. Причём марокканец трижды отличился в квалификации Лиги чемпионов. Сам Талал после перехода назвал Грозный прекрасным городом, который соответствует его ценностям.

«Оренбург»

Мохаммад Горбани, Иран, 22 года

Мохаммад Горбани Фото: Ismael Adnan/Getty Images

Опорный полузащитник Горбани – самый опытный из иранских легионеров, перебравшихся этой зимой в Россию. Вероятно, он обратил на себя внимание скаутов в товарищеском матче «Сепахана» с «Зенитом» в Исфахане. Хозяева неожиданно переиграли нашего чемпиона со счётом 2:0, а Горбани забил первый гол. Сумма трансфера составила € 1 млн. В текущем сезоне Мохаммад поучаствовал в 20 матчах чемпионата и азиатской Лиги чемпионов, набрал 2+1. Вызывался в сборную Ирана, но пока не дебютировал. Играл только за национальную команду U23.

Хорди Томпсон, Чили, 19 лет

Хорди Томпсон Фото: vk.com/fcorenburg

Переезд 19-летнего чилийца в Россию получился сложным, потому что на родине он вляпался в криминальную историю с избиением своей подруги и вынужден был вносить залог, чтобы суд отпустил его. Но игрок Томпсон интересный – невысокий, зато техничный, резкий, креативный и с обводкой. Может исполнять роль вингера или действовать под нападающим. «Оренбург» арендовал его у «Коло-Коло» за € 250 тыс. с правом выкупа. В сезоне-2023 у Хорди 6+2 в 27 матчах. Играл за молодёжную сборную Чили.

«Балтика»

Кевин Андраде, Колумбия, 24 года

Кевин Андраде Фото: vk.com/fcbaltika

«Балтика», стремясь спастись от вылета, взяла зимой 11 новичков, включая трёх легионеров. Один из новых центральных защитников – колумбиец Андраде. Его выкупили у клуба «Америка» за € 400 тыс. Кевин пока не выступал в Европе, да и вообще за границей поиграл только несколько месяцев в Аргентине. В сезоне-2023 принял участие в 45 матчах во всех турнирах, забил один мяч и сделал две голевые передачи. За колумбийские сборные Андраде не играл, но кое-чего добился в карьере – однажды завоевал чемпионский титул.

Диего Луна, Венесуэла, 24 года

Диего Луна Фото: vk.com/fcbaltika

Другой центральный защитник, подписанный «Балтикой», представляет Венесуэлу. Луну приобрели у «Каракаса» за € 250 тыс. Диего пока не выступает за первую сборную страны, а за молодёжную и юношеские поиграл. В сезоне-2023 его «Каракас» боролся за чемпионство, однако уступил в «золотом» матче. Сам Луна провёл 31 игру, забил один мяч и отдал одну голевую передачу. Заработал место в символической сборной чемпионата Венесуэлы. Луна уже был в Европе, в 2020 году пробовал силы в испанской Сегунде В.

Алекс Фернандес, Бразилия, 21 год

Алекс Фернандес Фото: https://vk.com/fcbaltika

Молодой бразилец – вингер, перешедший из чемпионата Болгарии. Алекса Фернандеса купили у «Черно Море» за € 850 тыс, и это второй по стоимости трансфер «Балтики» в зимнее окно. В Европе этот футболист провёл всего полтора года, переехав из молодёжки знаменитого «Сантоса». В нынешнем сезоне Алекс Фернандес сыграл 19 матчей, в которых забил пять мячей и сделал пять голевых передач. Возможности бразильца – загадка, однако удивили слова тренера «Балтики» Сергея Игнашевича, сказавшего, что новичков-легионеров ещё надо доводить до уровня РПЛ.

«Сочи»

Яхья Аттийят-аллах, Марокко, 28 лет

Яхья Аттийят-аллах Фото: vk.com/pfcsochi

В «Сочи» оказался полуфиналист ЧМ-2022 в составе Марокко. Аутсайдер РПЛ выкупил Аттийят-аллаха у «Видада» за € 500 тыс. На чемпионате мира в Катаре левый защитник принял участие в шести матчах, а в четвертьфинале с Португалией (1:0) даже сделал голевой пас в эпизоде с победным мячом. За «Видад» в нынешнем сезоне Яхья провёл 23 игры, в которых забил четыре мяча и отдал три голевые передачи. Как ни удивительно, до 28 лет марокканец почти не выступал в Европе – только полгода в греческом «Волосе».

Игнасио Сааведра, Чили, 25 лет

Игнасио Сааведра Фото: vk.com/pfcsochi

На позиции опорного полузащитника у «Сочи» появился легионер из Чили. Сааведра перешёл из клуба «Универсидад Католика» на правах свободного агента. Игнасио – четырёхкратный чемпион страны, у него есть три матча за чилийскую сборную, впрочем, ещё в 2021 году. В минувшем сезоне Сааведра провёл 34 игры во всех турнирах за «Универсад Католику», результативных действий не совершал, но карточек собрал немало – девять жёлтых и одну красную. Жёсткий центрхав.

Александар Юкич, Австрия, 23 года

Александар Юкич Фото: vk.com/pfcsochi

Центр поля сочинцы укрепили и австрийским легионером. Юкича приобрели у венской «Аустрии» всего за € 50 тыс. Александар – бывший игрок юношеской и молодёжных сборных Австрии. В нынешнем сезоне до отъезда в Россию полузащитник провёл 22 матча, в которых забил один мяч и отдал две голевые передачи. У него было пять жёлтых карточек и одна красная. Сам Юкич, говоря о своих сильных качествах после перехода в «Сочи», назвал умение исполнять стандарты.

Серхио Кордова, Венесуэла, 26 лет

Серхио Кордова Фото: vk.com/pfcsochi

В линию атаки сочинцы добавили двух венесуэльских форвардов. Более опытный – 26-летний Кордова. Он поиграл в Бундеслиге за «Аугсбург» и «Арминию», а в последнее время выступал в Турции за «Аланьяспор». В 21 матче забил три гола и отдал три голевые передачи. «Сочи» арендовал Кордову до конца сезона с правом выкупа. За сборную Венесуэлы Серхио провёл 18 матчей, но мячей не забивал. Высокий, крепкий нападающий, вот только не самый результативный.

Сауль Гуарирапа, Венесуэла, 21 год

Сауль Гуарирапа Фото: vk.com/pfcsochi

Молодой Гуарирапа переезжает в Европу прямо из Венесуэлы. В его случае речь также идёт об аренде до конца сезона (за € 200 тыс.) с опцией выкупа. Права на Сауля принадлежат «Каракасу». В составе этой команды рослый центрфорвард забил девять мячей и отдал шесть голевых передач в 31 матче сезона-2023. За первую сборную Венесуэлы Гуарирапа пока не выступал, хотя вызывался в тренировочный лагерь. Поиграл только за молодёжную и олимпийскую. Сауль признался: для него переход в «Сочи» ещё и возможность закрепиться в главной сборной.

Трансферы РПЛ в зимнее окно.