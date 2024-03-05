Канал «Реала» — причина скандалов в Испании. Ни один другой клуб так не разносит судей

В минувший уикенд в Испании разгорелся громкий скандал. Арбитр Хесус Хиль Мансано дал финальный свисток во время голевой атаки «Реала» в матче с «Валенсией». Это произошло за пару секунд до удара Джуда Беллингема, который должен был стать победным.

Как клубное ТВ «Реала» давит на арбитров Ла Лиги

Любопытно, что за несколько дней до этого клубное телевидение «Реала» выпустило ролик. Что же было на видео? Критика в адрес Мансано. Клубное телевидение вспомнило, что в 2020 году арбитр поставил три пенальти в ворота «Реала» в гостевой игре с «Валенсией». Акцент авторов ролика — это первый случай, когда соперник мадридского клуба получил право на три 11-метровых удара.

Телевидение «Реала» считает, что перед игрой рукой Серхио Рамоса в своей штрафной площади была рука игрока «Валенсии». А перед вторым голом хозяев Денис Черышев (выступал тогда за «Валенсию»), по мнению авторов ролика, сфолил на Марко Асенсио. Плюс клубное ТВ «Реала» пропесочило Хосе Луиса Мунуэру Монтеро, которого назначили арбитром на VAR. Вспомнили спорные эпизоды, когда тот принимал решение не пользу мадридского клуба.

Хесус Хиль Мансано принял странное решение в матче «Валенсии» и «Реала» Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Надо отметить, что подобная практика уже вошла в привычку у клубного ТВ «Реала». Там не стесняются костерить судей, которые, по мнению авторов роликов, ошибаются не в пользу мадридской команды. А ещё периодически копаются в прошлом и собирают негативное досье на судей, которым предстоит работать на матчах «Реала».

В начале февраля телевидение разнесло арбитра Хосе Марию Санчеса Мартинеса, который работал на дерби с «Атлетико». Авторы видео считают, что судья не назначил три пенальти в ворота команды Диего Симеоне. Дважды — за фолы на Джуде Беллингеме, один раз — на Лукасе Васкесе. «Есть трилогия «Властелин колец». Три трёхчасовых фильма. Мы могли бы снять трилогию о судействе в дерби с «Атлетико». Рохас, Мартинес, Фернандес — все они принимали ужасные решения в пользу соперника», — сказано в видео.

«В одном из эпизодов Льоренте завалил в своей штрафной Беллингема. Все эти разговоры о том, что оба игрока применяли руки, для идиотов и тупиц. А мы здесь не дураки. Плюс в штрафной был фол на Васкесе. Арбитр находился в идеальной позиции, но ничего не увидел», — оценка эпизодов от телевидения «Реала».

Хосе Мария Санчес Мартинес — ещё одна жертва клубного ТВ «Реала» Фото: Angel Martinez/Getty Images

Так уж получилось, что в этом сезоне два главных мадридских клуба сыграли друг с другом четыре раза. В сентябре «Реал» проиграл на чужом стадионе (1:3), а после матча клубное телевидение устроило ещё один разнос арбитрам. Под критику на этот раз попал Хавьер Альберола Рохас. Официальный канал «Реала» заявил, что судья проявил снисходительность к «Атлетико» при принятии некоторых решений.

«Когда мы узнали, кого назначили арбитром, то сразу поняли, кому достанется победа. Рохас снова допустил грубые ошибки не в пользу «Реала». Он не должен работать на матчах такого уровня, а вместо этого раз за разом ошибается», — очередной язвительный комментарий клубного ТВ «Реала».

Хавьер Альберола Рохас показывает жёлтую карточку Луке Модричу в дерби Фото: Denis Doyle/Getty Images

Ещё один ролик с критикой судей вышел в конце февраля этого года. И это несмотря на победу «Реала» в матче с «Севильей» (1:0). На игре работала бригада арбитров во главе с Исидрой Диасом де Мерой. Во второй половине он получил травму, и его подменил резервный арбитр Карлос Фернандес Буэрго. До перерыва судейская бригада отменила гол Лукаса Васкеса. Она посчитала, что в ходе голевой атаки Начо нарушил правила на сопернике.

«Фола не было, и это ясно всем. Это ужасно. Какой позор! Вот такое у нас судейство в матче с «Севильей». Да что там, весь год. В сезоне-2020/2021 судьи отняли у нас чемпионство в матче с «Севильей». Не знаю, чего они хотят сейчас», — утверждает автор ролика.

Кстати, перед матчем клубное телевидение «Реала» действовало по уже проверенной схеме. Снова ролик, снова вспомнили об ошибках арбитра, назначенного на игру. «Севилье» такой ход не понравился, и она направила жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF). Клуб осудил действия телевидения «Реала». По мнению «Севильи», оно наносит удар по имиджу судей. Плюс андалусийский клуб хотел выяснить, не нарушают ли такие действия общий регламент RFEF.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поддержал решение «Севильи»: «Мы собираемся поддержать жалобу. Хорошо, что мы критикуем, потому что у нас есть свобода слова, но постоянные придирки каждую неделю и превосходство, которое они демонстрируют, не являются весомыми аргументами».

В конце 2023 года Тебас раскритиковал действия клубного ТВ «Реала». Это произошло после жалоб на судейство в дерби с «Атлетико». «То, что делает «Реал ТВ», не соответствует принципам честной игры. Слишком преувеличенно говорить о том, что всё это влияет на ход Ла Лиги. Я бы так не сказал», — заявил Тебас.

Хавьер Тебас устал от поступков клубного канала «Реала» Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Впрочем, «Реал» не наказали за ролики на клубном телевидении. Дисциплинарный комитет RFEF не нашёл поводов для возбуждения дела, поскольку «Севилья» не указала, какой пункт дисциплинарного кодекса нарушил мадридский клуб.

Почему канал увеличил количество видео с судьями

Ролики с ошибками судей были редким явлением, но частота их появлений возросла после дела Негрейры. Выяснилось, что «Барселона» платила деньги бывшему вице-президенту судейского корпуса. Сам Хосе Мария Энрикес Негрейра заявил, что получал денежные суммы, чтобы консультировать сине-гранатовых. По его словам, «Барса» не хотела, чтобы решения принимались против клуба. Она рассчитывала, что всё будет нейтрально.

А тут ещё и президент «Барселоны» Жоан Лапорта назвал «Реал» клубом режима, намекая на связь в прошлом с Франсиско Франко — испанским военным и политическим деятелем. Эти слова он произнёс весной 2023 года.

Жоан Лапорта президент «Барселоны» «Хочу отметить участие «Реала» в качестве частного обвинителя в судебном процессе по делу Негрейры. Клуба, который утверждает, что чувствует себя ущемлëнным. Клуба, которому всегда благоволили судьи. Который считался командой режима и был близок к политической и экономической элите».

«Реал» ответил в тот же день и сделал это с помощью клубного ТВ. Там разместил ролик под названием «Кто был клубом правящего режима?» Авторы видео напомнили, что «Реалу» пришлось ждать 15 лет, чтобы завоевать первый титул Ла Лиги при Франко. Плюс они отметили, что тот трижды спасал «Барсу» от банкротства, а клуб дарил диктатору золото и бриллианты. А ещё каталонцы восемь раз побеждали в чемпионате и девять раз — в Кубке Испании во время правления Франко.

«Реал» и «Барса» ведут войну не только на поле, но и за его пределами Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Январь 2024 года. «Реал» с огромным трудом побеждает дома «Альмерию» в чемпионате — превратили 0:2 в 3:2. В ходе матче арбитры трижды сбегал к монитору, чтобы принять важные решения. Все — в пользу «Реала». Судья Хосе Эрнандес Маэсо поставил пенальти в ворота «Альмерии», отменил гол гостей и засчитал гол Винисиуса.

Слово предоставляется президенту «Барселоне» Лапорте: «То, что произошло на «Сантьяго Бернабеу» — позор! Нужно что-то делать с тем давлением, которое оказывают на судей в течение всего сезона». Помимо этого, Лапорта обвинил представителей судейского корпуса в пассивности в отношении прессинга со стороны «Реала».

Кстати, сами футболисты мадридского клуба тоже недовольны деятельностью канала в отношении арбитров. Если верить Marca, то игроки считают, что подобные видео оказывают на клуб ненужное давление. Плюс из-за роликов на поле возникает напряжённая обстановка, а отношения между судьями и футболистами «Реала» становятся более натянутыми.

Март 2024-го. После матча с «Валенсией» испанское издание AS публикует инсайд. В «Реале» считают, что допущенные судьями ошибки в последних играх связаны с «Барселоной». Якобы тем самым каталонцев хотят вернуть в чемпионскую гонку. В «Реале» уверены, что переломным моментом стала критика Лапорты по итогам того самого матча с «Альмерией». По мнению мадридцев, после этого Ла Лига проявила большую лояльность по отношению к сине-гранатовым.

Кажется, это не закончится никогда.