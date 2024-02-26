Модрич забил красивейший гол издали! А потом крутым приёмом порадовал сам Анчелотти

Хорошая новость для «Реала»: Рюдигер восстановился и снова играет в основе. Однако выбывших всё ещё много (травмы: Куртуа, Милитао, Алаба, Беллингем, Хоселу и дисквалификации: Камавинга, Карвахаль). Долгое время мадридцам удавалось стабильно побеждать, но в феврале «Реал» уже несколько раз терял очки, и на этот раз матч снова получился тяжёлым.

Уже на восьмой минуте нападающий «Севильи» Эн-Несири каким-то чудом не забил, ударив мимо ворот с 10 метров, хотя ему никто не мешал. После этого «Реал» практически сразу забил, но мяч Васкеса отменил VAR. На повторе было видно, что Начо сфолил за несколько секунд до гола.

«Севилья» в целом действовала весьма аккуратно. Команда выстроилась в пять защитников, что было несвойственно им в начале сезона, но теперь периодически так играют при Кике Санчесе Флоресе. Гости садились в оборону настолько низко, что пространства между линиями не оставалось. При этом иногда получалось даже шесть защитников в линию.

Гости садились в оборону настолько низко, что пространства между линиями не оставалось Фото: кадр трансляции

Первый тайм получился весьма нервозным для хозяев. Достаточно сказать, что до перерыва главный судья показал две жёлтые карточки и обе – представителям «Реала». Анчелотти и Кроос получили предупреждения за лишние эмоции в адрес судьи.

Во втором тайме моментов стало побольше. Уже на 49-й минуте у Вальверде не получился удар, но мяч от его ноги всё равно отлетел в штангу ворот «Севильи». Через три минуты уже гости организовали классную контратаку, и Ромеро вроде бил наверняка, но Лунин потащил.

В середине второго тайма внезапно травму получил главный судья Фото: Angel Martinez/Getty Images

В середине второго тайма внезапно травму получил главный судья. Тут напрашивалась шутка, что Флорентино Перес заменил судью, который не засчитал гол «Реала». В трансляции словно с этим же намёком показали на трибуне президента мадридцев.

В результате помогло не судейство, а замена Анчелотти. Итальянский тренер выпустил Модрича, который сразу же получил капитанскую повязку и на 81-й минуте неотразимо пробил с дуги штрафной – под самую штангу. Контракт 38-летнего Модрича закончится через три месяца, но он всё ещё весьма полезен.

«Севилья» была близка к тому, чтобы дотерпеть, но немного не смогла. Самым ярким моментом в конце матча стал приём мяча от Анчелотти пяткой, что порадовало местных фанатов.

Самым ярким моментом в конце матча стал приём мяча от Анчелотти пяткой Фото: Кадр трансляции

«Реал» с трудом, но сохранил отрыв в восемь очков от «Барселоны». Что касается «Жироны», то она свой матч проведёт спустя ровно сутки после матча «Реала».