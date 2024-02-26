Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Реал Мадрид — Севилья — 1:0, обзор матча чемпионата Испании, 25 февраля 2024 года, гол: Лука Модрич

Модрич забил красивейший гол издали! А потом крутым приёмом порадовал сам Анчелотти
Григорий Телингатер
Модрич забил красивейший гол издали!
Аудио-версия:
Комментарии
После такого мяча хочется продлить контракт хорвата.

Хорошая новость для «Реала»: Рюдигер восстановился и снова играет в основе. Однако выбывших всё ещё много (травмы: Куртуа, Милитао, Алаба, Беллингем, Хоселу и дисквалификации: Камавинга, Карвахаль). Долгое время мадридцам удавалось стабильно побеждать, но в феврале «Реал» уже несколько раз терял очки, и на этот раз матч снова получился тяжёлым.

Испания - Примера . 26-й тур
25 февраля 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 0
Севилья
Севилья
1:0 Модрич – 81'    

Уже на восьмой минуте нападающий «Севильи» Эн-Несири каким-то чудом не забил, ударив мимо ворот с 10 метров, хотя ему никто не мешал. После этого «Реал» практически сразу забил, но мяч Васкеса отменил VAR. На повторе было видно, что Начо сфолил за несколько секунд до гола.

«Севилья» в целом действовала весьма аккуратно. Команда выстроилась в пять защитников, что было несвойственно им в начале сезона, но теперь периодически так играют при Кике Санчесе Флоресе. Гости садились в оборону настолько низко, что пространства между линиями не оставалось. При этом иногда получалось даже шесть защитников в линию.

Гости садились в оборону настолько низко, что пространства между линиями не оставалось

Гости садились в оборону настолько низко, что пространства между линиями не оставалось

Фото: кадр трансляции

Первый тайм получился весьма нервозным для хозяев. Достаточно сказать, что до перерыва главный судья показал две жёлтые карточки и обе – представителям «Реала». Анчелотти и Кроос получили предупреждения за лишние эмоции в адрес судьи.

Во втором тайме моментов стало побольше. Уже на 49-й минуте у Вальверде не получился удар, но мяч от его ноги всё равно отлетел в штангу ворот «Севильи». Через три минуты уже гости организовали классную контратаку, и Ромеро вроде бил наверняка, но Лунин потащил.

В середине второго тайма внезапно травму получил главный судья

В середине второго тайма внезапно травму получил главный судья

Фото: Angel Martinez/Getty Images

В середине второго тайма внезапно травму получил главный судья. Тут напрашивалась шутка, что Флорентино Перес заменил судью, который не засчитал гол «Реала». В трансляции словно с этим же намёком показали на трибуне президента мадридцев.

В результате помогло не судейство, а замена Анчелотти. Итальянский тренер выпустил Модрича, который сразу же получил капитанскую повязку и на 81-й минуте неотразимо пробил с дуги штрафной – под самую штангу. Контракт 38-летнего Модрича закончится через три месяца, но он всё ещё весьма полезен.

«Севилья» была близка к тому, чтобы дотерпеть, но немного не смогла. Самым ярким моментом в конце матча стал приём мяча от Анчелотти пяткой, что порадовало местных фанатов.

Самым ярким моментом в конце матча стал приём мяча от Анчелотти пяткой

Самым ярким моментом в конце матча стал приём мяча от Анчелотти пяткой

Фото: Кадр трансляции

«Реал» с трудом, но сохранил отрыв в восемь очков от «Барселоны». Что касается «Жироны», то она свой матч проведёт спустя ровно сутки после матча «Реала».

«Барселона» в этом же туре выдала мощный матч:
«Барса» поиздевалась над неудобным соперником. Такого не было практически восемь лет
«Барса» поиздевалась над неудобным соперником. Такого не было практически восемь лет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android