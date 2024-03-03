Больше чем просто скандал. Судья уникальным образом не дал «Реалу» сделать 3:2 из 0:2

В чемпионате Испании случился один из самых невероятных матчей в сезоне. Игра легко могла закончиться победой любой из команд, но завершилась ничьей. Причём нереально скандальной.

Хотя в начале матча больше событий происходило не на поле, а на трибунах. Болельщики «Валенсии» принесли с собой тысячи жёлтых плакатов. Так фанаты продолжают бастовать против сингапурского владельца клуба Питера Лима (мы в этой статье писали о причинах недовольства).

А ещё болельщики «Валенсии» люто освистывали Винисиуса каждый раз, когда он касался мяча. И особенно когда он эмоционально требовал пенальти. В прошлом сезоне матч этих команд на «Месталье» закончился скандалом. Бразилец даже заявил, что Испания – страна расистов. Теперь конфликт фанатов «Валенсии» и конкретного футболиста достиг пика. По словам комментатора «Okko Спорт» Дениса Алхазова, который находился в Валенсии, он никогда в жизни не слышал настолько громкого свиста на стадионе.

«Валенсия» — «Реал» Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

Если первые 25 минут опасных моментов практически не было, то затем «Валенсия» забила два раза за четыре минуты! Сначала хозяевам немного повезло, потому что Перес неудачно пробил по воротам из неудобной ситуации, а вышла голевая передача на Дуро. А затем уже грубо ошибся Карвахаль, который отдал слишком рискованный пас вратарю. В результате Яремчук вышел на пустые ворота и забил один из самых простых мячей в своей карьере.

Прямо перед перерывом «Реал» всё-таки отыграл один мяч. Прострел Карвахаля получился опасным из-за рикошета от защитника. В результате в пустые ворота бил уже как раз Винисиус. Празднуя гол, нападающий повернулся к фанатскому сектору «Валенсии» и поднял кулак вверх. Если бы не этот мяч, то можно было бы сказать, что это худший тайм «Реала» в нынешнем сезоне.

«Валенсия» — «Реал» Фото: Кадр из трансляции

После перерыва зрители увидели принципиально другой «Реал». Гости так насели на ворота «Валенсии», что отличные моменты появились и у Винисиуса, и у Беллингема. Хозяева иной раз просто выбивали мяч подальше. Правда, с этим навалом в начале второго тайма удалось справиться. После того как «Валенсия» выстояла, она имела уже свои шансы. Например, на 60-й минуте Лунину пришлось тащить фактически удар в упор от Лопеса.

Сразу после этого Анчелотти выпустил на поле Модрича и Браима Диаса, но какого-то игрового преимущества у «Реала» вроде не прибавилось. На 72-й минуте вообще случилось событие, которое порадовало местных фанатов почти как гол «Валенсии» – Винисиус получил жёлтую карточку. Однако затем гости всё-таки сравняли счёт. И сделал это опять Винисиус, причём головой. После чего бразилец, само собой, начал указывать болельщикам на свою футболку и свой язык.

А на 86-й минуте случился жуткий эпизод. После единоборства Тчуамени приземлился на ногу Дьякаби, и та вывернулась. Футболисты обеих команд моментально схватились за головы. Защитника спустя три минуты унесли с поля на носилках под аплодисменты трибун.

Предупреждаем: фото травмы не для слабонервных.

Когда игра продолжилась, «Валенсия» заработала пенальти. Точнее, это сделал Дуро, у которого сорвался удар по воротам. Правда, VAR подсказал главному арбитру, что игроки «Реала» не нарушали правила и даже были первые на мяче. Затем героем матча мог становиться Петер Федерико – этот воспитанник «Реала» едва не забил победный гол «Валенсии», но мяч прошёл над дальней девяткой.

Завершилось всё скандальным решением главного судьи Хесуса Хиля Мансано. Он умудрился свистнуть об окончании матча то ли когда Беллингем бил по воротам с пяти метров, то ли когда на Джуда шёл навес с фланга. И мяч в ворота залетел! Но засчитан не был. В любом случае – это крайне спорное решение арбитра. Тяжело вспомнить какой-либо матч, когда не позволяли закончить атаку на такой стадии. На поле начались разборки, и судье пришлось отбиваться, а Беллингем получил красную карточку. Удивительный матч, который ещё долго будут обсуждать.