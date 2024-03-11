Команда Малкома творит историю даже без Неймара. Но мировому рекорду будут усиленно мешать

Бензема и компания сделают всё, чтобы обломать праздник «Аль-Хилялю». А ещё на лидера саудовского футбола злится Криштиану Роналду.

«Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии повторил мировой рекорд по количеству побед подряд. Команда, за которую выступает лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ Малком, одолела одного за другим 27 соперников. Установить новый рекорд «Аль-Хиляль» может во вторник, 12 марта, в ответном четвертьфинальном матче азиатской Лиги чемпионов с другим представителем Саудовской Аравии «Аль-Иттихадом». Хотя клуб из Эр-Рияда устроит даже минимальное поражение, так как дома он выиграл со счётом 2:0. Так что уникальное достижение – под вопросом.

Действующий рекорд тоже был установлен командой из далёкой от топовых лиги. Его обладателем стал валлийский «Нью-Сейнтс», который разрывал всех своих соперников в сезоне-2016/2017. Победная серия «святых» была прервана в чемпионате Уэльса «Ньютауном», когда команды сыграли вничью – 3:3. Причём при драматических обстоятельствах. До 81-й минуты «Нью-Сейнтс» вёл со счётом 3:1, а в концовке пропустил два гола. Последний – на четвёртой минуте компенсированного времени.

Рекордная победная серия «Аль-Хиляля» началась почти полгода назад – 25 сентября 2023-го. В тот день команда португальского тренера Жорже Жезуша победила в Кубке Саудовской Аравии «Аль-Джабалайн» (1:0). После этого «Аль-Хиляль» выиграл 16 матчей в чемпионате Саудовской Аравии и ещё два – в кубковом турнире. Кроме того, у коллектива из Эр-Рияда восемь побед подряд в азиатской Лиге чемпионов. На групповом этапе «Аль-Хиляль» дважды взял верх над индийскими клубами «Мумбаи Сити» (6:0 и 2:0) и «Нассаджи» (3:0 и 2:1), один раз переиграл узбекский «Навбахор» (2:0). В 1/8 финала саудовцы одержали две победы над иранским «Сепаханом» (оба раза со счётом 3:1), а в первом четвертьфинале расправились с «Аль-Иттихадом».

Ещё одну важнейшую победу в ходе этой серии «Аль-Хиляль» добыл 1 декабря в чемпионате Саудовской Аравии, когда разгромил дома своего главного конкурента – «Аль-Наср» с Криштиану Роналду (3:0). Тот успех помог команде Жорже Жезуша оторваться от преследователя. А на сегодняшний день «Аль-Наср» отстаёт от «Аль-Хиляля» уже на 12 очков за 11 туров до финиша.

Второй год подряд «Аль-Наср» с Роналду проигрывает «золотую» гонку в чемпионате Саудовской Аравии, несмотря на то что Криштиану забивает как машина и возглавляет список лучших бомбардиров лиги с 22 голами. Команда-звезда сильнее, чем команда, построенная вокруг звезды. Роналду ничего не остаётся, кроме как срывать злость на противнике. Месяц назад после товарищеского матча лидеров саудовской лиги португалец в ответ на скандирование болельщиками соперника имени Месси подтёрся шарфом «Аль-Хиляля» и бросил его на трибуны. А на днях форвард отреагировал смеющимися эмодзи в соцсетях на видео с пенальти, который назначили в пользу «Аль-Хиляля» во встрече с «Эр-Риядом».

Самое поразительное, что команда Жорже Жезуша мчится к трём трофеям без своей главной звезды – Неймара. В августе прошлого года бразильца подписали за рекордную для чемпионата Саудовской Аравии сумму в размере € 90 млн. Трансфер Неймара как раз побил рекорд Малкома, купленного у «Зенита» за € 60 млн. Экс-форвард «ПСЖ» успел сыграть за «Аль-Хиляль» только пять матчей, в которых забил один мяч и сделал три голевые передачи. Затем порвал крестообразную связку и выбыл до конца сезона. Возможно, это было к лучшему для «Аль-Хиляля», ведь Неймар, чувствуя себя суперзвездой, так или иначе тянул бы одеяло на себя в ущерб коллективной игре. Недорабатывал бы без мяча. Сейчас же у «Аль-Хиляля» есть нужный баланс.

Малком в «Аль-Хиляле» Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Погоду делают другие легионеры – Малком, вратарь Боно, защитник Кулибали, полузащитники Рубен Невеш, Милинкович-Савич, Майкл и нападающий Митрович (лучший бомбардир команды), который забил во всех турнирах 31 гол. А лучший ассистент, что любопытно, правый защитник сборной Саудовской Аравии Мухаммед Аль-Бурайк, сделавший 11 голевых передач. Малком же первый по количеству сыгранного времени, он набрал 13+10.

Четыре подряд последних месяца Жорже Жезуш получает награду тренеру месяца в Саудовской Аравии. Португалец – действительно топовый специалист, что многократно доказывал и в Европе. В декабре Жорже Жезуш сделал интересное признание, ответив на вопрос о деньгах: «Я не уйду из «Аль-Хиляля», ведь я самый высокооплачиваемый тренер в мире».

Летом Жорже Жезушу исполнится 70 лет. Мировой рекорд по количеству побед и трофеи в азиатской Лиге чемпионов и чемпионате Саудовской Аравии стали бы, наверное, самым приятным подарком для тренера «Аль-Хиляля». С такой бандой и на клубном чемпионате мира в 2025 году будет не стыдно показаться.